Где теперь покупать одежду в России
Какие бренды ушли
Вот список:
- Nike (доставка в России приостановлена).
- H&M (приостановлены продажи в России).
- Mango (временно закрыты магазины).
- Mark & Spencer (остановлены поставки в РФ).
- Бренд Kering временно закрыл магазины в России. А это магазины Balenciaga, Gucci, Saint Laurent.
- Victoria’s Secret – временно прекратила работу в России.
- Группа LVMH. Это 75 марок, включая Louis Vuitton, Celine, Dior и Loewe.
- Компания Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear) закрыла магазины и отключила продажи в онлайн-платформах.
- Puma – остановила поставки и временно закрыла магазины.
- Prada – приостановка розничной торговли в России.
- Adidas – пауза в плане продаж в России.
- Hugo Boss – закрыл все магазины и приостановил онлайн-продажи в России.
- Uniqlo – приостановка деятельности в России.
- Vans, North Face, входящие в состав холдинга VF Corporation, приостановили деятельность в России.
- Польская компания LPP приостановила работу онлайн-магазинов. Она владеет брендами Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay.
Какие известные бренды одежды остались
Можно поделить на две категории: иностранные бренды и российские. К первой категории относятся Benetton (повседневная одежда), Ecco (компания-производитель обуви), Koton (повседневная одежда со средним ценником), Gap (повседневная одежда со средним ценником), Lacoste (повседневная одежда с достаточном высоким ценником), New Yorker (повседневная одежда со средним ценником), Terranova (повседневная одежда с дешевым ценником), «Стокманн» (повседневная одежда со средним ценником).
На рынке остались следующие российские бренды: «Спортмастер», Zarina, befree, Love Republic, Sela, Gloria Jeans, «Детский мир», Zola. Кроме того, есть и локальные бренды. Например, в Москве и Санкт-Петербурге работает магазин повседневной одежды Krakatau. В Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на Дону работает Gate31, который также специализируется на повседневной одежде.
Скидки на одежду от AliExpress
Работают ли сервисы одежды
Вот такая картинка появляется, когда выбираешь русский раздел Asos.
При этом одежду можно купить в онлайн-магазинах: Ozon, Wildberries, Lamoda. В них в свободной продаже есть не все привычные нам бренды. Но по ценам пока нет особых изменений.