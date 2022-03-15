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#мир

Где теперь покупать одежду в России

10 часов назад

«Кинопоиск»

Какие бренды ушли

Вот список:

  • Nike (доставка в России приостановлена).
  • H&M (приостановлены продажи в России).
  • Mango (временно закрыты магазины).
  • Mark & Spencer (остановлены поставки в РФ).
  • Бренд Kering временно закрыл магазины в России. А это магазины Balenciaga, Gucci, Saint Laurent.
  • Victoria’s Secret – временно прекратила работу в России.
  • Группа LVMH. Это 75 марок, включая Louis Vuitton, Celine, Dior и Loewe.
  • Компания Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear) закрыла магазины и отключила продажи в онлайн-платформах.
  • Puma – остановила поставки и временно закрыла магазины.
  • Prada – приостановка розничной торговли в России.
  • Adidas – пауза в плане продаж в России.
  • Hugo Boss – закрыл все магазины и приостановил онлайн-продажи в России.
  • Uniqlo – приостановка деятельности в России.
  • Vans, North Face, входящие в состав холдинга VF Corporation, приостановили деятельность в России.
  • Польская компания LPP приостановила работу онлайн-магазинов. Она владеет брендами Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay.

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Какие известные бренды одежды остались

Можно поделить на две категории: иностранные бренды и российские. К первой категории относятся Benetton (повседневная одежда), Ecco (компания-производитель обуви), Koton (повседневная одежда со средним ценником), Gap (повседневная одежда со средним ценником), Lacoste (повседневная одежда с достаточном высоким ценником), New Yorker (повседневная одежда со средним ценником), Terranova (повседневная одежда с дешевым ценником), «Стокманн» (повседневная одежда со средним ценником).

На рынке остались следующие российские бренды: «Спортмастер», Zarina, befree, Love Republic, Sela, Gloria Jeans, «Детский мир», Zola. Кроме того, есть и локальные бренды. Например, в Москве и Санкт-Петербурге работает магазин повседневной одежды Krakatau. В Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на Дону работает Gate31, который также специализируется на повседневной одежде.

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Работают ли сервисы одежды

Вот такая картинка появляется, когда выбираешь русский раздел Asos.

При этом одежду можно купить в онлайн-магазинах: Ozon, Wildberries, Lamoda. В них в свободной продаже есть не все привычные нам бренды. Но по ценам пока нет особых изменений.

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