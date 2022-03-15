Где теперь покупать одежду в России

Какие известные бренды одежды остались

Можно поделить на две категории: иностранные бренды и российские. К первой категории относятся Benetton (повседневная одежда), Ecco (компания-производитель обуви), Koton (повседневная одежда со средним ценником), Gap (повседневная одежда со средним ценником), Lacoste (повседневная одежда с достаточном высоким ценником), New Yorker (повседневная одежда со средним ценником), Terranova (повседневная одежда с дешевым ценником), «Стокманн» (повседневная одежда со средним ценником).

На рынке остались следующие российские бренды: «Спортмастер», Zarina, befree, Love Republic, Sela, Gloria Jeans, «Детский мир», Zola. Кроме того, есть и локальные бренды. Например, в Москве и Санкт-Петербурге работает магазин повседневной одежды Krakatau. В Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на Дону работает Gate31, который также специализируется на повседневной одежде.

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Работают ли сервисы одежды

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