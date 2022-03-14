Чем заменить Google Pay

Mir Pay

Платежная система «Мир» работает в России с 2015 года, за следующие шесть лет она эмитировала более сотни миллионов карт. Мобильная система Mir Pay появилась в марте 2019 года в Google Play. Поначалу ее поддерживали восемь банков. По мере развития присоединялись остальные – их уже не менее 80. В июне 2021 года появился и «Сбербанк».

На сайте платежной системы «Мир» утверждается, что защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. А ее карты не хранятся в смартфоне, так как вместо номера используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Бесконтактная оплата осуществляется через смартфон с NFC. Сервис устанавливается на смартфон с Android, дальше туда следует добавить банковскую карту.

С айфона карта «Мир» работает с Apple Pay кроме санкционных банков.