Чем заменить Google Pay
Сервис бесконтактной оплаты Google Pay перестал работать 10 марта вместе с Apple Pay и Samsung Pay. В тот же день за рубежом и в онлайн-магазинах остановилась работа карт Mastercard и Visa, выпущенных российскими банками.
Раньше для устранения неполадок работала очистка данных Google Play с перезагрузкой телефона. Сейчас другая история – сервис ограничил работу в России по решению Google. Поэтому возник вопрос об альтернативе.
Mir Pay
Платежная система «Мир» работает в России с 2015 года, за следующие шесть лет она эмитировала более сотни миллионов карт. Мобильная система Mir Pay появилась в марте 2019 года в Google Play. Поначалу ее поддерживали восемь банков. По мере развития присоединялись остальные – их уже не менее 80. В июне 2021 года появился и «Сбербанк».
На сайте платежной системы «Мир» утверждается, что защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. А ее карты не хранятся в смартфоне, так как вместо номера используется сформированный особым образом цифровой код – токен.
Бесконтактная оплата осуществляется через смартфон с NFC. Сервис устанавливается на смартфон с Android, дальше туда следует добавить банковскую карту.
С айфона карта «Мир» работает с Apple Pay кроме санкционных банков.
SberPay
Это сервис оплаты товаров и услуг с использованием «Сбербанк Онлайн». «Сбербанк» сообщил, что для оплаты онлайн можно использовать любую из карт оплаты, а кража персональных данных невозможна. Данные карты по время самих покупок можно не вводить. К сервису подключено более 65 тысяч интернет-магазинов и платформ.
Принцип тот же – смартфон с NFC и приложение «Сбербанк Онлайн». Его можно скачать в Google Play – бесплатные приложения там открыты для загрузки. Для частных лиц услуга SberPay бесплатна, для бизнеса предусмотрены свои тарифы.
В последние дни у SberPay наблюдались сложности с добавлением карты для оплаты.
Samsung Pay
Это приложение работает на смартфонах Samsung. Служба мобильных платежей существует с 2015 года.
С 10 марта 2022 года работа осуществляется только с картами «Мир», несмотря на сообщение о приостановке работы в России. Сервису тоже требуется собственное приложение и привязка к банковской карте. По сообщениям пользователей, сейчас Samsung Pay работает, но есть проблемы с привязкой карты.
Yandex Pay
Сервис «Яндекса» появился ровно за год до этого – в марте 2021 года. Компания утверждает, что ее сервис сделает оплату безопаснее. В Yandex Pay не нужно вводить данные карты, если она привязана к аккаунту в «Яндексе». Поэтому приложение скачивать не нужно – операции проводятся через интерфейс сервиса.
Помимо Mastercard и Visa Yandex Pay работает с картами «Мир».
Какие существуют рекомендации вдобавок к этом
- Не пользоваться сомнительными сервисами, чтобы не нарваться на мошенников.
- Обратить внимание на активизацию телефонных мошенников и не вестись на их предложения.
- На всякий случай носить с собой пластиковую карту, чтобы можно было расплатиться, если не получится сделать это через сервис.