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#мир

Как завести карту UnionPay в банках России

09 марта, 15:57

Из России ушли платежные системы Visa, MasterCard и JCB. Сейчас у русских банков есть только один способ совершать международные транзакции (в том числе и оплата различных сервисов) – оформить банковскую карту с поддержкой UnionPay.

Это китайская платежная система, которую на данный момент поддерживают 180 стран. Она функционирует с 2002 года в Китае, с 2005-го – по всему миру. На данный момент это единственная платежная система, которая объединяет все банкоматы всех банков на территории Китая.

Она так же позволяет снимать наличные за рубежом. Количество выпущенных карт и выполненных операций сравнимы с показателями VISA и MasterCard.

Какие банки России поддерживают UnionPay

Россельхозбанк. Выпуск стоит 7500 рублей, годовое обслуживание – 200 рублей. Можно держать деньги в трех валютах – рубли, евро и доллары.

Газпромбанк. Выпуск – 5 тысяч рублей.

«Солидарность». Карта действует три года. Ежемесячное обслуживание составляет 99 рублей.

«Санкт-Петербург». Можно держать счет в трех валютах, карта выпускается на пять лет. Стоимость выпуска – сначала была 5 тысяч рублей, потом доросла до 10 тысяч.

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Примсоцбанк. Бесплатное ежемесячное сотрудничество при выполнении ряда условий. Счет можно вести в двух валютах – рубли и юани. Стоимость выпуска составляет 1200 рублей.

Почта Банк. На официальном сайте нет ничего о стоимости выпуска и годовом обслуживании карты.

«Зенит». Выпуск стоит 1200 рублей (но возможен расчет в долларах и евро). Стоимость ежемесячного обслуживания доходит до отметки в 299 рублей (но бесплатно при выполнении некоторых условий).

• ВББР. Пока что оформление UnionPay ведется только в рамках зарплатных проектов.

Какие банки еще не поддерживают UnionPay, но собираются

• «Сбербанк». Банк подтвердил это в своем телеграм-канале. Сроки выпуска не уточняются.

• «Тинькофф». Сроки тоже не уточняются, но банк обещал решить этот вопрос в ближайшее время.

• «МКБ». Тоже нет никакой конкретики, но банк обещал.

«Альфа-банк».

«Райффайзенбанк».

«Росбанк».

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Все фото: АГН Москва, Aleksey Bychkov/Global Look Press
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