Как завести карту UnionPay в банках России
Из России ушли платежные системы Visa, MasterCard и JCB. Сейчас у русских банков есть только один способ совершать международные транзакции (в том числе и оплата различных сервисов) – оформить банковскую карту с поддержкой UnionPay.
Это китайская платежная система, которую на данный момент поддерживают 180 стран. Она функционирует с 2002 года в Китае, с 2005-го – по всему миру. На данный момент это единственная платежная система, которая объединяет все банкоматы всех банков на территории Китая.
Она так же позволяет снимать наличные за рубежом. Количество выпущенных карт и выполненных операций сравнимы с показателями VISA и MasterCard.
Какие банки России поддерживают UnionPay
• Россельхозбанк. Выпуск стоит 7500 рублей, годовое обслуживание – 200 рублей. Можно держать деньги в трех валютах – рубли, евро и доллары.
• Газпромбанк. Выпуск – 5 тысяч рублей.
• «Солидарность». Карта действует три года. Ежемесячное обслуживание составляет 99 рублей.
• «Санкт-Петербург». Можно держать счет в трех валютах, карта выпускается на пять лет. Стоимость выпуска – сначала была 5 тысяч рублей, потом доросла до 10 тысяч.
• Примсоцбанк. Бесплатное ежемесячное сотрудничество при выполнении ряда условий. Счет можно вести в двух валютах – рубли и юани. Стоимость выпуска составляет 1200 рублей.
• Почта Банк. На официальном сайте нет ничего о стоимости выпуска и годовом обслуживании карты.
• «Зенит». Выпуск стоит 1200 рублей (но возможен расчет в долларах и евро). Стоимость ежемесячного обслуживания доходит до отметки в 299 рублей (но бесплатно при выполнении некоторых условий).
• ВББР. Пока что оформление UnionPay ведется только в рамках зарплатных проектов.
Какие банки еще не поддерживают UnionPay, но собираются
• «Сбербанк». Банк подтвердил это в своем телеграм-канале. Сроки выпуска не уточняются.
• «Тинькофф». Сроки тоже не уточняются, но банк обещал решить этот вопрос в ближайшее время.
• «МКБ». Тоже нет никакой конкретики, но банк обещал.
• «Альфа-банк».
• «Росбанк».