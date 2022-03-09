Как завести карту UnionPay в банках России

Из России ушли платежные системы Visa, MasterCard и JCB. Сейчас у русских банков есть только один способ совершать международные транзакции (в том числе и оплата различных сервисов) – оформить банковскую карту с поддержкой UnionPay.

Это китайская платежная система, которую на данный момент поддерживают 180 стран. Она функционирует с 2002 года в Китае, с 2005-го – по всему миру. На данный момент это единственная платежная система, которая объединяет все банкоматы всех банков на территории Китая.

Она так же позволяет снимать наличные за рубежом. Количество выпущенных карт и выполненных операций сравнимы с показателями VISA и MasterCard.