Изменится ли способ оплаты покупки на AliExpress

Что же будет с AliExpress? Это самая популярная площадка в интернете для торговли. В России ей пользуются до 30 миллионов человек в год.

Возможны ли изменения или ограничения в работе?

Шестого марта в своем телеграм-канале AliExpress писал, что карты Mastercard и Visa будут действовать при оплате из России:

«Все рублевые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам Mastercard и Visa осуществляются. Это означает, что можно оплачивать товары на AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения».

Также возможна оплата через карту «Мир» и другие привычные способы: Qiwi, Яндекс.Деньги, через мобильного оператора.

Исключение – система PayPal, которая завершает работу в России и заблокирует там все счета.