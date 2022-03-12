Изменится ли способ оплаты покупки на AliExpress
После ухода Visa и Mastercard у пользователей из России появились проблемы с оплатой услуг в иностранных сервисах: от Netflix и Spotify до Steam и других площадок. Мы, например, рассказывали, какие есть способы, чтобы пополнить кошелек в Steam.
Что же будет с AliExpress? Это самая популярная площадка в интернете для торговли. В России ей пользуются до 30 миллионов человек в год.
Возможны ли изменения или ограничения в работе?
Шестого марта в своем телеграм-канале AliExpress писал, что карты Mastercard и Visa будут действовать при оплате из России:
«Все рублевые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам Mastercard и Visa осуществляются. Это означает, что можно оплачивать товары на AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения».
Также возможна оплата через карту «Мир» и другие привычные способы: Qiwi, Яндекс.Деньги, через мобильного оператора.
Исключение – система PayPal, которая завершает работу в России и заблокирует там все счета.
В интервью РБК представитель AliExpress, что санкции США и Евросоюза никак не повлияют на работу AliExpress в России: «Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей, включая трансграничные покупки».
К тому же, в России действует отдельное предприятие «AliExpress Россия». Оно создано китайской Alibaba Group, российской VK, USM International и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «AliExpress Россия» существует отдельно от основного AliExpress, которым владеет Alibaba – компания китайского миллиардера Джека Ма.
«AliExpress Россия» – самый популярный маркетплейс России. В 2021 году его чистый оборот от продаж составил 306 млрд долларов.