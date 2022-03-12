Чем заменить инстаграм: варианты для фото, видео, сторис и рилсов
С 12 марта инстаграм заблокирован в России по решению Роскомнадзора. Мы подробно разбирали ситуацию вокруг инстаграма в отдельном материале.
Инстаграм – место, где есть варианты для разной активности:
- Как фотоальбом с фотографиями и комментариями к ним.
- Как видеоальбом с роликами и комментариями.
- В формате коротких историй – сторис.
- В тиктоковом формате – рилс, которые, в отличие от сторис, не исчезают через сутки.
- Для прямых эфиров.
- Для рекламы.
Если инстаграм не грузится, а VPN не ставится – нужен аналог. Но это зависит от того, какая функция именно вам подходит.
Фото и видео или просмотр ленты
Вк или Одноклассники – размещение фотографий и видеороликов там предусмотрено изначально. Как и подписка на интересующие паблики.
В 2021 году появилась соцсеть ЯRus – те же функции. И более активное развитие именно с 2022-го.
В Яндекс.Дзене можно размещать видео длиной до трех часов. «Яндекс» показывает в них рекламу и монетизирует так контент.
Сторис
У Вк давно есть такая функция. С ее помощью можно делать фото или снимать видеоролики до 15 секунд. В течение суток сторис будут видны.
Снэпчат в 2019 году вошел в пятерку топ-соцсетей в России. Именно снэпчат придумал формат сторис, который уже подхватили инстаграм и остальные. Хотя как раз все они и были со своими сторис успешнее, чем снэпчат.
Рилс
Вк-клипы – они появились летом 2020 года. Там практически русскоязычный контент. Прирост был зафиксирован после блокировки тиктока.
Ютуб-шортс – работают на основе существующей истории просмотров. Особенность – добавление музыкальной дорожки из любых уже загруженных на ютуб роликов.
Likee – есть особенность: блогеры разыгрывают виртуальные подарки среди аудитории, которые покупаются за виртуальную валюту. Популярна среди подростков.
Yappy – считается российским аналогом тиктока от «Газпром медиа», снимает короткие вертикальные видео. Анонсирована в 2021 году.
В Яндекс.Дзене тоже есть свои рилсы, но они не очень популярны.
Текст
Паблик Вк – он позволяет публиковать не только небольшие посты с фото/видео и текстом, но и полноценные материалы, которые можно легко и красиво оформить, а появятся они в ленте в виде виджета.
Блог в Яндекс.Дзене – та же история, где можно украсить текст и легко его запостить. Подойдет и для коротких постов, и для больших материалов.
Канал в телеграме – это одна из самых популярных площадок сейчас, там можно тоже оформить текст с помощью фото или видео, но однократно. Подойдет он скорее для развернутого мнения без особых привязок мультимедийным файлам.
Пикабу – одно из самых популярных мест в русском интернете. Любой желающий может запостить текст с картинками, гифками и видео, а рейтинг считается по числу положительных оценок.
LiveJournal вообще существует с 1999 года и работает до сих пор. Блогеры размещают в нем сообщения, которые можно откомментировать.
Прямой эфир
В Вк есть стримы на личной странице или в группе. Нужно написать название прямого эфира, провести его, затем она публикуется по окончании. В Одноклассниках такая же функция.
Ютуб – через него можно тоже организовать прямой эфир. Только пока непонятно, не будет ли он заблокирован в России тоже. К тому же на ютубе есть некоторые ограничения, касающиеся, например, количества подписчиков. Есть вариант и через Vimeo, но вряд ли подходит – сервис платный, да и международные платежи сейчас проводить проблематично.