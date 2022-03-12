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технологии
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#технологии

Чем заменить инстаграм: варианты для фото, видео, сторис и рилсов

12 марта, 00:06

С 12 марта инстаграм заблокирован в России по решению Роскомнадзора. Мы подробно разбирали ситуацию вокруг инстаграма в отдельном материале.

Будет ли инстаграм заблокирован в России в 2022 году: что известно, куда все переходят
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Инстаграм – место, где есть варианты для разной активности: 

  • Как фотоальбом с фотографиями и комментариями к ним.
  • Как видеоальбом с роликами и комментариями.
  • В формате коротких историй – сторис.
  • В тиктоковом формате – рилс, которые, в отличие от сторис, не исчезают через сутки.
  • Для прямых эфиров.
  • Для рекламы.

Если инстаграм не грузится, а VPN не ставится – нужен аналог. Но это зависит от того, какая функция именно вам подходит.

Фото и видео или просмотр ленты

Вк или Одноклассники – размещение фотографий и видеороликов там предусмотрено изначально. Как и подписка на интересующие паблики.

В 2021 году появилась соцсеть ЯRus – те же функции. И более активное развитие именно с 2022-го.

В Яндекс.Дзене можно размещать видео длиной до трех часов. «Яндекс» показывает в них рекламу и монетизирует так контент.

Сторис

У Вк давно есть такая функция. С ее помощью можно делать фото или снимать видеоролики до 15 секунд. В течение суток сторис будут видны.

Снэпчат в 2019 году вошел в пятерку топ-соцсетей в России. Именно снэпчат придумал формат сторис, который уже подхватили инстаграм и остальные. Хотя как раз все они и были со своими сторис успешнее, чем снэпчат.

Рилс

Вк-клипы – они появились летом 2020 года. Там практически русскоязычный контент. Прирост был зафиксирован после блокировки тиктока.

Ютуб-шортс – работают на основе существующей истории просмотров. Особенность – добавление музыкальной дорожки из любых уже загруженных на ютуб роликов. 

Likee – есть особенность: блогеры разыгрывают виртуальные подарки среди аудитории, которые покупаются за виртуальную валюту. Популярна среди подростков.

Yappy – считается российским аналогом тиктока от «Газпром медиа», снимает короткие вертикальные видео. Анонсирована в 2021 году.

В Яндекс.Дзене тоже есть свои рилсы, но они не очень популярны. 

Текст

Паблик Вк – он позволяет публиковать не только небольшие посты с фото/видео и текстом, но и полноценные материалы, которые можно легко и красиво оформить, а появятся они в ленте в виде виджета.

Блог в Яндекс.Дзене – та же история, где можно украсить текст и легко его запостить. Подойдет и для коротких постов, и для больших материалов.

Канал в телеграме – это одна из самых популярных площадок сейчас, там можно тоже оформить текст с помощью фото или видео, но однократно. Подойдет он скорее для развернутого мнения без особых привязок мультимедийным файлам.

Пикабу – одно из самых популярных мест в русском интернете. Любой желающий может запостить текст с картинками, гифками и видео, а рейтинг считается по числу положительных оценок.

LiveJournal вообще существует с 1999 года и работает до сих пор. Блогеры размещают в нем сообщения, которые можно откомментировать.

Прямой эфир

В Вк есть стримы на личной странице или в группе. Нужно написать название прямого эфира, провести его, затем она публикуется по окончании. В Одноклассниках такая же функция.

Ютуб – через него можно тоже организовать прямой эфир. Только пока непонятно, не будет ли он заблокирован в России тоже. К тому же на ютубе есть некоторые ограничения, касающиеся, например, количества подписчиков. Есть вариант и через Vimeo, но вряд ли подходит – сервис платный, да и международные платежи сейчас проводить проблематично.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / global look press
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Комментарии (1)
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Kerla ru
13 марта, 02:20
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