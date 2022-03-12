Чем заменить инстаграм: варианты для фото, видео, сторис и рилсов

Инстаграм – место, где есть варианты для разной активности:

Как фотоальбом с фотографиями и комментариями к ним.

Как видеоальбом с роликами и комментариями.

В формате коротких историй – сторис.

В тиктоковом формате – рилс, которые, в отличие от сторис, не исчезают через сутки.

Для прямых эфиров.

Для рекламы.

Если инстаграм не грузится, а VPN не ставится – нужен аналог. Но это зависит от того, какая функция именно вам подходит.

Фото и видео или просмотр ленты

Вк или Одноклассники – размещение фотографий и видеороликов там предусмотрено изначально. Как и подписка на интересующие паблики.

В 2021 году появилась соцсеть ЯRus – те же функции. И более активное развитие именно с 2022-го.

В Яндекс.Дзене можно размещать видео длиной до трех часов. «Яндекс» показывает в них рекламу и монетизирует так контент.

Сторис

У Вк давно есть такая функция. С ее помощью можно делать фото или снимать видеоролики до 15 секунд. В течение суток сторис будут видны.

Снэпчат в 2019 году вошел в пятерку топ-соцсетей в России. Именно снэпчат придумал формат сторис, который уже подхватили инстаграм и остальные. Хотя как раз все они и были со своими сторис успешнее, чем снэпчат.