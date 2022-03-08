Чем заменить тикток в России: и отдельные приложения, и просто разделы в знакомых соцсетях
С 7 марта работа тиктока в России ограничена. В отличие от фейсбука или твиттера его не блокировали – он ввел ограничения самостоятельно.
Формально тикток пока работает в России, но фактически он заморожен и контент в нем не обновляется. Соцсеть запретила выкладывать новые видео из России и прекратила показ зарубежных. Следовательно, в российском тиктоке показывают только старые видео из России.
Рассказываем о главных аналогах тиктока, (пока) доступных в России.
Лайки (Likee)
Соцсеть появилась в 2017 году и за это время сформировала репутацию «тиктока для детей». По правилам в ней могут регистрироваться только пользователи старше 16 лет, но фактически основную аудиторию составляют подростки моложе.
По функционалу приложение повторяет тикток – те же короткие ролики в общей ленте, редактор видео и визуальные эффекты. Особенностью лайки считается механика «активов», во время которой блогеры разыгрывают виртуальные подарки среди аудитории, которые покупаются за виртуальную валюту. «Сноб» сравнивал эту систему с МММ: «Чем больше у блогера подписчиков, тем успешнее и прибыльнее актив».
В западных медиа соцсеть критиковали за отсутсвие фактического ценза на регистрацию. Из-за этого незнакомцы якобы присылают детям неприемлемый контент.
ВК-клипы
Возможно, самая стабильная соцсеть в сложившейся ситуации.
Клипы появились летом 2020 года, и уже после месяца работы ВК отчитался о 3 миллиардах просмотров от 44 миллионов пользователей. Основное отличие от аналогов – преимущественно русскоязычный контент.
ВК утверждает, что после ограничений тиктока зафиксировал двукратный прирост в Клипах.
Инстаграм рилс (Instagram Reels)
Рилс запустили в 2019-м в Бразилии, затем сервис постепенно добавляли и в других странах. В России он появился летом 2021-го. На начальных этапах его обвиняли в копировании трендов из тиктока и даже перезаливке роликов, но со временем в нем появились авторы оригинального контента.
Рилс – не отдельное приложение, а только один из форматов внутри инстаграма наравне со сторис, обычными постами и длинными роликами IGTV. Специалисты по маркетингу называли его хорошим дополнением для уже существующих форматов, поскольку он позволяет инфлюенсерам поддерживать более тесный контакт с аудиторией.
Ютуб-шортс (YouTube Shorts)
Тестирование начали в марте 2021 года, после этого он постепенно появлялся у пользователей из разных стран. Сервис встроен в систему ютуба и работает на основе уже существующей истории просмотров. Одна из основных особенностей – добавление музыкальной дорожки из любых уже загруженных на ютуб роликов.
Вокруг ютуба есть слухи о возможной блокировке в России, но пока они не подтверждаются и сайт работает. Правда, ограничения на показ в России могут накладывать сами авторы контента. Например, Apple запретила показ весенней презентации в РФ.