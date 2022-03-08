Чем заменить тикток в России: и отдельные приложения, и просто разделы в знакомых соцсетях

С 7 марта работа тиктока в России ограничена. В отличие от фейсбука или твиттера его не блокировали – он ввел ограничения самостоятельно.

Формально тикток пока работает в России, но фактически он заморожен и контент в нем не обновляется. Соцсеть запретила выкладывать новые видео из России и прекратила показ зарубежных. Следовательно, в российском тиктоке показывают только старые видео из России.

Рассказываем о главных аналогах тиктока, (пока) доступных в России.