Чем заменить Zoom в 2022 году
Что происходит вокруг возможного закрытия Zoom в России
Компания Zoom Video Communications в феврале 2022-го начала выполнение закона о приземлении. Это означает регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Перед этим в апреле 2021-го возник скандал, когда Zoom Video Communications ограничила доступ для госкомпаний через дистрибьютора. Позже оказалось, что она начала прямую продажу аккаунтов.
РБК пишет, что сейчас акции компании постепенно падают. Февральское падение составило 15%. Пока нет новостей о возможной блокировке Zoom в России. Хотя Downdetector пишет, что в работе Zoom иногда возникают сбои. Последний случился 11 марта. До этого Zoom стал популярным во время пандемии коронавируса, но сбоил и тогда.
Для личного пользования пока можно скачать Zoom. Там существует несколько тарифных планов, который расписаны на официальном сайте. Бесплатно использовать Zoom можно с продолжительностью группового звонка только в 40 минут. В ноябре 2021-го были новости, что в работе Zoom обнаружены критические уязвимости. Они влияют на безопасность данных.
Какие аналоги есть у Zoom в России
Яндекс.Телемост
Сервис для тех, кто пользуется почтой Яндекс. Максимальное число участников – 40 человек. Звонок доступен для них по ссылке. Есть отдельные приложения для телефона, по этой ссылке можно создавать встречу с ПК. Функции: общение в чате, демонстрация экрана, общение по видео и без него.
Webinar
Платформа для проведения вебинаров. В описании отдельно указывается, что Webinar покрывает весь функционал Zoom. Все серверы расположены внутри России, поэтому не возникают перебои в работе. Можно привлекать до 100 спикеров, а максимальное число зрителей на видеоконференции – 10 тысяч человек.
Вконтакте
Групповые видеозвонки здесь полноценно запустились еще в 2020 году. Пользоваться можно на любом устройстве, нет ограничений по времени и по количеству участников. Присутствует возможность включения демонстрации экрана. Есть даже отдельное приложение для ПК.
«Сферум»
Эта платформа рекламировалась полноценным аналогом Zoom в России. Она предназначена именно для образования. В описании написано: «Звонить можно с видео и без, а время общения не ограничено». Преподаватель дает ученику слово, когда он виртуально поднимает руку. Есть возможность для демонстрации экрана. С весны 2021 года платформа используется в школах.
VideoMost
Российский сервис для видеоконференций, разработанный компанией SPIRIT. Его используют более 150 компаний, сеть расширяется. Доступно специальное приложение – там в конференцию можно входить по ссылке или по уникальному ID. Есть групповой чат и другие привычные функции для видеозвонков.
TrueConf
Создатели называютTrueConf отечественным аналогом Zoom. Можно скачать бесплатно на ПК или телефон. Представлены различные варианты использования TrueConf: бесплатный, с выбором тарифа и платный без ограничений. Стоимость последнего начинается от 23 тысяч рублей в год.
Чем еще можно заменить Zoom
Телеграм
Групповые видеозвонки появились в телеграме в июне 2021 года. В голосовом режиме там можно разговаривать с неограниченным количеством людей. С видео действует формальный потолок: одновременно на видеоконференции может находиться до 1000 зрителей.
Goolgle Hangouts
Один из пока еще работающих сервисов, где для регистрации необходима почта Gmail. Можно проводить видеоконференции с доступом по ссылке. Видеоконференции в Google Hangouts работают бесплатно, есть приложения для Chrome, iOS и Android.
Skype
Microsoft временно уходит из России, но по судьбе Skype ничего не ясно. Пока же там по-прежнему можно организовывать видеоконференции, но в них участвуют максимум 50 человек. По Skype можно совершать звонки в разные страны мира – за это берется отдельная плата.
Google Duo
Сервис, предназначенный именно для проведения видеовстречи или группового вызова. Можно установить веб-версию или приложение на телефон. В групповых звонках могут принять участие максимум 32 человека. При регистрации необходимо ввести номер телефона.
Microsoft Teams
Здесь важна отсылка к решению Microsoft. Компания отказывается от предоставления новых услуг и продаж в России, а еще думает о дополнительных мерах. Регистрация в Microsoft Teams все еще доступна. Там можно создавать групповые чаты и даже использовать платформу для образования.
ClickMeeting
Платформа, которая предназначена для проведения вебинаров и видеоконференций. Пробная версия предусматривает участие до 25 человек и бесплатно работает 30 дней. За все остальное уже придется платить (тарифы – тут). Это польская платформа.