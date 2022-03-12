Чем заменить Zoom в 2022 году

Что происходит вокруг возможного закрытия Zoom в России

Компания Zoom Video Communications в феврале 2022-го начала выполнение закона о приземлении. Это означает регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Перед этим в апреле 2021-го возник скандал, когда Zoom Video Communications ограничила доступ для госкомпаний через дистрибьютора. Позже оказалось, что она начала прямую продажу аккаунтов.

РБК пишет, что сейчас акции компании постепенно падают. Февральское падение составило 15%. Пока нет новостей о возможной блокировке Zoom в России. Хотя Downdetector пишет, что в работе Zoom иногда возникают сбои. Последний случился 11 марта. До этого Zoom стал популярным во время пандемии коронавируса, но сбоил и тогда.

Для личного пользования пока можно скачать Zoom. Там существует несколько тарифных планов, который расписаны на официальном сайте. Бесплатно использовать Zoom можно с продолжительностью группового звонка только в 40 минут. В ноябре 2021-го были новости, что в работе Zoom обнаружены критические уязвимости. Они влияют на безопасность данных.