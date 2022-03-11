Закроется ли Египет для полетов в 2022 году
Весной 2022 года небо для России закрыто почти во всей Европе. Россия поступила аналогичным образом. Но многие другие страны по всему миру санкций не вводили. Египет – одна из них. Туры туда не отменялись.
Что Египет говорит о закрытии неба для России
28 февраля глава Ростуризма Зарина Догузова пообщалась с министрами туризма Турции и Египта: «Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов».
Через два дня она же сообщила, что и министр туризма Туниса тоже выразил заинтересованность. По мнению Догузовой: «Партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов».
К тому же с прошлого лета идет Год гуманитарного сотрудничества России и Египта – это акция развития отношений между странами.
Почему Египту невыгодно закрыть небо для России
Египет – популярное направление для российских туристов, которое точно входит в тройку наиболее посещаемых стран. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко рассказал, что за первые две недели 2022 года Египет посетили 125 тысяч россиян. В 2021-м в Египет съездили 700 тысяч россиян. Туристы летят, как правило, в Шарм-эш-Шейх, Хургаду или Каир.
25 февраля, когда появились трудности с перелетами в Европу, министерство туризма Египта заявило, что российские и украинские гости не будут выселены из отелей после закрытия воздушного пространства и останутся до того момента, как смогут безопасно вернуться на родину.
Как Египет реагирует на санкции против России
Постоянный представитель Египта при ООН Усама Абдель-Халек осудил санкции и предупредил мировое сообщество об экономических и социальных последствиях кризиса для всей мировой экономики, все еще страдающей от последствий пандемии.
Египетское издание Noonpost в своем материале объяснило, что Запад не достигнет своих целей, вводя антироссийские санкции.
Кто летает в Египет
На скайсканнере перечислено восемь авиакомпаний: Azur Air, Aeroflot, EgyptAir, Pobeda, Red Wings, Saudia, Air Cairo и Nordwind Airlines. Но информация может быть устаревшей. Например, в начале марта EgyptAir отменяла авиарейсы между Москвой и Каиром.
Также в начале марта самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не вылетел из Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. «Уральские авиалинии» приостановили в эту страну полеты с 6 марта до конца мая.
Билеты на рейсы продаются, но стоят до конца марта, как правило, от 50 тысяч рублей в один конец. Это с пересадками в Сочи, Стамбуле или других городах, где небо не закрыто.
Что еще нужно знать для перелета в Египет
Требуется виза. Стоимость однократной визы для россиян – $25 на три месяца. Многократная виза стоит $60.
Вакцинированные от коронавируса граждане могут въезжать без ПЦР-тестов. Или же нужно пройти тест.
В марте такой порядок: минимум за два дня до поездки на visitegypt.gov.eg следует пройти электронную регистрацию – заполнить декларацию о состоянии здоровья (там и указываются сведения о вакцинации или тесте). После одобрения заявки генерируется QR-код. Это сократит время ожидания при прохождении санитарного контроля. Код демонстрируется перед вылетом в Египет и после прилета.