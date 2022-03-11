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#мир

Закроется ли Египет для полетов в 2022 году

11 марта, 19:45

Это Большой сфинкс – древнейшая скульптура на западном берегу Нила в Гизе

Весной 2022 года небо для России закрыто почти во всей Европе. Россия поступила аналогичным образом. Но многие другие страны по всему миру санкций не вводили. Египет – одна из них. Туры туда не отменялись.

Как страны Европы отменяют авиаперелеты с Россией: что будет с самолетами, где закрыт воздух, как быть с визами
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Что Египет говорит о закрытии неба для России

28 февраля глава Ростуризма Зарина Догузова пообщалась с министрами туризма Турции и Египта: «Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов».

Через два дня она же сообщила, что и министр туризма Туниса тоже выразил заинтересованность. По мнению Догузовой: «Партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов».

К тому же с прошлого лета идет Год гуманитарного сотрудничества России и Египта – это акция развития отношений между странами.

Почему Египту невыгодно закрыть небо для России

Египет – популярное направление для российских туристов, которое точно входит в тройку наиболее посещаемых стран. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко рассказал, что за первые две недели 2022 года Египет посетили 125 тысяч россиян. В 2021-м в Египет съездили 700 тысяч россиян. Туристы летят, как правило, в Шарм-эш-Шейх, Хургаду или Каир.

Оазис Сива был заселен с древнейших времен. А первые упоминания относятся к годам до нашей эры.

25 февраля, когда появились трудности с перелетами в Европу, министерство туризма Египта заявило, что российские и украинские гости не будут выселены из отелей после закрытия воздушного пространства и останутся до того момента, как смогут безопасно вернуться на родину.

Как Египет реагирует на санкции против России

Постоянный представитель Египта при ООН Усама Абдель-Халек осудил санкции и предупредил мировое сообщество об экономических и социальных последствиях кризиса для всей мировой экономики, все еще страдающей от последствий пандемии.

Египетское издание Noonpost в своем материале объяснило, что Запад не достигнет своих целей, вводя антироссийские санкции.

Кто летает в Египет

На скайсканнере перечислено восемь авиакомпаний: Azur Air, Aeroflot, EgyptAir, Pobeda, Red Wings, Saudia, Air Cairo и Nordwind Airlines. Но информация может быть устаревшей. Например, в начале марта EgyptAir отменяла авиарейсы между Москвой и Каиром.

Также в начале марта самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не вылетел из Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. «Уральские авиалинии» приостановили в эту страну полеты с 6 марта до конца мая.

Билеты на рейсы продаются, но стоят до конца марта, как правило, от 50 тысяч рублей в один конец. Это с пересадками в Сочи, Стамбуле или других городах, где небо не закрыто.

Что еще нужно знать для перелета в Египет

Требуется виза. Стоимость однократной визы для россиян – $25 на три месяца. Многократная виза стоит $60.

Вакцинированные от коронавируса граждане могут въезжать без ПЦР-тестов. Или же нужно пройти тест.

В марте такой порядок: минимум за два дня до поездки на visitegypt.gov.eg следует пройти электронную регистрацию – заполнить декларацию о состоянии здоровья (там и указываются сведения о вакцинации или тесте). После одобрения заявки генерируется QR-код. Это сократит время ожидания при прохождении санитарного контроля. Код демонстрируется перед вылетом в Египет и после прилета.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / picture alliance / imageBROKER.com / Global Look Press
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