Закроется ли Египет для полетов в 2022 году

Что Египет говорит о закрытии неба для России

28 февраля глава Ростуризма Зарина Догузова пообщалась с министрами туризма Турции и Египта: «Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов».

Через два дня она же сообщила, что и министр туризма Туниса тоже выразил заинтересованность. По мнению Догузовой: «Партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов».

К тому же с прошлого лета идет Год гуманитарного сотрудничества России и Египта – это акция развития отношений между странами.

Почему Египту невыгодно закрыть небо для России

Египет – популярное направление для российских туристов, которое точно входит в тройку наиболее посещаемых стран. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко рассказал, что за первые две недели 2022 года Египет посетили 125 тысяч россиян. В 2021-м в Египет съездили 700 тысяч россиян. Туристы летят, как правило, в Шарм-эш-Шейх, Хургаду или Каир.