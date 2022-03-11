Закроется ли Турция для полетов в 2022 году

Что Турция говорит о закрытии неба для России

4 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что делать этого страна не станет. «Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», – сказал он. Решение подтвердил и министр туризма Турции Мехмет Эрсой. Так что самолеты в Турцию продолжали прибывать.

Обострение отношений между Россией и Турцией случилось в 2015 году после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в Сирии. Тогда был приостановлен безвизовый режим и сама Турция закрывала небо для военных инспекторов РФ. Позже отношения нормализовались.

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Почему Турции невыгодно закрыть небо для России

Чаще всего в Турцию на отдых прилетают именно россияне. Статистика за 2021 год – более 4,6 миллионов посещений. Вторая – Германия – заметно отстает (три миллиона). Доля россиян – 19%. То есть почти каждый пятый турист в Турции – россиянин.

Турция – лидер в российском турпотоке. Второе популярное направление – Египет, но туда поездок меньше.