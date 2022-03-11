Закроется ли Турция для полетов в 2022 году
Европа в 2022 году почти в полном составе закрыла небо для России, ответные меры России были аналогичными. Среди стран, которые отказались закрывать его, есть и Турция.
Что Турция говорит о закрытии неба для России
4 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что делать этого страна не станет. «Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», – сказал он. Решение подтвердил и министр туризма Турции Мехмет Эрсой. Так что самолеты в Турцию продолжали прибывать.
Обострение отношений между Россией и Турцией случилось в 2015 году после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в Сирии. Тогда был приостановлен безвизовый режим и сама Турция закрывала небо для военных инспекторов РФ. Позже отношения нормализовались.
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Почему Турции невыгодно закрыть небо для России
Чаще всего в Турцию на отдых прилетают именно россияне. Статистика за 2021 год – более 4,6 миллионов посещений. Вторая – Германия – заметно отстает (три миллиона). Доля россиян – 19%. То есть почти каждый пятый турист в Турции – россиянин.
Турция – лидер в российском турпотоке. Второе популярное направление – Египет, но туда поездок меньше.
Что предпринимается для полета в Турцию весной 2022 года
- Авиакомпании стараются увеличить частоту рейсов.
- Используются самолеты большей вместимости (300-400 кресел).
- Сложности из-за запрета оплат россиянами по картам Mastercard и Visa решаются интеграцией банковской системы «Мир». Но она пока работает не со всеми турецкими банками.
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Кто летает в Турцию
Ранее летающих авиаперевозчиков из Москвы в Турцию было более 80. Минимум две трети туристов летали самолетами «Аэрофлота» и Turkish Airlines.
Сейчас на скайсканнере перечислено восемь компаний, которые осуществляют рейсы в Турцию: Azur Air, Turkish Airlines, Pobeda, UTair, Aeroflot, Pegasus Airlines, Nordwind Airlines и Red Wings. Но информация может выглядеть устаревшей.
Авиакомпаниям, у которых есть зарегистрированные в иностранных реестрах самолеты в лизинге, рекомендовано прекратить полеты за рубеж – из-за санкций самолеты лизинговым компаниям должны быть возвращены до 28 марта, но их могут арестовать уже сейчас.
На данный момент:
- Дополнительные рейсы в Стамбул организовала авиакомпания «Азимут».
- «Ютэйр» поможет улететь в Стамбул из Грозного.
- Turkish Airlines летает из Москвы в Санкт-Петербург, но были отменены рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Есть перелеты из Екатеринбурга.
- Pegasus Airlines выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург, но с 13 по 27 марта прекратит полеты в Россию из-за эксплуатационных рисков.
- Сообщалось о приостановке рейсов Nordwind Airlines, хотя на aviasales.ru предлагаются на них билеты.
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Turkish Airlines ввела ограничения
Россиянам не разрешено покупать билеты на рейсы из Турции в третьи страны. Билеты можно оформить только с вылетом и прилетом из России и в Россию. То есть выписываются билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.
Позже было дано объяснение, что это связано с блокировкой для россиян карт Mastercard и Visa. Поэтому ограничение – не для россиян, а для покупок с территории России.
В интервью ТАСС собеседник агентства заявил, что ограничений на продажу билетов для граждан России Turkish Airlines не вводила.
Что еще нужно знать для перелета в Турцию
- Можно въезжать на территорию Турции без визы со сроком пребывания до 60 дней. Всего их не должно быть больше 90 за период в 180 дней.
- Нужен загранпаспорт сроком действия не менее шести месяцев.
- Касаемо защиты от ковида – нужен ПЦР-тест, антиген или сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего.
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Стоимость билетов из Москвы в Стамбул сейчас взлетела от 20 тысяч рублей на прямые рейсы. Раньше билеты в разные турецкие города редко превышали 4-5 тысяч.