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#мир

Можно ли россиянам сейчас поехать в Финляндию: какие варианты въехать или улететь и что с визой

04 марта, 21:20

Финляндия – частое место для поездки из России. У России с Финляндией есть общая граница. Например, от Санкт-Петербурга до Хельсинки существует сразу несколько вариантов передвижения. До границы от Петербурга – 200 км.

Как вообще можно добраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки

Сразу несколько видов транспорта:

⛴️ На пароме – вполне удобно, но долго – 13 часов.

🚐 На автобусе – не очень дорого и чуть побыстрее, около шести часов.

🚗 На автомобиле – время в пути займет около 4,5 часов.

🚄 На поезде – примерно 3,5 часа. Но есть и семичасовой поезд.

✈️ На самолете – быстрее всего. Лишь час пути.

Финляндия – страна Евросоюза, так что российским туристам нужна виза.

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Зачем россияне ездят в Финляндию

Причин сразу несколько.

✅ Шопинг: выбор продуктов, невысокие цены. Отдельный пункт – покупка рыбных продуктов.

✅ Для визы: хватает какого-нибудь однодневного тура. «Откатать визу» – это съездить в страну, которая эту визу выдала, прежде чем уезжать в другие страны. Таким способом нередко пользуются.

✅ Активный отдых – тоже один из вариантов, хоть и не настолько развит, как в некоторых других странах.

✅ Кто-то работает в России, а живет в Финляндии. И наоборот.

✅ Обычный туризм в страну Евросоюза, которая находится рядом. Отдых, другая культура и просто смена обстановки.

Как можно попасть в Финляндию сейчас

В конце февраля Финляндия закрыла небо для российских самолетов. Так что полуторадневной маршрут по воздуху из Санкт-Петербурга в Москву, Стамбул и только оттуда в Хельсинки выглядит своеобразно. Да еще и с серьезным риском не попасть в страну. А все потому что туристические поездки на начало марта 2022 года запрещены.

В конце февраля еще ходил поезд «Аллегро», несмотря на санкции. На нем разрешено ездить гражданам только России и Финляндии. Цена – от 13 тысяч рублей на поезд, от 5500 – на автобус. Но сервисы покупки билетов на поезда и автобусы, позволяя выбирать даты, подвисают на выборе самих билетов.

Какие условия по визам

Въезжать разрешено гражданам Финляндии и обладателям финского ВНЖ, а также сотрудникам транспортных компаний, дипломатам, по учебе, по личным причинам вроде рождения ребенка, свадьбы или болезни родственника.

На данный момент визовые центры Финляндии в России работают с отдельными категориями граждан. Туристов не принимают. Выдаются визы россиянам, которые отправляются в деловую поездку. Или тем, кто обладает просроченной мультивизой, выданной на срок не менее двух лет.

Помимо этого на визу могут рассчитывать члены семей граждан Финляндии и Евросоюза, а также граждане, которым нужно попасть в Финляндию на сезонную работу.

Откуда обычно ездили в Финляндию

Например, в 2019 году «Фонтанка» узнала, что по статистике в страну ездят 65% россиян из Санкт-Петербурга, еще 15% – из Выборга и приграничных районов, а 7% и меньше – из Москвы и других регионов.

Каждый второй при этом ездил ради шопинга, но с 2017 года траты россиян в Финляндии в среднем сократились.

Как дальше было с поездками в Финляндию

В 2020 году началась пандемия коронавируса, поэтому на въезд уже были наложены дополнительные ограничения. Их снятие в феврале 2022-го финские власти обсуждали для путешествий из России.

Ограничения на въезд были продлены до марта, но также были введены послабления с середины февраля – без обязательного теста на ковид. Так что для пересечения границы хватало только вакцинации или сертификата о перенесенном коронавирусе.

Все фото: imago stock&people / ZB / dpa-Zentralbild / Global Look Press
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