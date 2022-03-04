Можно ли россиянам сейчас поехать в Финляндию: какие варианты въехать или улететь и что с визой
Финляндия – частое место для поездки из России. У России с Финляндией есть общая граница. Например, от Санкт-Петербурга до Хельсинки существует сразу несколько вариантов передвижения. До границы от Петербурга – 200 км.
Как вообще можно добраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки
Сразу несколько видов транспорта:
⛴️ На пароме – вполне удобно, но долго – 13 часов.
🚐 На автобусе – не очень дорого и чуть побыстрее, около шести часов.
🚗 На автомобиле – время в пути займет около 4,5 часов.
🚄 На поезде – примерно 3,5 часа. Но есть и семичасовой поезд.
✈️ На самолете – быстрее всего. Лишь час пути.
Финляндия – страна Евросоюза, так что российским туристам нужна виза.
Зачем россияне ездят в Финляндию
Причин сразу несколько.
✅ Шопинг: выбор продуктов, невысокие цены. Отдельный пункт – покупка рыбных продуктов.
✅ Для визы: хватает какого-нибудь однодневного тура. «Откатать визу» – это съездить в страну, которая эту визу выдала, прежде чем уезжать в другие страны. Таким способом нередко пользуются.
✅ Активный отдых – тоже один из вариантов, хоть и не настолько развит, как в некоторых других странах.
✅ Кто-то работает в России, а живет в Финляндии. И наоборот.
✅ Обычный туризм в страну Евросоюза, которая находится рядом. Отдых, другая культура и просто смена обстановки.
Как можно попасть в Финляндию сейчас
В конце февраля Финляндия закрыла небо для российских самолетов. Так что полуторадневной маршрут по воздуху из Санкт-Петербурга в Москву, Стамбул и только оттуда в Хельсинки выглядит своеобразно. Да еще и с серьезным риском не попасть в страну. А все потому что туристические поездки на начало марта 2022 года запрещены.
В конце февраля еще ходил поезд «Аллегро», несмотря на санкции. На нем разрешено ездить гражданам только России и Финляндии. Цена – от 13 тысяч рублей на поезд, от 5500 – на автобус. Но сервисы покупки билетов на поезда и автобусы, позволяя выбирать даты, подвисают на выборе самих билетов.
Какие условия по визам
Въезжать разрешено гражданам Финляндии и обладателям финского ВНЖ, а также сотрудникам транспортных компаний, дипломатам, по учебе, по личным причинам вроде рождения ребенка, свадьбы или болезни родственника.
На данный момент визовые центры Финляндии в России работают с отдельными категориями граждан. Туристов не принимают. Выдаются визы россиянам, которые отправляются в деловую поездку. Или тем, кто обладает просроченной мультивизой, выданной на срок не менее двух лет.
Помимо этого на визу могут рассчитывать члены семей граждан Финляндии и Евросоюза, а также граждане, которым нужно попасть в Финляндию на сезонную работу.
Откуда обычно ездили в Финляндию
Например, в 2019 году «Фонтанка» узнала, что по статистике в страну ездят 65% россиян из Санкт-Петербурга, еще 15% – из Выборга и приграничных районов, а 7% и меньше – из Москвы и других регионов.
Каждый второй при этом ездил ради шопинга, но с 2017 года траты россиян в Финляндии в среднем сократились.
Как дальше было с поездками в Финляндию
В 2020 году началась пандемия коронавируса, поэтому на въезд уже были наложены дополнительные ограничения. Их снятие в феврале 2022-го финские власти обсуждали для путешествий из России.
Ограничения на въезд были продлены до марта, но также были введены послабления с середины февраля – без обязательного теста на ковид. Так что для пересечения границы хватало только вакцинации или сертификата о перенесенном коронавирусе.