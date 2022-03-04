Можно ли россиянам сейчас поехать в Финляндию: какие варианты въехать или улететь и что с визой

Как вообще можно добраться из Санкт-Петербурга в Хельсинки

Сразу несколько видов транспорта:

⛴️ На пароме – вполне удобно, но долго – 13 часов.

🚐 На автобусе – не очень дорого и чуть побыстрее, около шести часов.

🚗 На автомобиле – время в пути займет около 4,5 часов.

🚄 На поезде – примерно 3,5 часа. Но есть и семичасовой поезд.

✈️ На самолете – быстрее всего. Лишь час пути.

Финляндия – страна Евросоюза, так что российским туристам нужна виза.