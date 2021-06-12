Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета

Бельгия – один из фаворитов Евро-2020 и лидер рейтинга сборных ФИФА, а ее игроки гоняют за главные топ-клубы Европы. Вы вроде бы знаете о ней все. Но нет. Мы изучили бельгийские медиа и вытащили 8 историй вокруг сборной, которые прошли мимо вас и которые расскажут о Бельгии чуть полнее.

Какие истории тут есть:

🌟 Бельгийцы спорят из-за звездочек: Уругвай наклеил себе их на форму за победы в старых Олимпиадах, а Бельгия – нет.

🌻 Важная акция: на закрытые трибуны сборная пускает только детей с расстройством аутистического спектра. Потому что с другими зрителями им сложно.

🍞 Чудо-повара сборной: встают в 5:30 и пекут хлеб, сортируют цвет тарелок по настроению звезд, балуют игроком свиными ребрышками по особому рецепту.

🎙️ Как рэпер Jay-Z учит Лукаку жизни.

💻 Аналитики сборной смотрят один матч по семь часов и летают даже к командам, с которыми Бельгия вряд ли встретится.

👽 Какой игрок сборной раздражает фанатов больше всего.

🌎 В сборной все говорят на английском (хотя это не язык страны). Иначе бы поругались.

Перед Евро Бельгия сменила самолет для сборной и заказала его у иностранной компании. Все возмущены: компания платит стюардам слишком мало

Обычно сборная Бельгии летает на брендированном самолете Trident («Трезубец»). Это красный Airbus A320 авиакомпании Brussels Airlines с символикой Королевской футбольной ассоциации Бельгии. Но на Евро они внезапно выбрали не его, а Boeing 737 литовской авиакомпании KlasJet. Почему?