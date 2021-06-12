Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Бельгия – один из фаворитов Евро-2020 и лидер рейтинга сборных ФИФА, а ее игроки гоняют за главные топ-клубы Европы. Вы вроде бы знаете о ней все. Но нет. Мы изучили бельгийские медиа и вытащили 8 историй вокруг сборной, которые прошли мимо вас и которые расскажут о Бельгии чуть полнее.
Какие истории тут есть:
🌟 Бельгийцы спорят из-за звездочек: Уругвай наклеил себе их на форму за победы в старых Олимпиадах, а Бельгия – нет.
🌻 Важная акция: на закрытые трибуны сборная пускает только детей с расстройством аутистического спектра. Потому что с другими зрителями им сложно.
🍞 Чудо-повара сборной: встают в 5:30 и пекут хлеб, сортируют цвет тарелок по настроению звезд, балуют игроком свиными ребрышками по особому рецепту.
🎙️ Как рэпер Jay-Z учит Лукаку жизни.
💻 Аналитики сборной смотрят один матч по семь часов и летают даже к командам, с которыми Бельгия вряд ли встретится.
👽 Какой игрок сборной раздражает фанатов больше всего.
🌎 В сборной все говорят на английском (хотя это не язык страны). Иначе бы поругались.
Перед Евро Бельгия сменила самолет для сборной и заказала его у иностранной компании. Все возмущены: компания платит стюардам слишком мало
Обычно сборная Бельгии летает на брендированном самолете Trident («Трезубец»). Это красный Airbus A320 авиакомпании Brussels Airlines с символикой Королевской футбольной ассоциации Бельгии. Но на Евро они внезапно выбрали не его, а Boeing 737 литовской авиакомпании KlasJet. Почему?
«Евро будет проходить в разных странах, поэтому сборной придется много путешествовать, − объясняет пресс-секретарь Пьер Корнез. − У игроков должна быть возможность как следует отдохнуть в полете, а это просто нереально в классическом коммерческом самолете, как «Трезубец». Специально оборудованный VIP-самолет – другое дело. Именно поэтому мы выбрали «Боинг» на 60 мест вместо «Аэробуса» на 180 мест».
Но все не так гладко. Французское издание La Libre заявило, что KlasJet платит стюардам от 540 до 1300 евро в месяц «грязными», в то время как установленный минимум в бельгийской авиации – 1800 евро. Руководство авиакомпании оспорило публикацию документом, согласно которому 61 сотрудник получает в месяц в среднем 3045,38 евро «грязными». Но в это число входят и пилоты, так что ответ убедил не всех.
Еще федерация профсоюзов ACV Puls разочарована, что футбольная ассоциация заключила контракт с иностранной авиакомпанией «в год, когда бельгийские налогоплательщики и правительство вложили миллионы в развитие отечественной авиации». «Очень жаль, что ФА не уделяет внимание социальному аспекту и посылает неправильный сигнал», – говорит представитель федерации Ханс Хелсен.
Бельгийцы хотят, чтобы на форме сборной появилась звезда в честь победы на Олимпиаде. Аргумент: у Уругвая таких две
Обычно звезда появляется на форме сборной в случае победы на чемпионате мира. Но Уругвай схитрил и нанес четыре: за два золота ЧМ (1930 и 1950) + два золота на Олимпийских играх (1924 и 1928). Бельгийцы сразу удивились: почему тогда так не может сделать их сборная за победу в домашней Олимпиаду-1920? В теории − может.
Дискуссии на эту тему идут не первый год. Например, против двойных стандартов боролся − как это ни странно − французский певец уругвайского происхождения Франсуа Лаланн. Он даже организовал целую кампанию по восстановлению исторической справедливости и создал петицию: «Это нечестно, что сборная Бельгии, одна из лучших команд на планете, не может носить звезду, которая ей положена по праву».
Но уже знакомая вам Королевская футбольная ассоциация Бельгии как раз недавно сменила эмблему и заявила: в олимпиадной звезде не заинтересованы, запрос в ФИФА не подавали.
Видимо, через год выиграет чемпионат мира.
В штабе тренера Мартинеса − бешеные аналитики. Они смотрят игру пятилетней давности по семь часов и ездят на матчи чужой сборной, которая им может вообще не встретиться
«Полностью моя должность называется «Руководитель отдела анализа эффективности и инноваций», но в целом я просто главный аналитик в штабе Мартинеса. Мы анализируем игру именитых соперников сборной Бельгии по чемпионату Европы. Сам я смотрю по 5-8 матчей каждого противника. Иногда на один матч уходит семь часов. Разбираем все по кирпичикам».
Это объясняет 32-летний Люк Бенстед, который раньше работал в «МЮ» при Моуринью. Бенстед – англичанин, но сейчас болеет только за Бельгию: «Когда мы играли с Англией за третье место на ЧМ-2018, мне очень хотелось ее обыграть. Мы все настолько сблизились, что о патриотизме не может быть и речи».
В расширенную команду Бенстеда вошел 29-летний Дитер Петерс, бывший репортер Het Nieuwsblad, а сейчас – видеоаналитик в «Вестерло» и сборной Бельгии U-17. «Я долго не раздумывал над предложением, хотя придется пожертвовать летним отпуском, а работа тяжелая, – говорит Петерс. – Мы трудимся без выходных. Смотрим матчи трехлетней давности, иногда даже и более ранние. Потому что, например, Бензема вернулся в сборную Франции спустя пять лет. В сборной Испании не будет Рамоса, поэтому мы изучаем, как раньше обходились без него».
Есть в штабе Мартинеса и люди постарше. 59-летний Ян ван Трос еще с 2014 года работает внештатным скаутом сборной Бельгии: «При Мартинесе скаутинг значительно расширился. Сейчас нас 12. Моя задача – следить за сборной Турции. Буду ходить на все ее игры, в том числе полечу на матч открытия в Рим. Пока молодежь все записывает в планшеты, я по старинке делаю заметки в блокноте. Турецкие игроки не очень известны, но я могу описать каждого».
Стоп. Но если сборные Бельгии и Турции вообще не встретятся?
«Тогда моя работа окажется напрасной. Остается надеяться, что наработки пригодятся в будущем. Такое было на ЧМ-2018. Меня приставили к сборной Польши, от которой многого ждали. Я заранее отправился на разведку в Польшу, потом посетил три матча в России, а поляки не вышли из группы. Это прискорбно, но надо смириться».
Как Бельгия следит за едой. Повар встает в 5:30 и печет хлеб, тарелки делят по цветам, а все отели получают 20 страниц инструкций
«Всего нас пятеро. Первый повар заступает на смену в полшестого утра и выпекает хлеб, а последний – в полшестого вечера и готовит протеиновые шейки. Их игроки пьют в 22:30 – 23:00. Никаких порошков – смешиваем соевое молоко с ванильным вкусом, бананы и арахис», – рассказывает 53-летний шеф-повар Бартель Девульф, который уже работал со сборной Бельгии на ЧМ-2018.
Что бельгийцы едят днем? «Раньше у них было четыре приема пищи в день – мы сократили до трех. Мы не готовим одно блюдо, а делаем фуршеты. Каждый найдет себе что-то по душе. Кроме того, мы работаем иначе, чем многие коллеги в клубах: нет больших кусков рыбы или курицы, порции – по 50 граммов. Так игроки могут попробовать разнообразные блюда», – объясняет Девульф.
В меню – два вида рыбы, курица и красное мясо: например, телятина, а также много салатов и шесть видов теплых овощей. Гарниры тоже разные: виды пасты, картофель, киноа, рис, булгур. В течение всего дня игрокам доступен стол с фруктовыми коктейлями, свежими фруктами, орехами и йогуртами.
Одно из любимых блюд игроков сборной Бельгии – свиные ребрышки. По словам Бартеля, их смазывают соевым соусом и готовят при низкой температуре − так мясо получается очень нежным. Еще игроки сборной обожают креветки на гриле тэппанъяки. «И, конечно, не забываем о классике: блинчиках с пастой из печенья Speculoos. Мы всегда берем с собой в дорогу несколько банок».
Кстати, о путешествиях. За контакты с иностранными отелями отвечает 44-летний Фредерик Декрюйенаре. Обычно он посещает их заранее, но из-за пандемии этот вариант отпал. «Моя работа усложнилась, – признается Фредерик. – Сидеть каждый раз на карантине по две недели я не могу, потому что у меня есть основная работа. У всех отелей, с которыми мы работаем на Евро, по четыре либо пять звезд, но все равно их меню сильно отличается от того, что мы заказываем. Мы отправили в каждый отель 20-страничную инструкцию. Там все расписано − даже то, как расставлять столы. А вот свежесть продуктов придется проверять на месте».
За питанием игроков следит 49-летний менеджер по здоровью и производительности Филипп Розье. Он подчеркивает: цель не в том, чтобы контролировать игроков − а в том, чтобы их научить. «То, что у нас шведский стол, не значит, что можно хватать все подряд, – говорит Филипп. – Цвет тарелки зависит от интенсивности тренировок и расписания. За день до матча игроки могут есть меньше овощей и продуктов с клетчаткой, потому что они хуже перевариваются, а после матча нужно побольше белков. Диетологи всегда рядом и присматривают за ребятами: когда такой широкий ассортимент, велик соблазн съесть больше, чем нужно».
На столе сборной Бельгии не бывает сливок и жареной пищи, но иногда тренерский штаб делает исключения. «Это классный способ мотивации. На чемпионате мира в России один игрок сказал шеф-повару, что очень хочет картошку-фри, – вспоминает Розье. – Мы ответили, что она достанется всем, но для этого он должен забить дважды в следующем матче. Он оформил дубль (под это описание подходит только Ромелу Лукаку – прим. «Гол»). Поварам пришлось весь вечер чистить 60 килограммов картофеля».
Лукаку подружился с Jay-Z. Это он вдохновил его на переход в «Интер»
Весной 2018 года Ромелу Лукаку подписал контракт с развлекательной компанией Roc Nation, которую основал Jay-Z. Они подружились, хотя между ними 28 лет разницы.
«Мы познакомились за кулисами на моем концерте на стадионе MetLife в Нью-Джерси летом 2018 года, когда Ромелу уже присоединился к Roc Nation. Он процитировал строчку из моего первого альбома, причем она была из сложного для понимания трека, и запомнить ее мог только самый преданный и внимательный слушатель. У меня глаза на лоб полезли: «Откуда ты вообще это знаешь?» – рассказал Jay-Z в недавнем интервью La Gazzetta dello Sport.
Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
Jay восхищается характером Лукаку: «Еще в детстве был заложен прочный фундамент, благодаря которому он справляется с любыми задачами. Он очень любопытный парень и всегда задает себе правильные вопросы, чтобы преуспеть в разных сферах. Я нисколько не удивлен тем, что он наколотил кучу голов и выиграл чемпионат: Ромелу четко знает свою цель и как ее достичь».
Лукаку в ответ тоже хвалит Jay-Z. «Он учит меня побеждать и оставаться на вершине. Помогает мне во всем, что не связано со спортом. Мы болтаем о жизни, он дает советы, – рассказывал Лукаку Rolling Stone Italia. – Я помню, как обсуждал с ним возможный переход в «Интер». Он сказал мне тогда: «Если ты действительно считаешь, что это нужный шаг к победе, сделай его». В прошедшем сезоне мы с командой добились успеха благодаря упорному труду, терпению и самопожертвованию – всему тому, чему учил меня Джей».
Официальные языки Бельгии – нидерландский, французский и немецкий. Но сборная говорит по-английски – это инициатива испанца Мартинеса
В Бельгии – сразу три официальных языка. Фламандцы на севере говорят на нидерландском, валлонцы на юге – на французском, а жители восточной части Бельгии на границе с Германией – на немецком. В сборной Бельгии – такой же расклад. Есть игроки, которые владеют всеми тремя государственными языками, например, Кевин де Брюйне – но это, скорее, исключение. Братья Азары, которые родились в валлонской провинции Эно, с трудом говорят по-голландски.
Еще недавно языковой барьер мог стать проблемой. В 2013 году на севере Брюсселя появился проект Евростадиона. Это арена, которая планировалась к Евро-2020 и должна была стать домашней для сборной Бельгии вместо стадиона имени Короля Бодуэна. Фламандское правительство вдруг потребовало, чтобы в будущем на Евростадионе игроки общались только на нидерландском. «Арена будет расположена на территории Фландрии. Это значит, что все должно быть на нидерландском: общение футболистов, указания тренера, кричалки и баннеры фанатов. Ничего личного против франкоговорящих – мы просто хотим уважения языковых законов», – заявил тогда министр спорта Фландрии Филипп Мюйтерс.
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
Но затея Евростадиона провалилась. Осенью 2017 года УЕФА исключила Брюссель из списка городов-хозяев Евро-2020 из-за серьезных задержек в строительстве, а в начале 2018-го проект закрылся совсем.
Тем временем сборная решила вопрос изящным компромиссом: теперь главный язык там – английский. Роберто Мартинес объясняет: нужно сохранять беспристрастность, особенно в такой мультикультурной сборной. При этом сам Мартинес изучает национальные языки Бельгии, потому что для него «чрезвычайно важно понимать происхождение игроков и историю страны».
Милая и важная акция на недавнем матче сборной: на трибуны пустили 50 детей с аутизмом
Последние товарищеские матчи перед чемпионатом Европы проходили при пустых трибунах, но на игре между Бельгией и Хорватией на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе было важное исключение.
Посмотреть игру с трибун пришли 50 детей с расстройствами аутистического спектра. Для них это очень ценный и уникальный опыт, поскольку поход на заполненный стадион может привести к чрезмерной сенсорной стимуляции и вызвать стресс.
Кстати, весной, начиная со 2 апреля (Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма), аналогичные акции каждый тур проводили и клубы чемпионата Бельгии. С октября матчи чемпионата тоже проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Фанаты не понимают, почему в сборную все время вызывается Насер Шадли. Но все тренеры сборной его обожают
Когда Роберто Мартинес объявил заявку сборной на Евро, фанаты удивились: опять Насер Шадли? Почему не лучший молодой игрок Бельгии Шарль де Кетеларе или хотя бы не Алексис Салемакерс из «Милана».
Но у Мартинеса свой план. После этого он еще выпустил Шадли в стартовом составе на матч против Хорватии – и 31-летний Шадли оказался одним из самых активных и полезных игроков. После игры Мартинес заступился за него снова:
«Насер Шадли – уникальный футболист. Он мастерски владеет мячом, одарен технически и силен тактически. А еще он набрал отличную форму. С точки зрения физической подготовки он безупречно отыграл час».
Почему еще Шадли так важен для сборной?
«Потому что он никогда не подводит, – отвечает бывший тренер сборной Бельгии Жорж Лекенс, при котором Шадли дебютировал еще десять лет назад. – На самом деле, он подарок для любого тренера. Не только опытный и разносторонний игрок, но и очень приятный парень, который хорошо вписывается в коллектив. И он знает, что такое большие турниры. Какую бы роль он ни играл, он делает это как надо. Можно поставить Шадли «восьмеркой» или «десяткой» – и он не разочарует, потому что отлично читает игру и знает свои обязанности».