Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
Бельгия – одна из самых необычных стран в Европе. Мы уже привыкли, что она разделена на две части: пять провинций Фландрии с нидерландским языком и пять провинций Валлонии с французским.
Но тут вопрос: если страна поделилась почти пополам между двумя языками, как тогда работает сборная Бельгии? Неужели там все говорят на двух языках? А если нет, то как происходит общение в сборной?
Все ответы – в истории независимости Бельгии
В истории страна была частью и Франции, и Нидерландов, и даже Испании. В 1815 году состоялся Венский конгресс: после наполеоновских завоеваний лидеры победивших его стран решали, что делать с Францией. Там Бельгию двинули Нидерландам, чем очень сильно расстроили франкоязычных жителей.
Спустя 15 лет случилась Бельгийская революция. Хотя фламандцев в стране всегда было больше, отделение от Нидерландов сильно способствовало продвижению французского языка в стране. На многие годы вперед французский стал главным государственным языком: образованным фламандцам в любом случае приходилось его учить, а вот валлонцы обходились и без нидерландского.
В итоге голландский язык получил равные права с французским лишь в 1980 году: по сути сегодняшние спортсмены – первое поколение бельгийцев, которое официально может знать лишь голландский.
Кстати, у валлонцев есть и свой язык. Но сейчас его практически полностью вытеснил французский: на валлонском говорят лишь 600 тысяч человек, когда как всего в Валлонии 4,2 миллиона человек. Валлонский – тоже язык романской группы, наряду с французским, итальянским, испанским, португальским, румынским и другими. Но больше всего, конечно, он напоминает французский.
Кто есть кто в сборной?
В целом отличить фламандцев от валлонцев не так сложно: у носителей голландского обычно более жесткие, твердые фамилии (Алдервейрелд, Вертонген) в противовес более тягучим француским (Лестьенн, Азар). Хотя иногда бывают неожиданные исключения: вратари Куртуа и Миньоле родились во Фландрии, несмотря на французские фамилии.
Намного интереснее ситуация с потомками эмигрантов, которых в сборной Бельгии немало. Возьмем Ромелу Лукаку: сам он родился и рос в Антверпене, городе из фламандской части страны. Соответственно, учился и общался с друзьями он на голландском.
Но его семья – выходцы из Конго, где государственный язык французский. В результате Лукаку идеально владеет обоими языками, а помимо них еще неплохо знает английский, немецкий, итальянский, португальский и лингала.
Совсем другая история например с Витселем и Феллаини. Оба – тоже потомки эмигрантов из франкоязычных стран (Мартиники и Марокко), но в отличие Лукаку они изначально жили в Валлонии, поэтому по-нидерландски не говорят. Если быть точнее, Феллаини – из столичного региона, где два официальных языка, но французский все равно преобладает.
А на каком языке говорят в команде?
В целом ситуация похожа на всю страну в миниатюре. Большинство в команде – из Фландрии, но при этом знают и французский. Вот тут на французском говорит Де Брюйне, а здесь – Вертонген.
А вот франкоязычных игроков хоть и меньше, но на нидерландском они почти не говорят. В 2014 году на пресс-конференции это было особенно заметно: Вермален отвечал только на голландском, а Витсель – на французском.
Бельгия нашла очень неожиданный компромисс: чтобы вся команда была в равных условиях, основным языком команды выбрали английский. Только представьте: приезжать в национальную команду и говорить со всеми на иностранном языке.
Отчасти этому выбору способствует и то, что главный тренер сборной – испанец. С английским языком проблем нет ни у кого: его понимают и валлонцы, и фламандцы, и главный тренер.
Кстати, в Бельгии есть и третий язык!
И это – барабанная дробь – немецкий! Да, еще одна большая страна, которая граничит с Бельгией. Немецкоязычное сообщество – несколько муниципалитетов в провинции Льеж в Валлонии.
Про немецкий язык в Бельгии не так часто говорят, потому что живут там около 70 тысяч человек. И встретить (случайно) немецкоговорящего бельгийца очень сложно. Но в этом регионе у немецкого языка есть полные права – образование, СМИ, здравоохранение и т.д.
Немецкие муниципалитеты вошли в состав Бельгии лишь после первой мировой войны. За сто лет они стали полноценной частью страны, но не потеряли изначальный язык. В Эйпене, столице немецкоговорящего сообщества, есть свой одноименный футбольный клуб – и его официальный сайт в первую очередь предлагается именно на немецком.