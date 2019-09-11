Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!

Косово – это страна или нет? Откуда оно взялось?

В начале 90-х война в Югославии разделила страну на несколько независимых государств – самостоятельными стали Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония. В 2003-м Югославия была переименована в Союз Сербии и Черногории, еще через три года черногорцы отделились. Все это время в Сербии существовала проблема Косово, из-за чего фактически и начались бомбардировки НАТО в 1999 году, которые привели к уничтожению более тысячи гражданских лиц. Формально их поводом стала Косовская война между албанскими повстанцами в Косово и Югославией.

Край перешел под управление ООН, сербское правительство вынужденно согласилось на ввод военного контингента НАТО. Через девять лет парламент Косово в одностороннем порядке объявило о независимости . В 2010-м международный суд ООН посчитал, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. На данный момент более сотни стран признали независимость Косово, более 60 – нет . Россия – среди тех, кто не признает. В сербской конституции Косово и Метохия записан как автономный край Сербии, парламент которого не имеет права заявлять об отделении.

При этом официальными в Косово считаются два языка – албанский и сербский, а валюта используется европейская (евро).