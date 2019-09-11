Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!
Косово – это страна или нет? Откуда оно взялось?
В начале 90-х война в Югославии разделила страну на несколько независимых государств – самостоятельными стали Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония. В 2003-м Югославия была переименована в Союз Сербии и Черногории, еще через три года черногорцы отделились. Все это время в Сербии существовала проблема Косово, из-за чего фактически и начались бомбардировки НАТО в 1999 году, которые привели к уничтожению более тысячи гражданских лиц. Формально их поводом стала Косовская война между албанскими повстанцами в Косово и Югославией.
Край перешел под управление ООН, сербское правительство вынужденно согласилось на ввод военного контингента НАТО. Через девять лет парламент Косово в одностороннем порядке объявило о независимости. В 2010-м международный суд ООН посчитал, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. На данный момент более сотни стран признали независимость Косово, более 60 – нет. Россия – среди тех, кто не признает. В сербской конституции Косово и Метохия записан как автономный край Сербии, парламент которого не имеет права заявлять об отделении.
При этом официальными в Косово считаются два языка – албанский и сербский, а валюта используется европейская (евро).
Если территория спорная, почему ФИФА разрешила им играть? Где они проводят домашние матчи? Как быть со сборными, чьи страны не признают Косово?
В конце 2012 года ФИФА разрешила косовским клубам играть товарищеские матчи с соперниками ассоциаций ФИФА, это касалось также молодежной и женской сборных. За несколько месяцев до этого косовские власти попросили включить Косово в члены организации. В мае 2016-го Республика Косово получила членство в ФИФА (141 голос «за», 23 – «против») и УЕФА (28:24 в пользу принятия).
Сербия, конечно, протестовала, но в январе 2017-го спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Сербской футбольной ассоциации. Сербы указывали, что по уставу УЕФА членами организации могут быть только страны, признанные ООН. В суде ответили, что Косово признано большинством стран ООН, поэтому такое условие посчитали выполненным.
Возник вопрос – как быть с проведением матчей в этой стране тем командам, чьи страны Косово не признали. Фактически УЕФА приняло решение в пользу Косово: его домашние матчи должны проводиться именно дома, гостевые – если их невозможно организовать – на нейтральном поле.
При жеребьевке турниров (например, квалификации к Евро-2020) Косово разводят по разным группам с Сербией и Боснией из соображений безопасности.
Интересно, что Украина (не признавшая Косово) вообще играла выездной матч с Косово в Албании, а домашний – в Польше. Украинцам это не помешало дважды победить всухую. Почему в Албании, объясняется просто – на тот момент (это была квалификация к ЧМ-2018) стадионы в Косово не были признаны пригодными для международных матчей такого уровня.
Домашние матчи Лиги наций, а также квалификации к Евро-2020 Косово проводит уже в столице Приштине. Еще в 2017 году косовары сыграли дома товарищеский матч с Латвией (4:3) в городе Косовска-Митровице на олимпийском стадионе имени Адема Яшари (это один из основателей Армии освобождения Косово, который был убит в 1998-м). Дальше гостей принимали на 16-тысячном стадионе «Фадиль Вокри», названного так в честь президента федерации футбола Косово, который умер в июне 2018-го.
Включение Косово в ФИФА и УЕФА тут же подкинуло проблем для сборной России, пусть больше организационных, чем игровых. Перед квалификацией к ЧМ-2018 Россия была неофициально включена в одну из групп, с соперниками из которой должна была поводить товарищеские матчи. Однако дополнение в виде Косово и Гибралтара исключило эту возможность – состав нескольких групп перетасовали, а Россия самостоятельно подбирала себе соперников перед ЧМ.
Где Косово брало футболистов для сборной? Страдали ли они из-за политического статуса
Сборная Косово дебютировала в отборочных матчах к ЧМ-2018 и сразу же сыграла 1:1 в гостях с Финляндией, но оставшиеся девять матчей проиграла с общим счетом 2:23. Треть из них – крупные поражения, но ближе к концу отборочного цикла косовары уступали минимально. С такими результатами они казались слабой сборной, но следующие два года все изменили.
В Лиге наций соперниками Косово стали Азербайджан, Фарерские острова и Мальта. Результат прекрасный – четыре победы, две ничьи, разница мячей 15:2, первое место и шанс выйти на Евро-2020: турнир между победителями групп в Лиге D состоится весной 2020-го, и его победитель сыграет на Евро.
Впрочем, насколько сильна сборная Косова, ярче показывает квалификация к Евро-2020 – вполне вероятно, что ей даже не придется дальше играть в Лиге наций, чтобы выйти на чемпионат Европы. Первое место в своей отборочной группе косовары никак не займут – Англия не пустит. Зато сейчас они вполне уверенно идут третьими, всего на очко отставая от Чехии. Сборная Косово уже взяла четыре очка у Болгарии, сыграла вничью с Черногорией и победила чехов. В октябре и ноябре будет интригующая борьба с Чехией за прямой выход со второй позиции.
Сборная Косово набрала приличный состав благодаря правилу ФИФА, которое разрешило косовским футболистам играть в команде, даже если они выступали за другие сборные. Но с поправкой – если это происходило до 13 мая 2016 года, то есть, до того дня, когда Косово приняли в ФИФА. Поэтому, например, играющие за Швейцарию Шакири, Бехрами и Джака при всем желании за Косово сыграть не могли – они участвовали на Евро-2016.
В этом составе есть игроки известных клубов – Валон Бериша играет за «Лацио», Милот Рашица – за «Вердер». Плюс есть голкипер из «Торино» Самир Уйкани, в полузащите выступает принадлежавший «Манчестер Сити» Берсант Целина, а в атаке забивает форвард «Фенербахче» Ведат Муричи. Есть там и представитель РПЛ – полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша. Понятно, что в базе РПЛ он проходит как футболист с албанским гражданством.
Бериша, кстати, влип в странную историю, когда в честь него на «Ахмат Арене» вывесили флаг Косово. Посол Сербии в РФ Славенко Терзич очень возмутился.
«С тех пор, как основной игрок сборной Косово Бернард Бериша играет в составе «Ахмата», этот флаг висел и никому не мешал несколько лет. Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно, чтобы он чувствовал себя комфортно у нас в Грозном. Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит», – сообщил тогда директор стадиона.
Еще более неприятный инцидент возник летом 2019-го со сборной Черногории. Перед игрой против Косово в рамках квалификации к Евро-2020 запротестовали три представителя команды Черногории. Футболисты сербского происхождения Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались с ней играть, сербский тренер Любиша Тумбакович присоединился. Первая причина – непризнание Косово Сербией, но неофициально называлась и вторая – давление со стороны сербских радикальных группировок.
Тумбаковича тут же уволили, а через месяц он возглавил сборную Сербии. Иванич и Стойкович в следующих матчах Черногории не играли. После ничьей с Косово Черногория дважды по 0:3 сдалась Чехии.
У черногорцев лишь теоретические шансы на продолжение борьбы – ясно, что на Евро команда из квалификации не выйдет. У Сербии большие сложности в отборе, хотя есть шанс попасть через Лигу наций. У Косово сейчас не только шанс выхода через Лигу наций, но и неплохая позиция в группе.
А еще – большой к ней интерес. Весь мир обсуждает ролик с ее тренером Бернардом Шалландом (тренировал Армению, обыгрывал с «Цюрихом» «Милан» в ЛЧ, играл против «Спартака» с Черчесовым в 2007-м), который сверхэмоционально рассказывал о тактике на пресс-конференции. Сборную, проигравшую 3:5 в Англии, местные болельщики проводили овацией.