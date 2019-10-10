Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя

В испанском языке нет смертельных для русского языка носовых звуков, как в португальском или польском, нет (почти) странных нечитаемых букв, как во французском. С восточными языками даже сравнивать не будем: там все очевидно.

Но любой носитель испанского сразу вам скажет: как минимум нескольких известных футболистов вы читаете неправильно. Как и все вокруг. Этот материал не о том, чтобы что-то принципиально поменять: привычки транскрипции испаноязычных фамилий настолько глубоко зашли в русский язык, что вряд ли когда-то поменяются. Но иметь в виду, как по-настоящему зовут твоего любимого футболиста, всегда полезно.

Вот – список основных моментов и правил, которые можно и нужно знать, чтобы прочитать почти любую фамилию как носитель. Бонус – аудио произношения от носителей языка.