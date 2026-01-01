Насер Шадли

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🇧🇪 Шадли заменен из-за травмы через четыре минуты после выхода на замену. Это самая быстрая замена в истории Евро
#Евро-2020
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Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
#Бельгия
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