Евро-2020
Насер Шадли
Бельгия
🇧🇪 Шадли заменен из-за травмы через четыре минуты после выхода на замену. Это самая быстрая замена в истории Евро
02 июля, 23:38
- 70’ – Насер Шадли вышел на поле, заменив Тома Менье.
- 74’ – Насер Шадли ушел с поля, его заменил Деннис Прат.
Шадли три раза коснулся мяча после выхода на поле. Он травмировался, когда делал прострел у ворот Италии. Что именно с ним произошло, неизвестно. Он держался за ногу, когда врачи Бельгии вышли на поле.
Это самая быстрая обратная замена в истории Евро.
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