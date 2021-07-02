🇧🇪 Шадли заменен из-за травмы через четыре минуты после выхода на замену. Это самая быстрая замена в истории Евро

70’ – Насер Шадли вышел на поле, заменив Тома Менье.

74’ – Насер Шадли ушел с поля, его заменил Деннис Прат.

Шадли три раза коснулся мяча после выхода на поле. Он травмировался, когда делал прострел у ворот Италии. Что именно с ним произошло, неизвестно. Он держался за ногу, когда врачи Бельгии вышли на поле.

Это самая быстрая обратная замена в истории Евро.