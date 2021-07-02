Евро-2020
Насер Шадли
Бельгия
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#Евро-2020 #Бельгия #Насер Шадли

🇧🇪 Шадли заменен из-за травмы через четыре минуты после выхода на замену. Это самая быстрая замена в истории Евро

02 июля, 23:38
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44

Шадли три раза коснулся мяча после выхода на поле. Он травмировался, когда делал прострел у ворот Италии. Что именно с ним произошло, неизвестно. Он держался за ногу, когда врачи Бельгии вышли на поле.

Это самая быстрая обратная замена в истории Евро.

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