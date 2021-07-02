До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
Роберто Манчини переворачивает рекорды с Италией, но до перехода туда не справился с «Зенитом». Он приехал в Санкт-Петербург в 2017 году после второго появления в «Интере» и проработал ровно год.
Единственный сезон Манчини в «Зените»: потратил почти 100 млн и показал худший результат в РПЛ за 10 лет
Манчини пришел в «Зенит» под возвращение Сергея Фурсенко и Константина Сарсании – тех, кто на уровне управления сделал первое чемпионство и победу в Кубке УЕФА. Манчини получил контракт на 4,5 млн евро по схеме 3+2. Гендир Фурсенко дважды звал его в сборную России, но договорился только по «Зениту»: «Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза».
«Зенит» закупился на 85 млн евро (в два раза больше, чем вся РПЛ), набрал аргентинцев и привез Леандро Паредеса. Зимой – добавил еще трех игроков (на девять млн), но отдал в аренду Дзюбу, Шатова и Нобоа. Фурсенко сказал про будущую задачу выиграть Лигу чемпионов.
«Зенит» лидировал до 14-го тура РПЛ: за 10 стартовых матчей выиграл в семи, ни разу не проиграл и дома вынес «Спартак» (5:1). Осенью все сломалось. «Зенит» сразу же вылетел из Кубка России от петербургского «Динамо», а потом не забил в четырех матчах РПЛ подряд (антирекорд клуба) и не выиграл в пяти подряд – в эту серию вошло первое поражение в сезоне. К зиме «Зенит» уже не был лидером.
После той серии Манчини сказал, что «Зенит» станет чемпионом России. Весной из-за травм потерял Кокорина и Мамману, вылетел из Лиги Европы и сполз в РПЛ. Фурсенко мотивировал: «Кризис прошел. Мы будем рвать всех подряд». Но «Зенит» стал только пятым – так плохо не было 10 лет. В 2008-м тоже было пятое место, но его компенсировала победа в Кубке УЕФА.
Манчини раскрутил Кокорина, но потерялся без прессинга и ничего не сделал против соперников с низкой обороной
В РПЛ «Зенит» при Манчини провел со счетом 0:0 восемь матчей, а из топ-5 по разу обыгрывал только «Спартак» и «Краснодар» в первой части сезона. Проиграл меньше всех матчей в сезоне (пять) и 11 раз сыграл вничью (второй показатель в РПЛ).
Манчини завел Александра Кокорина – тот вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ (10 голов), хотя из-за травмы пропустил весну. Манчини соглашался, что «Зенит» попал в зависимость от Кокорина.
Тезисное объяснение провала Манчини от блога «СБГ Аналитика» – для «Гола»:
1. Главный фактор провала Манчини – он потерял мотивацию и откровенно досиживал контракт, видимо, уже зная, что продолжит в Италии. Например, в марте во время паузы на матчи сборных он вообще уехал в ОАЭ и раздавал там интервью. В это время его «Зенит» тренировали помощники – даже во время товарищеского матча.
2. Манчини ставит на высокий и интенсивный прессинг, в том числе и сейчас в Италии. В «Зените» он с этого же и круто начал сезон: можно вспомнить тотальный разгром «Спартака» в Санкт-Петербурге. Потом команда начала терять форму, пошли травмы. А без прессинга «Зенит» стал предсказуемым и однообразным. Манчини тасовал схемы, но это ни на что не влияло.
3. Много нулей? Отсутствие идей и наработок для взлома низкого оборонительного блока. В этих матчах против «Зенита» ставили автобус «Динамо», «Амкар», «Ростов», «Рубин», ЦСКА, «Анжи».
У Манчини были тяжелые отношения с командой: «вообще не тренер» и «по всему чувствовалось: я за сборную Италии играл, а вы кто такие?»
• Кристиан Нобоа зимой ушел в «Рубин»: «С Манчини было тяжело. Меня в клубе хотели видеть президент и спортивный директор. А тренер хотел привести собственных игроков».
• Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников говорил про высокомерие Манчини: «Понятно, что открыто он никому не говорил: «Я великий, а вы все говно». Но чувствовалось по всему: как раз это у него в голове. «Я за сборную Италии играл, а вы кто такие? Шелупонь».
• Артем Дзюба ушел в аренду в тульский «Арсенал». При Манчини он забил за «Зенит» в РПЛ только один гол. Они не сошлись – помощники Манчини говорили Дзюбе, что он = Марио Балотелли, с которым дрался Манчини. Потом Дзюба сделал 1+1 против «Зенита»:
«Итальянец очень высокомерно себя вел. В принципе, прошел один разговор, когда меня хотели убрать из команды: тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, и меня боятся иностранцы».
«Вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».
• Магомед Оздоев жаловался, что Манчини ставил его не на ту позицию. Так было перед матчем с «Амкаром», где он наигрывался в центре, но за день передвинулся на левый фланг, где никогда не играл: «Когда я перешел, у нас не было даже разговора – просто поздоровались на тренировке, и все, для меня это было странно.
Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки».
• Юрий Жирков говорил про качественные тренировки, когда Манчини кричал и объяснял, если футболисты недорабатывали в упражнениях. Но сложно справлялся психологически: «Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой?»
Манчини жаловался на игроков «Зенита» и говорил, что не полностью укомплектовал состав
👿 Бесился из-за закрытого стиля клубов РПЛ: «Считаю, наш стиль – именно атакующий. Причем в гораздо большей степени, чем у многих команд Премьер-лиги, которые предпочитают сидеть в защите и делают ставку на контратаки».
👿 Осенью говорил, что ему не хватает игроков: «На мой взгляд, это означает, что мы еще не до конца укомплектованы. В последние дни летней трансферной кампании нам не удалось купить тех самых 2-3 игроков, которые помогли бы варьировать состав и более ровно выступать в двух соревнованиях параллельно. Безусловно, я говорю о 2-3 игроках-россиянах».
👿 Ругал руководство «Зенита» за отсутствие альтернатив Кокорину: «Голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, не забивает никто. Зависимость от Кокорина – наша большая проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать, но мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Этой проблеме уже несколько месяцев».
👿 Открыто критиковал футболистов после поражения от «РБ Лейпцига» в Лиге Европы: «Что касается халатности, то я не согласен – все игроки отнеслись к матчу серьезно. Просто они пропали во втором тайме. Они играли настолько плохо, что можно сказать, что они отсутствовали на поле».
«У меня нет никакого чувства, что я совершал ошибки»
Манчини решил уйти из «Зенита» за три месяца до официального объявления. Он говорил, что это личная инициатива по семейным обстоятельствам. Еще с осени обсуждался его уход в сборную Италии, с которой он подписался на следующий день после разрыва с «Зенитом». Две цитаты:
1. «Хочу подчеркнуть, что во многом связываю неудачи сезона с травмами ведущих игроков – Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в критический и очень важный для нас момент. Это повлекло спад в игре, ряд ничьих и обидных поражений».
2. «У меня нет никакого чувства, что я совершал ошибки или принимал неверные решения. Если отмотать время назад, я бы сделал то же самое».
«Зенит» закончил сезон разгромом «СКА-Хабаровска», но фанаты провожали Манчини баннером «Цвет настроения синий. Давай до свидания, Манчини».