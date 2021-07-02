До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы

«Зенит» закупился на 85 млн евро (в два раза больше, чем вся РПЛ), набрал аргентинцев и привез Леандро Паредеса. Зимой – добавил еще трех игроков (на девять млн), но отдал в аренду Дзюбу, Шатова и Нобоа. Фурсенко сказал про будущую задачу выиграть Лигу чемпионов.

«Зенит» лидировал до 14-го тура РПЛ: за 10 стартовых матчей выиграл в семи, ни разу не проиграл и дома вынес «Спартак» (5:1). Осенью все сломалось. «Зенит» сразу же вылетел из Кубка России от петербургского «Динамо», а потом не забил в четырех матчах РПЛ подряд (антирекорд клуба) и не выиграл в пяти подряд – в эту серию вошло первое поражение в сезоне. К зиме «Зенит» уже не был лидером.

После той серии Манчини сказал, что «Зенит» станет чемпионом России. Весной из-за травм потерял Кокорина и Мамману, вылетел из Лиги Европы и сполз в РПЛ. Фурсенко мотивировал: «Кризис прошел. Мы будем рвать всех подряд». Но «Зенит» стал только пятым – так плохо не было 10 лет. В 2008-м тоже было пятое место, но его компенсировала победа в Кубке УЕФА.

Манчини раскрутил Кокорина, но потерялся без прессинга и ничего не сделал против соперников с низкой обороной

В РПЛ «Зенит» при Манчини провел со счетом 0:0 восемь матчей, а из топ-5 по разу обыгрывал только «Спартак» и «Краснодар» в первой части сезона. Проиграл меньше всех матчей в сезоне (пять) и 11 раз сыграл вничью (второй показатель в РПЛ).