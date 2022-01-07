Ромелу Лукаку
Серия А
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Интер
Лукаку дал интервью о любви к «Интеру» – и теперь все шутят, как он фанатеет от «Интерстеллара», «Интердевочки» и интернета
час назад
От интервью Ромелу Лукаку до сих пор горячо вокруг.
Лукаку сказал Sky Italia, что до сих пор любит «Интер», мечтает туда вернуться, а сейчас недоволен Томасом Тухелем, который дает ему мало игрового времени в «Челси». Из-за интервью Тухель не включил Лукаку в заявку на матч с «Ливерпулем» и сказал, что клуб оштрафует игрока. Лукаку извинился и оправдал себя тем, что давал интервью о прощании с «Интером», а не о сложностях в «Челси».
Но волну шуток и мемов это не остановило. Теперь Лукаку – главный фанат «Интера» в мире. И любит вообще все, где есть слово «интер».
«Люблю клубный футбол, но предпочитаю международный (international) перерыв».
«Секс? Я предпочитаю половой акт (intercourse)»
Лукаку после прочтения этого поста:
«Интересно…»
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