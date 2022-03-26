Что надо знать о поезде «Аллегро» – главном железнодорожном проекте России и Финляндии. Его движение остановлено
Что происходит с поездами «Аллегро» в 2022 году
«Аллегро» – поезда, которые ежедневно курсировали между Россией и Финляндией. Они постоянно возили людей по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки и обратно. Поезд «Аллегро» идет примерно 3,5 часа, но его пока последние рейсы запланированы на 27 марта 2022 года. В официальном приложении РЖД уже не отображаются поезда в Хельсинки на следующие дни.
РЖД уже подтвердил отмену поездов. Пока не сообщается, сколько продлится пауза в железнодорожном сообщении между странами. Купить билет на поезд «Аллегро» теперь нельзя (на 27 марта одно место стоит 10-11 тысяч рублей), но можно вернуть билеты на будущие даты с возвращением стоимости. Это делается в кассах РЖД или в местах онлайн-покупки.
«Ведомости» напоминают: поезда «Аллегро» оставались одним из последних железнодорожных маршрутов из России в Европу. Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией уже временно прекращалось из-за пандемии коронавируса. В декабре 2021 года оно возобновилось именно с помощью поездов «Аллегро». Они курсировали два раза в день в обе стороны.
Финляндия не останавливала движение поездов «Аллегро» весь март, но теперь не считает возможным продолжение их работы. Они использовались в том числе и для вывоза граждан. Проехать по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки можно автобусами. Такой вариант рекомендует сайт РЖД. Время в пути составит почти 9 часов, стоимость билета начинается от 5 тысяч рублей.
Как и зачем вообще появились поезда «Аллегро»
Поезд «Аллегро» – проект, которым вместе занимались РЖД (от России) и VR Group (от Финляндии). Они делали это через компанию Oy Karelian Trains Ltd. Она создана еще в 2006-м, РЖД и VR Group владеют по половине акций. РБК рассказывал, что Oy Karelian Trains Ltd закупила четыре поезда «Аллегро». Контракт на поставку оценивался в 120 миллионов евро.
Так в момент запуска в 2010-м писал сайт РЖД: «Уникальность этих поездов состоит в том, что они могут использоваться на линиях и с постоянным, и с переменным током». Там же РЖД рассказывал об использовании российских и финских технологии. Максимальная скорость «Аллегро» – 220 км/ч. Поэтому таможенный контроль пассажиры проходили во время движения.
Введение в эксплуатацию поезда «Аллегро» прорабатывалось на правительственном уровне. Еще одна необычная технологическая задумка – система принудительного наклона кузова. Она позволяет «Аллегро» не снижать скорость на поворотах, а странам не пришлось менять железнодорожные пути. Единственное ограничение: именно на территории России скорость «Аллегро» – 200 км/ч.
Все это время шли переговоры о возможном расширении маршрутов поездов «Аллегро», но никаких изменений в первоначальном контракте так и не случилось. Зато шла работа над популяризацией. В Кургане еще в 2018 году был открыт макет поезда «Аллегро» с реальным воспроизведением одного из вагонов поезда. Там проводились экскурсии для детей.
Почему поезда «Аллегро» считались такими удобными
Основная причина – время в пути. Еще до пандемии для россиян был доступен альтернативный вариант: поезд «Лев Толстой» шел из Москвы с остановкой в Санкт-Петербурге. Он доезжал в Хельсинки в общей сложности за 14 часов и 20 минут. Если считать из Санкт-Петербурга, то протяженность дороги составляла 7,5 часов. Это сразу на 4 часа больше, чем ездил «Аллегро».
Поезд «Аллегро» был комфортным вариантом для поездки в Финляндию. На этот комфорт повлияла подготовка к футбольному ЧМ-2018, который проходил в России. Так на сиденьях появились подголовники, а рядом с каждым местом добавились розетки. Позиция РЖД: проект «Аллегро» важен не только из-за поезда – идет забота об общем комфорте пассажира.
Изначально поезда «Аллегро» были популярными у россиян: в 2013 году на нем проехал миллионный пассажир (за все время – около 4 миллионов). Дальше внимание падало из-за цены (о них – тут). К 2017-му поезд заполнялся наполовину. В марте 2022 года ежедневно 900 человек пересекали границу России и Финляндии в обоих направлениях на поезде «Аллегро».
При раннем бронировании билетов на «Аллегро» срабатывал режим экономии. Стоимость снижалась на 64%, если человек оформлял билет в период от 90 до 14 суток до даты отправления. В последнее время действовали строгие правила из-за пандемии коронавируса. «Фонтанка» писала в январе, что почти 10% пассажиров поезда «Аллегро» не попали в вагоны.