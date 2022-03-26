Что надо знать о поезде «Аллегро» – главном железнодорожном проекте России и Финляндии. Его движение остановлено

РЖД уже подтвердил отмену поездов. Пока не сообщается, сколько продлится пауза в железнодорожном сообщении между странами. Купить билет на поезд «Аллегро» теперь нельзя (на 27 марта одно место стоит 10-11 тысяч рублей), но можно вернуть билеты на будущие даты с возвращением стоимости. Это делается в кассах РЖД или в местах онлайн-покупки.

«Ведомости» напоминают: поезда «Аллегро» оставались одним из последних железнодорожных маршрутов из России в Европу. Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией уже временно прекращалось из-за пандемии коронавируса. В декабре 2021 года оно возобновилось именно с помощью поездов «Аллегро». Они курсировали два раза в день в обе стороны.

Финляндия не останавливала движение поездов «Аллегро» весь март, но теперь не считает возможным продолжение их работы. Они использовались в том числе и для вывоза граждан. Проехать по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки можно автобусами. Такой вариант рекомендует сайт РЖД. Время в пути составит почти 9 часов, стоимость билета начинается от 5 тысяч рублей.