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мир
L'Etoile
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#мир #L'Etoile

Что будет с «Л’Этуаль»: рост цен, активная торговля, в планах – расширение

час назад

«Л’Этуаль» – один из главных продавцов косметики и парфюмерии в России. Она была основана в 1997 году, а по состоянию на 2020-й по выручке в своей сфере уступала только «Магнит Косметик».

Что известно о ней в марте 2022-го

• В Казани в начале марта оставались акционные ценники, спрос был повышен, но выросли и цены. Причем на некоторые товары – на несколько тысяч рублей.

• Также обсуждалось, закрываются ли магазины. 8 марта «Л’Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России, назвав ее фейком и добавив: «Работаем в официальном режиме».

• В середине марта в Кургане в магазинах «Л’Этуаль» ограничили продажу парфюмерии – не более двух штук продукции в руки.

• Рост цен зафиксирован в Омске. В Новосибирске проходили акции.

• Генеральный директор компании Татьяна Володина отметила, что ведутся переговоры по всему миру, особенно в Азии, где уже укрепились многолетние партнерские отношения.

• На данный момент работают интернет-магазин и каталог.

Что планируется дальше

Об этом компания рассказала в своем телеграм-канале:

  • «Л’Этуаль» занимается расширением ассортимента.
  • Будет сделан фокус на брендах, которые работают в России.
  • Планируется инвестировать в открытие 50 новых флагманских магазинов уже в 2022 году.
  • На стратегически важные продукты будут сдерживаться цены.

Помимо этого «Л’Этуаль» активно ведет себя в соцсетях, где каждый день делится новинками и предлагает конкурсы.

А ранее в декабре 2021-го «Л’Этуаль» открыл аптеку в Москве. В планах на тот момент было открытие еще 15 аптек в Москве и городах-миллионниках.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Группа «Л’Этуаль» вк
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