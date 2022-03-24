Что будет с «Л’Этуаль»: рост цен, активная торговля, в планах – расширение
«Л’Этуаль» – один из главных продавцов косметики и парфюмерии в России. Она была основана в 1997 году, а по состоянию на 2020-й по выручке в своей сфере уступала только «Магнит Косметик».
Что известно о ней в марте 2022-го
• В Казани в начале марта оставались акционные ценники, спрос был повышен, но выросли и цены. Причем на некоторые товары – на несколько тысяч рублей.
• Также обсуждалось, закрываются ли магазины. 8 марта «Л’Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России, назвав ее фейком и добавив: «Работаем в официальном режиме».
• В середине марта в Кургане в магазинах «Л’Этуаль» ограничили продажу парфюмерии – не более двух штук продукции в руки.
• Рост цен зафиксирован в Омске. В Новосибирске проходили акции.
• Генеральный директор компании Татьяна Володина отметила, что ведутся переговоры по всему миру, особенно в Азии, где уже укрепились многолетние партнерские отношения.
• На данный момент работают интернет-магазин и каталог.
Что планируется дальше
Об этом компания рассказала в своем телеграм-канале:
- «Л’Этуаль» занимается расширением ассортимента.
- Будет сделан фокус на брендах, которые работают в России.
- Планируется инвестировать в открытие 50 новых флагманских магазинов уже в 2022 году.
- На стратегически важные продукты будут сдерживаться цены.
Помимо этого «Л’Этуаль» активно ведет себя в соцсетях, где каждый день делится новинками и предлагает конкурсы.
А ранее в декабре 2021-го «Л’Этуаль» открыл аптеку в Москве. В планах на тот момент было открытие еще 15 аптек в Москве и городах-миллионниках.