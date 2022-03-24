Что будет с «Л’Этуаль»: рост цен, активная торговля, в планах – расширение

«Л’Этуаль» – один из главных продавцов косметики и парфюмерии в России. Она была основана в 1997 году, а по состоянию на 2020-й по выручке в своей сфере уступала только «Магнит Косметик».

Что известно о ней в марте 2022-го

• В Казани в начале марта оставались акционные ценники, спрос был повышен, но выросли и цены. Причем на некоторые товары – на несколько тысяч рублей.

• Также обсуждалось, закрываются ли магазины. 8 марта «Л’Этуаль» опровергла информацию о прекращении торговли в России, назвав ее фейком и добавив: «Работаем в официальном режиме».

• В середине марта в Кургане в магазинах «Л’Этуаль» ограничили продажу парфюмерии – не более двух штук продукции в руки.

• Рост цен зафиксирован в Омске. В Новосибирске проходили акции.

• Генеральный директор компании Татьяна Володина отметила, что ведутся переговоры по всему миру, особенно в Азии, где уже укрепились многолетние партнерские отношения.

• На данный момент работают интернет-магазин и каталог.