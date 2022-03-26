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#Технологии

Будет ли Discord работать в России в 2022 году

В 2020 году была фейковая информация о закрытии Дискорда. Она не подтвердилась.

Sam Flag/Global Look Press

Что такое Дискорд и почему он важен сейчас

Дискорд – это система или мессенджер, где доступны текстовые и голосовые каналы (комнаты). В нем есть система серверов. На официальном сайте они называются домами. В каналах есть возможность звонков по видеосвязи, демонстрации экрана или просмотра стримов. Можно подключиться к Spotify, но для этого нужна подписка Spotify Premium (в России ее уже нет).

Постепенно Дискорд интегрируется в PlayStation 4 и PlayStation 5. Так с февраля пользователи начали привязывать свои аккаунты к учетной записи. Мы подробно объясняли ситуацию об уходе компании Sony Interactive Entertainment с российского рынка и ограничениях на PlayStation. Все это не стоит связывать с общей работой Дискорда: компания им не владеет.

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В момент создания в 2015 году Дискорд был ориентирован на геймеров. К 2020-му оказалось, что Дискорд используется не только для обсуждения игр. Тогда разработчики начали работу над расширением системы. The Verge писал, что это стало частью официальной позиции компании. В Дискорд пошли люди из бизнеса, учебной сферы, музыки и кино.

В 2021 году Microsoft вел переговоры о покупке Дискорда. Потенциальная сделка оценивалась в 10 миллиардов долларов, но она не состоялась. В 2021 году ежемесячная аудитория в Дискорде составляла 140 миллионов пользователей. С 2019-го она увеличилась на 84 миллиона. Каждый день в Дискорде отправляется в среднем 850 миллионов сообщений.

Сейчас на серверах тщательнее проверяется информация. Так особенно проверяются сообщения о медицине.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможна ли блокировка Дискорда в России

Роскомнадзор ничего об этом не сообщал, хотя готовился применить менее жесткие санкции. Скачать Дискорд по-прежнему можно по этой ссылке. Загрузка доступна для разных операционных систем. Внутри приложения работает функция создания сервера. Можно перейти и на другие: например, по игре Genshin Impact. Дискорд в России пока полноценно функционирует.

Сервис Downdetector пишет, что у мировых пользователей периодически возникают проблемы с работой Дискорда. Обычно эти проблемы минимальны. Самые частые из них связаны с подключением к серверу. Дискорд не работал во всем мире 8 марта – это совпало со сбоем в Spotify (о нем подробно – тут). Все возможные сбои ежедневно отслеживаются на отдельном сайте.

Как работал Дискорд 25-26 марта 2022 года.

Downdetector

В России действует закон о приземлении для крупных IT-компаний. Дискорд попал и под него: в ноябре 2021-го Роскомнадзор официально потребовал от компании открыть офис в России. Список всех компаний из того сообщения Роскомнадзора все еще доступен на его сайте. В феврале Роскомнадзор пригрозил экономическими санкциями: Дискорд не исполнял требования.

Еще с 28 марта в Дискорде меняются правила сообщества и политика конфиденциальности. Об этом рассказывала «Игромания». В документе есть такое: «Мы вправе передавать информацию в ответ на запрос, если мы считаем, что раскрытие информации требуется по закону, включая выполнение требований органов национальной безопасности или правоохранительных органов».

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