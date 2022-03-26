Будет ли Discord работать в России в 2022 году

Что такое Дискорд и почему он важен сейчас

Дискорд – это система или мессенджер, где доступны текстовые и голосовые каналы (комнаты). В нем есть система серверов. На официальном сайте они называются домами. В каналах есть возможность звонков по видеосвязи, демонстрации экрана или просмотра стримов. Можно подключиться к Spotify, но для этого нужна подписка Spotify Premium (в России ее уже нет).

Постепенно Дискорд интегрируется в PlayStation 4 и PlayStation 5. Так с февраля пользователи начали привязывать свои аккаунты к учетной записи. Мы подробно объясняли ситуацию об уходе компании Sony Interactive Entertainment с российского рынка и ограничениях на PlayStation. Все это не стоит связывать с общей работой Дискорда: компания им не владеет.