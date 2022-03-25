Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения

Основная аудитория Roblox – дети и подростки. Есть данные, что каждый второй ребенок США до 16 лет регулярно сидит в Roblox. Компания даже выпускала заявление, где объясняла родителям, что не нужно детей так просто требовать оторваться от игры: «Представьте, что вас просят покинуть дом, пока вы жарите стейк. Вы уйдете, а плита продолжит работать, все сгорит и весь результат будет потерян. Так и с играми».

Игры в Roblox простенькие, сделаны по шаблону и работают на старых компьютерах. Но есть истории, когда молодые разработчики делали успешные проекты и сейчас через Roblox зарабатывают больше миллиона долларов в год. Появляются даже студии, которые делают игры на поток и стабильно зарабатывают. Вот примеры, как выглядят игры в Roblox.

Хоррор Piggy