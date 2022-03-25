Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения
Что такое Roblox и почему он так популярен у детей? Как на нем заработать?
Roblox – это игровая онлайн-платформа. Ее уникальность в возможности самому делать игры и играть в то, что сделали другие пользователи. Roblox доступен на Windows, macOS, iOS, Android и Xbox One. В октябре 2021 года у Roblox активная месячная аудитория составляла 226 миллионов человек.
Roblox напоминает социальную сеть. Там можно добавлять друзей, писать им сообщениями, обмениваться игровыми предметами. У Roblox есть своя виртуальная валюта Robux – ее можно получить за реальные покупки. Также можно переводить виртуальные деньги в реальные – для этого нужна премиум-подписка на сервис.
Свои предметы в онлайн-магазине Roblox размещают даже крупные бренды. Например, Nike.
Звезды и бренды часто проводят в Roblox тематические ивенты. Вот так выглядел виртуальный концерт рэпера Lil Nas X.
Основная аудитория Roblox – дети и подростки. Есть данные, что каждый второй ребенок США до 16 лет регулярно сидит в Roblox. Компания даже выпускала заявление, где объясняла родителям, что не нужно детей так просто требовать оторваться от игры: «Представьте, что вас просят покинуть дом, пока вы жарите стейк. Вы уйдете, а плита продолжит работать, все сгорит и весь результат будет потерян. Так и с играми».
Игры в Roblox простенькие, сделаны по шаблону и работают на старых компьютерах. Но есть истории, когда молодые разработчики делали успешные проекты и сейчас через Roblox зарабатывают больше миллиона долларов в год. Появляются даже студии, которые делают игры на поток и стабильно зарабатывают. Вот примеры, как выглядят игры в Roblox.
Хоррор Piggy
Симулятор побега из тюрьмы Jailbreak
Симулятор работника пиццерии Work at a Pizza Place
Будет ли Roblox доступен в России?
Roblox никак не высказывался о запрете платформы в России. На ютубе выходило несколько роликов о возможной блокировке, но это кликбейт – надежной информации там нет. Сколько игроков из России регулярно заходят в Roblox, неизвестно.
Единственная проблема для игроков из России – оплата. PayPal, карты Visa и MasterCard недоступны. Пополнить свой счет в Roblox можно через электронный кошелек Qiwi.
Выходила лишь новость, что после повышения курса доллара рубль стал стоить дешевле виртуальной валюты Robux.