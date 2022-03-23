Что будет со стройматериалами в 2022 году: переход на азиатские рынки, рост цен и их возможное падение

Как справиться с проблемами из-за геополитики

Существуют проблемы, включающие в себя работу по предоплате и отмену акций и скидок. Компаниям рекомендуется ограничивать размер покупки и быстро пополнять запасы, а из-за экономической турбулентности лучше перестроить логистические цепочки.

Все в порядке с теми, кто сотрудничает с Китаем: пока нет проблем с импортом из этой страны.

Можно ли справиться самостоятельно

Гендиректор компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев назвал долю импортных материалов в строительстве жилых домов порядка 10% – речь идет о продукции, которая поставляется напрямую. Это могут быть виды краски или керамогранит. Он считает, что без этого можно обойтись, но при этом в производящемся в России сырье импортная составляющая присутствует в виде химических компонентов и полуфабрикатов.

Теоретически их можно заменить с помощью азиатских поставщиков.

В чем может быть преимущество

Есть и позитивный прогноз. Например, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что при ограничениях на вывоз ресурсов из России цены могут упасть до 60%. По ее данным, от ограничения экспорта древесины уже есть эффект – цены снижаются, похожая ситуация будет и с металлопрокатом.