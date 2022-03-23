Что будет со стройматериалами в 2022 году: переход на азиатские рынки, рост цен и их возможное падение
Рост стройматериалов уже в первую неделю марта составил 2%, а в дальнейшем на ряд товаров цены менялись еще более интенсивно.
Как и почему росли цены и спрос на стройматериалы
Председатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Орлова отмечала:
- Рост цен на импортные стройматериалы и комплектующие фактически неминуем.
- Есть дефицит продукции, связанный с инженерными сетями.
- Логистические цепочки кое-где тоже нарушены.
Почему есть ажиотаж:
- Скупка стройматериалов, пока цена не стала еще больше.
- То же самое – пока они еще есть и из-за уходов иностранных компаний не исчезли.
- Деньги инвестируются в ремонт и строительство, пока не обесценились.
Отмечалось, что в приложении «Яндекс.Цены» на продукцию иностранных брендов цена увеличивалась чуть ли не в два раза, но пресс-служба «Яндекс.Маркета» не стала это комментировать.
В середине марта губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал жителей жаловаться в ФАС из-за необоснованного роста на стройматериалы. Через несколько дней снизились цены на цемент.
Не только в России произошел рост цен. Известно, что на стройматериалы из стали сразу до девяти процентов подняла цены японская компания Tokyo Steel. Это связано с нарушением цепочек поставок из-за антироссийских санкций.
Как справиться с проблемами из-за геополитики
Существуют проблемы, включающие в себя работу по предоплате и отмену акций и скидок. Компаниям рекомендуется ограничивать размер покупки и быстро пополнять запасы, а из-за экономической турбулентности лучше перестроить логистические цепочки.
Все в порядке с теми, кто сотрудничает с Китаем: пока нет проблем с импортом из этой страны.
Можно ли справиться самостоятельно
Гендиректор компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев назвал долю импортных материалов в строительстве жилых домов порядка 10% – речь идет о продукции, которая поставляется напрямую. Это могут быть виды краски или керамогранит. Он считает, что без этого можно обойтись, но при этом в производящемся в России сырье импортная составляющая присутствует в виде химических компонентов и полуфабрикатов.
Теоретически их можно заменить с помощью азиатских поставщиков.
В чем может быть преимущество
Есть и позитивный прогноз. Например, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что при ограничениях на вывоз ресурсов из России цены могут упасть до 60%. По ее данным, от ограничения экспорта древесины уже есть эффект – цены снижаются, похожая ситуация будет и с металлопрокатом.
По состоянию на конец марта, аналитики First Data отметили нормализацию спроса: сократились количество проданной черепицы и спрос на ламинат.