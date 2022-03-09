  1. Главная
  2. Мир
  3. Материалы
  4. Уйдет ли «Леруа Мерлен» из России – компания работает штатно и сдерживает цены
мир
Поделиться:
Комментарии:
0
#мир

Уйдет ли «Леруа Мерлен» из России – компания работает штатно и сдерживает цены

09 марта, 20:26

Keystone Press Agency / Global Look Press

Крупные бренды массово уходят из России, среди них – сети по продаже товаров для дома. IKEA объявила о приостановке работы, Obi – о закрытии бизнеса. Но еще одна сеть – «Леруа Мерлен» уходить не собирается.

Будет ли ютуб заблокирован в России
Читать

«Леруа» уверяет, что работает штатно и сдерживает цены

«Мы не планируем каких-либо изменений», – говорится в ее заявлении от 2 марта. Все магазины работают штатно. 

Сеть предупредила, что из-за роста стоимости материалов и курса валют, цены изменятся. Но пообещала сдерживать их. «Это наша ответственность перед покупателями, наша политика низких цен, которой мы остаемся верны».

Купить товары для дома со скидкой

У компании больше 36 тысяч сотрудников в России и больше ста магазинов

  • Штаб-квартира фирмы находится во Франции. Магазины работают в 12 странах, примерно четверть из них – в России.
  • «Леруа» входит в сеть Groupe Adeo, которая объединяет девять брендов из сегмента Do-It-Yourself. На сайте компании сказано, что у нее 500 миллионов покупателей. Она лидирует в Европе по объемам продаж в сегменте DIY и занимает третье место в мире.
  • Всего в России 112 магазинов «Леруа», работающих в 62 городах. В них продаются строительные материалы, предметы интерьера и сада.

Купить товары для дома со скидкой

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Что известно о закрытии Twitch в России
Закроется ли Burger King в России
Сoca-Cola и Pepsi уходят из России – хотя пять дней назад Coca-Cola заявляла, что остается
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые