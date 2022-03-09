Уйдет ли «Леруа Мерлен» из России – компания работает штатно и сдерживает цены

«Леруа» уверяет, что работает штатно и сдерживает цены

«Мы не планируем каких-либо изменений», – говорится в ее заявлении от 2 марта. Все магазины работают штатно.

Сеть предупредила, что из-за роста стоимости материалов и курса валют, цены изменятся. Но пообещала сдерживать их. «Это наша ответственность перед покупателями, наша политика низких цен, которой мы остаемся верны».

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У компании больше 36 тысяч сотрудников в России и больше ста магазинов

Штаб-квартира фирмы находится во Франции. Магазины работают в 12 странах, примерно четверть из них – в России.

«Леруа» входит в сеть Groupe Adeo, которая объединяет девять брендов из сегмента Do-It-Yourself. На сайте компании сказано, что у нее 500 миллионов покупателей. Она лидирует в Европе по объемам продаж в сегменте DIY и занимает третье место в мире.

Всего в России 112 магазинов «Леруа», работающих в 62 городах. В них продаются строительные материалы, предметы интерьера и сада.