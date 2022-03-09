Закроется ли Burger King в России
Что известно о возможном закрытии сети «Бургер Кинг» в России
«Бургер Кинг» работает в России с января 2010 года. Он остается в стране по системе франчайзинга. Есть специальное российское отделение, где в роли гендиректора значится бизнесмен Дмитрий Медовый. Задачей «Бургер Кинга» в России всегда была конкуренция с «Макдональдсом» и KFC. Владельцы публично проговаривали ее еще в 2018 году.
Весной 2022 года «Бургер Кинг» официально заявил, что останется в России. ТАСС публиковал объяснение от представителя пресс-службы. Главное: Россия рассматривается в качестве стратегического партнера. Там же было дополнение об открытии новых ресторанов в 2022 году. Тогда «Бургер Кинг» уже испытывал временные проблемы с поставкой некоторых ингредиентов.
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На разнообразии продукции «Бургер Кинга» может сказаться решение The Coca-Cola Company и PepsiCo. Они объявили о временном уходе из России и остановили продажи газировки. Фактически это может означать запрет на появление брендовых напитков внутри сети «Бургер Кинга», хотя конкретно такое нигде не прописано. Мы писали об уходе Coca-Cola и Pepsi отдельно:
Какие еще вещи нужно учитывать
«Макдональдс» уже объявил о временном закрытии всех 850 ресторанов в России. Важно: 62 тысячи сотрудников по-прежнему продолжат получать зарплату. Корпорация Yum! Brands (владеет KFC) приостановила все инвестиции и развитие бренда в России. Пока 1000 ресторанов KFC в России продолжают работу, но владельцы думают о возможных дополнительных решениях.
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«Бургер Кинг» постоянно расширяется внутри России по всем направлениям. В соцсетях развивается сообщество «Бургер Кинга» на 2 миллиона подписчиков, где ничего не сообщалось о возможном закрытии российских ресторанов. Внутри России у компании обычно возникают проблемы другого уровня: она задерживает арендные платежи. Это подробно разбирал News.ru.
Sky пишет, что сейчас «Бургер Кинг» сталкивается с критикой из-за отказа уходить из России.
Что делал «Бургер Кинг» в последнее время:
- Еще до санкций просил разрешение у Минпромторга России на ввоз импортных сыров;
- Жаловался в ФАС на запреты от телеграма по рекламе быстрого питания;
- С декабря 2021 года запустил рекламу, где обыгрываются мемы с «Уже не тот»;
- Отказывался от кассиров и запускал киоски – это оказалось эффективнее.
У «Бургер Кинга» все еще остается русскоязычный сайт, где любой человек по-прежнему может сделать заказы и посмотреть меню. По этой ссылке есть купоны «Бургер Кинга». Доступно и официальное приложение «Бургер Кинга», работает доставка во всех основных городах. Для обычных пользователей сети быстрого питания пока не меняется вообще ничего.