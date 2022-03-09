Закроется ли Burger King в России

Что известно о возможном закрытии сети «Бургер Кинг» в России

«Бургер Кинг» работает в России с января 2010 года. Он остается в стране по системе франчайзинга. Есть специальное российское отделение, где в роли гендиректора значится бизнесмен Дмитрий Медовый. Задачей «Бургер Кинга» в России всегда была конкуренция с «Макдональдсом» и KFC. Владельцы публично проговаривали ее еще в 2018 году.

Весной 2022 года «Бургер Кинг» официально заявил, что останется в России. ТАСС публиковал объяснение от представителя пресс-службы. Главное: Россия рассматривается в качестве стратегического партнера. Там же было дополнение об открытии новых ресторанов в 2022 году. Тогда «Бургер Кинг» уже испытывал временные проблемы с поставкой некоторых ингредиентов.



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На разнообразии продукции «Бургер Кинга» может сказаться решение The Coca-Cola Company и PepsiCo. Они объявили о временном уходе из России и остановили продажи газировки. Фактически это может означать запрет на появление брендовых напитков внутри сети «Бургер Кинга», хотя конкретно такое нигде не прописано. Мы писали об уходе Coca-Cola и Pepsi отдельно: