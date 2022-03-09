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#мир

Закроется ли Burger King в России

09 марта, 02:53

В феврале 2022 года «Бургер Кинг» открыл 800-й ресторан в России.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о возможном закрытии сети «Бургер Кинг» в России

«Бургер Кинг» работает в России с января 2010 года. Он остается в стране по системе франчайзинга. Есть специальное российское отделение, где в роли гендиректора значится бизнесмен Дмитрий Медовый. Задачей «Бургер Кинга» в России всегда была конкуренция с «Макдональдсом» и KFC. Владельцы публично проговаривали ее еще в 2018 году.

Весной 2022 года «Бургер Кинг» официально заявил, что останется в России. ТАСС публиковал объяснение от представителя пресс-службы. Главное: Россия рассматривается в качестве стратегического партнера. Там же было дополнение об открытии новых ресторанов в 2022 году. Тогда «Бургер Кинг» уже испытывал временные проблемы с поставкой некоторых ингредиентов.

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На разнообразии продукции «Бургер Кинга» может сказаться решение The Coca-Cola Company и PepsiCo. Они объявили о временном уходе из России и остановили продажи газировки. Фактически это может означать запрет на появление брендовых напитков внутри сети «Бургер Кинга», хотя конкретно такое нигде не прописано. Мы писали об уходе Coca-Cola и Pepsi отдельно:

Сoca-Cola и Pepsi уходят из России – хотя пять дней назад Coca-Cola заявляла, что остается
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Какие еще вещи нужно учитывать

«Макдональдс» уже объявил о временном закрытии всех 850 ресторанов в России. Важно: 62 тысячи сотрудников по-прежнему продолжат получать зарплату. Корпорация Yum! Brands (владеет KFC) приостановила все инвестиции и развитие бренда в России. Пока 1000 ресторанов KFC в России продолжают работу, но владельцы думают о возможных дополнительных решениях.

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«Бургер Кинг» постоянно расширяется внутри России по всем направлениям. В соцсетях развивается сообщество «Бургер Кинга» на 2 миллиона подписчиков, где ничего не сообщалось о возможном закрытии российских ресторанов. Внутри России у компании обычно возникают проблемы другого уровня: она задерживает арендные платежи. Это подробно разбирал News.ru.

Sky пишет, что сейчас «Бургер Кинг» сталкивается с критикой из-за отказа уходить из России.

Рестораны «Бургер Кинг» охватывают 102 города в России.

dpa/Global Look Press

Что делал «Бургер Кинг» в последнее время:

  • Еще до санкций просил разрешение у Минпромторга России на ввоз импортных сыров;
  • Жаловался в ФАС на запреты от телеграма по рекламе быстрого питания;
  • С декабря 2021 года запустил рекламу, где обыгрываются мемы с «Уже не тот»;
  • Отказывался от кассиров и запускал киоски – это оказалось эффективнее.

У «Бургер Кинга» все еще остается русскоязычный сайт, где любой человек по-прежнему может сделать заказы и посмотреть меню. По этой ссылке есть купоны «Бургер Кинга». Доступно и официальное приложение «Бургер Кинга», работает доставка во всех основных городах. Для обычных пользователей сети быстрого питания пока не меняется вообще ничего.

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