Закроется ли McDonald's в России
Обновление: через полдня после выпуска этого текста «Макдональдс» объявил, что закрывает все 850 ресторанов в России. Пока речь идет только о временном закрытии. Но на какой срок, непонятно. 62 тысячи сотрудников продолжат получать зарплату.
C 24 февраля Россию покинули 230 иностранных компаний. Но есть и те, которые остались и функционируют. В их число входят и крупные – например, «Макдональдс». Но что известно о возможных действиях компании из-за последних событий?
Что нужно знать о «Макдональдсе» в России
Вот некоторые данные:
- Более 850 предприятий в 62 субъектах РФ.
- Ежедневная средняя посещаемость – 1,8 млн посетителей.
- Более 65 тысяч рабочих мест в самих ресторанах.
- Более 100 тысяч рабочих мест на предприятиях-поставщиках.
- Компания говорит, что 99% всех продуктов закупает у российских производителей, у нее есть более 160 поставщиков по всей России. Несколько раз в год «Макдональдс» отправляет образцы всех ингредиентов в Европейский центр по качеству компании в Мюнхене.
- CBS пишет, что Россия дает «Макдональдсу» 9% от общей выручки.
Что известно об уходе «Макдональдса» из России
Пока что ничего. Компания не говорила ни о текущей ситуации, ни о намерениях уйти из России. Ряд медиа (в том числе и англоязычных – например, тот же CBS) делали запросы в головной офис «Макдональдса» с просьбой прокомментировать работу в России. Но компания их проигнорировала.
Важно: с 1990 года, с того момента, как компания открыла первый ресторан в России, она ни разу не прекращала работу на территории страны. Более того в рабочем плане ей даже не навредила пандемия. Да, сами рестораны были закрыты для посещений. Но «Макдональдс» оставил «МакАвто», «МакЭкспресс» и доставку.
16 июня 2020 года открылись веранды у московских ресторанов. Внутри предприятия были оборудованы всеми защитными мерами: антисептики, стеклянные экраны между столами, разграничители для соблюдения социальной дистанции.