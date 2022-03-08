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#мир

Закроется ли McDonald's в России

08 марта, 15:09

Обновление: через полдня после выпуска этого текста «Макдональдс» объявил, что закрывает все 850 ресторанов в России. Пока речь идет только о временном закрытии. Но на какой срок, непонятно. 62 тысячи сотрудников продолжат получать зарплату.

Какие иностранные магазины закрылись в России
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C 24 февраля Россию покинули 230 иностранных компаний. Но есть и те, которые остались и функционируют. В их число входят и крупные – например, «Макдональдс». Но что известно о возможных действиях компании из-за последних событий?

Что нужно знать о «Макдональдсе» в России

Вот некоторые данные:

  • Более 850 предприятий в 62 субъектах РФ.
  • Ежедневная средняя посещаемость – 1,8 млн посетителей.
  • Более 65 тысяч рабочих мест в самих ресторанах.
  • Более 100 тысяч рабочих мест на предприятиях-поставщиках.
«Па-ра-па-па-паам» – это теперь защищенная фраза. Ее придумали во время кризиса, а «Макдональдс» оформил права на использование
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  • Компания говорит, что 99% всех продуктов закупает у российских производителей, у нее есть более 160 поставщиков по всей России. Несколько раз в год «Макдональдс» отправляет образцы всех ингредиентов в Европейский центр по качеству компании в Мюнхене.
  • CBS пишет, что Россия дает «Макдональдсу» 9% от общей выручки.

Что известно об уходе «Макдональдса» из России

Пока что ничего. Компания не говорила ни о текущей ситуации, ни о намерениях уйти из России. Ряд медиа (в том числе и англоязычных – например, тот же CBS) делали запросы в головной офис «Макдональдса» с просьбой прокомментировать работу в России. Но компания их проигнорировала.

Важно: с 1990 года, с того момента, как компания открыла первый ресторан в России, она ни разу не прекращала работу на территории страны. Более того в рабочем плане ей даже не навредила пандемия. Да, сами рестораны были закрыты для посещений. Но «Макдональдс» оставил «МакАвто», «МакЭкспресс» и доставку.

16 июня 2020 года открылись веранды у московских ресторанов. Внутри предприятия были оборудованы всеми защитными мерами: антисептики, стеклянные экраны между столами, разграничители для соблюдения социальной дистанции.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press
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