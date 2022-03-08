Закроется ли McDonald's в России

Важно: с 1990 года, с того момента, как компания открыла первый ресторан в России, она ни разу не прекращала работу на территории страны. Более того в рабочем плане ей даже не навредила пандемия. Да, сами рестораны были закрыты для посещений. Но «Макдональдс» оставил «МакАвто», «МакЭкспресс» и доставку.

16 июня 2020 года открылись веранды у московских ресторанов. Внутри предприятия были оборудованы всеми защитными мерами: антисептики, стеклянные экраны между столами, разграничители для соблюдения социальной дистанции.