«Па-ра-па-па-паам» – это теперь защищенная фраза. Ее придумали во время кризиса, а «Макдональдс» оформил права на использование
McDonaldʼs зарегистрирует товарный знак «Па-ра-па-па-паам», заявка подана в Роспатент. Да, это отсылка к той самой мелодии из рекламы. Так McDonaldʼs защищает свой бренд в России.
Решение о принятии заявки Роспатент вынесет 11 февраля.
А откуда вообще это «Па-ра-па-па-паам»?
Тут целая история. McDonaldʼs в начале нулевых столкнулся с кризисом и для раскрутки бренда обратился к 14 маркетинговым компаниям – нужно было придумать нечто узнаваемое для любой культуры. Вещь, которая будет ассоциироваться у всех строго с McDonaldʼs.
Идею подкинуло немецкое рекламное агентство Heye & Partner. Оно придумало слоган «Ich Liebe Es», что примерно переводится как «Мне это нравится» («I'm Lovin' It»).
Дальше агентство обратилось к музыкальным продюсерам Тому Батою и Франко Тортору. Они оба всю ночь пили вино и сочиняли узнаваемый джингл. На культовое «Па-ра-па-па-паам» их озарило среди ночи.
Батой вспоминает: «Это была не большая наука, а захватывающее чувство, которое приводит к мысли «Да, это то, что нужно!»
Продюсеры уговорили McDonaldʼs использовать джингл, и дальше началась большая работа по его адаптации для всего мира:
«Нам пришлось разрабатывать длинные версии. Нам пришлось разрабатывать короткие версии. Мы сидели в течение недели, разрабатывали реализацию кампании по всему миру и ее затраты».
Главной фишкой в рекламной кампании стал трек Джастина Тимберлейка «I'm Lovin' It». Его задача – создать у людей положительный образ мелодии. В 2003 году сначала вышла песня, а уже потом она стала новым гимном McDonaldʼs. Продюсеры говорят, что это был метод «троянского коня».
В итоге Тимберлейк стал лицом McDonaldʼs и поехал в тур по США представлять компанию.
Саму песню McDonaldʼs хотел использовать не больше двух лет, но в итоге оставил насовсем.