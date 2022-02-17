«Па-ра-па-па-паам» – это теперь защищенная фраза. Ее придумали во время кризиса, а «Макдональдс» оформил права на использование

Решение о принятии заявки Роспатент вынесет 11 февраля.

А откуда вообще это «Па-ра-па-па-паам»?

Тут целая история. McDonaldʼs в начале нулевых столкнулся с кризисом и для раскрутки бренда обратился к 14 маркетинговым компаниям – нужно было придумать нечто узнаваемое для любой культуры. Вещь, которая будет ассоциироваться у всех строго с McDonaldʼs.

Идею подкинуло немецкое рекламное агентство Heye & Partner. Оно придумало слоган «Ich Liebe Es», что примерно переводится как «Мне это нравится» («I'm Lovin' It»).

Дальше агентство обратилось к музыкальным продюсерам Тому Батою и Франко Тортору. Они оба всю ночь пили вино и сочиняли узнаваемый джингл. На культовое «Па-ра-па-па-паам» их озарило среди ночи.

Батой вспоминает: «Это была не большая наука, а захватывающее чувство, которое приводит к мысли «Да, это то, что нужно!»