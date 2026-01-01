McDonaldʼs

Дата основания
15 мая 1940 г.
Инфо
Американская корпорация, работающая в сфере общественного питания
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McDonald’s в России будет называться Mc
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