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McDonaldʼs
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McDonaldʼs
Дата основания
15 мая 1940 г.
Инфо
Американская корпорация, работающая в сфере общественного питания
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Новости
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