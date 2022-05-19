Американец уже 50 лет съедает по Биг Маку в день: обновил рекорд Гиннеса, не жалуется на здоровье, шутит про смерть от бургеров

Дональд Горске отпраздновал 50-летие ежедневных обедов Биг Маками. Он съедает хотя бы один бургер в день на протяжении полувека. Первый Биг Мак Горске съел в 17 мая 1972 года. Он вспоминает, что в тот день купил первую машину, заехал в McDonald’s и съел три Биг Мака – именно тогда он решил, что будет есть их до конца жизни.

«Я не из тех людей, которые пробуют новое. Когда мне нравится что-то, то я остаюсь с этим», – говорит Горске. Он хранит коробки и чеки ото всех Биг Маков, когда-либо им съеденных. Книга Рекордов Гиннеса отметила его в 1999 году как человека, съевшего за жизнь наибольшее число Биг Маков – 15 490 штук. С тех пор это число выросло больше чем в два раза.