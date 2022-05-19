Американец уже 50 лет съедает по Биг Маку в день: обновил рекорд Гиннеса, не жалуется на здоровье, шутит про смерть от бургеров
Дональд Горске отпраздновал 50-летие ежедневных обедов Биг Маками. Он съедает хотя бы один бургер в день на протяжении полувека. Первый Биг Мак Горске съел в 17 мая 1972 года. Он вспоминает, что в тот день купил первую машину, заехал в McDonald’s и съел три Биг Мака – именно тогда он решил, что будет есть их до конца жизни.
«Я не из тех людей, которые пробуют новое. Когда мне нравится что-то, то я остаюсь с этим», – говорит Горске. Он хранит коробки и чеки ото всех Биг Маков, когда-либо им съеденных. Книга Рекордов Гиннеса отметила его в 1999 году как человека, съевшего за жизнь наибольшее число Биг Маков – 15 490 штук. С тех пор это число выросло больше чем в два раза.
В ресторане в Фон-дю-Лак (штат Висконсин) Горске знают с 1970-х. Владелец франшизы вспоминает, что сначала Горске заезжал в McDonald’s ежедневно, но потом стал заходить пару раз в неделю и заказывать сразу несколько Биг Маков с собой.
Хотя фастфуд считается вредной пищей, Горске не жалуется на здоровье. Его уровень сахара в норме, уровень холестерина – «исключительно хорош», рассказывала его жена. Горске объясняет это подвижным образом жизни – он много ходит и регулярно гуляет по десять километров по району.
Его диета состоит преимущественно из Биг Маков, но он не считает, что переедает. За день он может съесть только два бургера – и больше ничего. Горске признает, что каждый организм индивидуален, но проблемы со здоровьем связывает в первую очередь с перееданием фастфуда.
В Биг Мак входит 522 килокалории – это примерно четверть от дневной нормы мужчины возраста Горске. В Биг Мак входит булочка с кунжутом, две рубленые бифштекса, сыр, маринованные огурцы, салат и лук.
McDonald’s в Фон-дю-Лак считает Горске «частью семьи». Его портрет висит в ресторане, а в честь 50-летия его ежедневных обедов Биг Маками там вывесили поздравление.
Горске пробовал разные бургеры, но ни один из них не понравился ему так, как Биг Мак. Он шутит: «Когда я уйду, мои дети смогут записать, который по счету Биг Мак был последним. А потом скажут: вот такое количество Биг Маков убьет вас».