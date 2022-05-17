23 секрета McDonald's: почему булочки не плесневеют, почему аппарат для мороженого часто ломается, почему трубочки такие широкие
McDonald’s ушел из России после 30 лет присутствия. Всего он существует уже более 80 лет. И за это время McDonald’s стал отдельным культурным явлением со своими мифами, отсылками и слоями историй. В этом тексте мы собрали пару десятков интересных фактов, которые вы не знали. Они покажут McDonald’s по-новому.
1. В России «Макдональдс» не продавал алкоголь (в отличие от главных конкурентов из KFC и Burger King), потому что позиционировался как семейный ресторан. Но в других странах бывает по-другому. Например, алкоголь можно купить в McDonald’s Чехии, Франции, Португалии, Южной Кореи, Италии, Германии и Бельгии. Но единственный вид алкоголя там – это пиво.
2. Самая проблемная техника на кухне McDonald’s – аппарат для мороженого. Из всех блюд в меню вы наверняка встречали именно недоступность мороженого. Аппарат для него не ломается, а забивается, но промыть или починить его без посторонней помощи нельзя. Одна такая машина стоит до $18 000. В США любители «Макдональдса» даже создавали бот, который определяет рестораны с не работающей в данный момент машиной для мороженого, а Федеральная торговая комиссия проводила расследование, не могут ли рестораны на самом деле перезапускать машину самостоятельно.
3. Еду в McDonald’s можно вернуть – нужен только чек. Также сотрудники заменят вам блюдо, если в нем нет нужного ингредиента.
4. Многие покупатели предполагают, что для создания котлет сотрудники кухни используют полуфабрикаты. Это не совсем так. Четверть от всего доступного мяса на день как правило свежая, но хранится в холодильниках – повара делают из них котлеты непосредственно во время рабочего дня или прямо перед приготовлением заказа.
5. В App Store есть приложение с якобы «секретным меню McDonalds». Но на самом деле секретного меню нет ни в одной стране мира – все доступные блюда представлены в основном меню ресторанов;
6. Часто в ресторанах McDonald’s есть какие-то собственные блюда, уникальные для отдельной страны/группы стран. Например, во Вьетнаме продаются вареный рис и свежий огурец. В Японии с 2012 года продается бургер с макаронами, креветками и белым соусом. McDonald's выступает за развитие культуры и не против такого разнообразия.
7. В некоторых странах (например, в Англии) есть отдельные рестораны «Макдональдс» для веганов.
8. Булочки из McDonald’s пролежат пару недель, прежде чем заплесневеть. Это из-за масла и сильной прожарки.
9. В 2004 году документалист Морган Сперлок снял фильм «Двойная порция»: там он фиксирует, как месяц питался только меню из «Макдональдса». За время эксперимента он набрал 11 кг и жаловался на проблемы с печенью, настроением и сексуальной жизнью. «Двойная порция» получил номинацию на «Оскар».
10. В августе-2021 McDonalds зарегистрировал в России товарные знаки «Макдак» и McDAK (до этого компания регистрировала названия «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии»).
11. Диаметр стандартной трубочки для напитков – 3 мм. Диаметр трубочки в McDonald’s – почти 7 мм. Компания придумала такой вариант, чтобы в рот попадало больше напитка – это делает прием пищи вкуснее.
12. У McDonald’s есть собственный сироп для колы. Он охлаждается для длительного сохранения вкусовых качеств.
13. Почему наггетсы в ресторанах McDonald’s сплюснутые? Так было не всегда. В 1979-м компания заключила контракт с Tyson Foods (американская пищевая корпорация, которая на специальных станках сплющивала кусочки мяса). Ведущие аналитики и повара компании установили, что так они лучше прожариваются.
14. Картофель фри готовится с солью, но покупатели на кассах могут заказать без нее. Хотя сотрудники этого не любят: приготовление картофеля без соли выбивается из отлаженного процесса, прописанного в технологиях конвейера для быстрой работы.
15. Салаты калорийнее, чем некоторые бургеры. Сравним салат «Цезарь» и чизбургер. В первом 425 калорий, во втором – 300.
16. Концепт «Хэппи мил» придумали не руководители McDonald's, а кассир из Гватемалы. Она предлагала женщинам определенные блюда, чтобы было легче кормить детей: маленькие бургеры, мороженое и картошка фри. Она называла ее «Меню Рональда». Позднее идея попала в главный офис в Чикаго, и боссы компании утвердили «Хэппи мил». Это было в середине 70-х. Сама компания приписывает эту задумку бывшему менеджеру по рекламе Бобу Бернштейну.
17. Первая игрушка появилась в «Хэппи мил» в 1987 году. Сейчас можно купить игрушку без набора.
18. В «МакАвто» невозможно купить еду, если ты заказал ее не в транспорте. Такова политика компании по всему миру.
19. McDonald's изначально продавал хот-доги. Сейчас их нельзя найти ни в одном ресторане мира. Это тоже часть политики компании.
20. Несмотря на то, что McDonald's давно стал одним из самых популярных ресторанов мира, он все еще тратит сотни миллионов долларов на рекламу. В 2021-м компания потратила на нее 377 млн.
21. Оригинальный цвет буквы «М» на логотипе McDonald’s – бирюзовый. Но еще в 90-х его сменили на желтый, потому что он: а) Ярче; б) Власти больших городов считали, что бирюзовый цвет не очень красивый. Только в одном ресторане мира сохранился бирюзовый логотип. Он находится в американском Седоне (Оклахома).
22. Компания давно стала вторым по величине частным работодателем в мире. В 2021-м в мире суммарно было 40 тысяч ресторанов.
23. Были и примеры до России, когда компания уходила из отдельной страны. Например, в 2009-м в Исландии случился мощный финансовый кризис, который привел к обвалу местной кроны. Это вынудило McDonald's уйти из Исландии. В 2018-м компания хотела вернуться туда, но европейское подразделение отклонило подачу лицензии для открытия там ресторанов.