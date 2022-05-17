23 секрета McDonald's: почему булочки не плесневеют, почему аппарат для мороженого часто ломается, почему трубочки такие широкие

3. Еду в McDonald’s можно вернуть – нужен только чек. Также сотрудники заменят вам блюдо, если в нем нет нужного ингредиента.

4. Многие покупатели предполагают, что для создания котлет сотрудники кухни используют полуфабрикаты. Это не совсем так. Четверть от всего доступного мяса на день как правило свежая, но хранится в холодильниках – повара делают из них котлеты непосредственно во время рабочего дня или прямо перед приготовлением заказа.

5. В App Store есть приложение с якобы «секретным меню McDonalds». Но на самом деле секретного меню нет ни в одной стране мира – все доступные блюда представлены в основном меню ресторанов;

6. Часто в ресторанах McDonald’s есть какие-то собственные блюда, уникальные для отдельной страны/группы стран. Например, во Вьетнаме продаются вареный рис и свежий огурец. В Японии с 2012 года продается бургер с макаронами, креветками и белым соусом. McDonald's выступает за развитие культуры и не против такого разнообразия.