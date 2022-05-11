В каких странах нет McDonald’s

Первый ресторан McDonald’s открылся в 1940 году в Калифорнии, США. За 80 лет с того момента точки появились более чем в 100 других странах, а число ресторанов превысило 38 тысяч.

Хотя это лидирующая по объемам продаж сеть фастфуда в мире, в десятках стран McDonald’s нет. Среди причин – политические особенности, логистика, нежелание местных жителей, бедность.