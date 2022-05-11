McDonaldʼs
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#McDonaldʼs

В каких странах нет McDonald’s

Zumapress / Global Look Press

Первый ресторан McDonald’s открылся в 1940 году в Калифорнии, США. За 80 лет с того момента точки появились более чем в 100 других странах, а число ресторанов превысило 38 тысяч.

Хотя это лидирующая по объемам продаж сеть фастфуда в мире, в десятках стран McDonald’s нет. Среди причин – политические особенности, логистика, нежелание местных жителей, бедность.

Как McDonald’s приходил в Россию 30 лет назад: сотрудники обучались год, посетителям никто не хамил, гамбургер стоил как десять буханок хлеба
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  • Африка. McDonald’s нет в большинстве стран на континенте: он есть только в Египте, Марокко, ЮАР и Тунисе.
  • Постсоветское пространство. Нет в Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Туркестане.
  • Европа. Нет в Исландии, Черногории, Северной Македонии.
  • Латинская Америка. Боливия и Куба.
  • Еще страны: Монголия, Иран, Иран, Мальдивы, Камбоджа.

В некоторых из перечисленных стран рестораны открывались, но потом закрывались. Например, в Исландии McDonald’s закрылся в 2009 году на фоне экономического кризиса, в Северной Македонии – в 2013 из-за лишения лицензии, в Боливии рестораны закрылись в 2002 году на фоне банкротства.

В некоторых странах работа иностранных компаний запрещена законом. Например, в Северной Корее. Такой же запрет действует на Бермудских островах, тем не менее до 1995 года там существовала одна точка – на военной базе США.

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