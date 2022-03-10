Как McDonald’s приходил в Россию 30 лет назад: сотрудники обучались год, посетителям никто не хамил, гамбургер стоил как десять буханок хлеба
McDonald’s зарегистрировал патент в СССР за 13 лет до открытия, построил отдельный завод и попал в страну через Канаду, а не США
McDonald’s отметился в СССР еще в 1977 году, заранее зарегистрировав 20 товарных знаков: названия блюд, несколько вариантов логотипа, образ клоуна и других героев маскотов. Даже названия «бургер» и «наггетсы». Тогда в СССР ничего подобного еще не было, но McDonald’s опасался, что появится конкурент, который сделает все как у них.
Все закрутилось серьезнее только спустя 11 лет. В 1988 году McDonald’s заключает договор с правительством Москвы. Но делают это не американцы (им запрещен бизнес в СССР), а канадцы. Переговоры с 1976-го вел канадский бизнесмен Джордж Кохон:
«Я знал, что это будет успехом. Потому что люди везде любят хлеб, картошку и молоко».
Кохон рассказывал, что советский McDonald’s мог появиться еще в 1980-м к Олимпиаде. Но тогда стороны не договорились, о чем Кохон не жалеет: «Хорошо, что мы пришли спустя десять лет надолго. В 1980-м нас могли убрать спустя пару месяцев».
Тогда все застопорилось из-за войны в Афганистане. Кохон 17 дней просидел в гостинице, ожидая договора между McDonald’s и СССР. Не получилось. Главные воспоминания Кохона от неудачной поездки – море выпитой водки и чемодан дешевых часов с Рональдом Макдональдом, которые он дарил советским чиновникам.
В 1988-м становлением McDonald’s в СССР занимается Хамзат Хасбулатов – управленец с опытом ресторанного дела. Он рассказывает, что главная проблема при открытии McDonald’s – поставка продуктов. Пришлось с нуля построить предприятие в Московской области, которое готовило котлеты и булочки для бургеров, картошку фри и соусы. На создание этого производства ушло 50 млн долларов. И весь проект окупился уже через два года после открытия первого ресторана.
McDonald’s учил советских сотрудников собирать гамбургеры на мочалках и не делал в Москве бургеры с помидорами из-за дефицита
Первый московский ресторан McDonald’s перестраивался из ресторана «Лира» на Пушкинской площади. Об этом все узнали, уже когда над рестораном появился новый логотип – и горожане приезжали просто на него посмотреть.
И еще больше года компания подготавливала новых сотрудников – им надо было объяснить, как работает западный сервис.
Сотрудники советского McDonald’s получали полтора рубля в час (это одна кола и картошка фри). И проходила большой конкурс – из 27 тысяч претендентов работу получили 630 человек. Обязательное условие – знание английского. В первый день советского McDonald’s туда уже приходили иностранцы (по распространенной версии, первым в очереди был американец).
Еще советские сотрудники учились собирать гамбургеры без булок и котлет. Сначала они учились на муляжах из картона и губок для мытья посуды. Позже производство наладилось, но со сбоями. Например, в советском McDonald’s не было «Биг тейсти» из-за помидоров, потому что их ежегодную поставку СССР не гарантировал. Проблемы возникали даже с яблоками (их поставляла Болгария) и картошкой (специальный сорт привозила Бельгия).
Главный шок советских людей от McDonald’s – качество сервиса: улыбающиеся сотрудники и бесплатное жидкое мыло
Открытие прошло 30 января 1990 года. И стало грандиозным событием – люди занимали очередь с шести утра, а для репортажей собрались иностранные журналисты. Первыми в советском McDonald’s поели дети из детдома, а уже потом двинулась огромная очередь. За сутки ресторан на 900 мест (700 в здании и 200 снаружи) обслужил больше 30 тысяч человек – это мировой рекорд для всех ресторанов McDonald’s. Хотя в СССР он признан не рестораном, а общепитом.
Все сразу увидели разницу McDonald’s по сравнению с советскими столовыми. Это фиксирует журналист телевидения СССР: «Вы войдете в сияющий санитарно-техническим блеском зал, где к вам мгновенно подлетит юноша или девушка с непривычной фразой на значке: «Чем я могу вам помочь?»
Всех удивил приятный сервис. И бесплатное мыло в туалетах. Дети в интервью советскому ТВ говорили: «Как будто попал в другой город», «Продавцы хорошие. Не ругаются, не кричат. Приятно тут ходить, не для покупки, а просто смотреть приятно».
«Мне раньше говорили, что на западе все дикие. Ходят друг друга убивают. Но когда я пришел сюда, то понял, что можно тут спокойно выпить стаканчик колы».
«– Будешь ли ты после McDonald’s есть в школьной столовой?
– Я там просто не ем!»
Цены были не слишком высокими, но McDonald’s тогда воспринимался не как постоянное место для еды, а как культурный аттракцион. Например, один гамбургер стоил полтора рубля (при средней зарплате в 150 рублей). За эту цену можно было купить десять буханок хлеба. «Биг Мак» стоил 3 рубля, 75 копеек. Т.е. на среднюю советскую зарплату можно было купить 40 «Биг Маков». Самым дорогим блюдом был «Филе о фиш» — 4 рубля, 20 копеек. И не все это оценили тогда: «Дорого для булки с треской».
Следующий ресторан McDonald’s открылся через три года уже в России. И в новой стране McDonald’s сразу же выкупил все права: в СССР по условиям правительства он был наполовину государственным.
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