Как McDonald’s приходил в Россию 30 лет назад: сотрудники обучались год, посетителям никто не хамил, гамбургер стоил как десять буханок хлеба

Все закрутилось серьезнее только спустя 11 лет. В 1988 году McDonald’s заключает договор с правительством Москвы. Но делают это не американцы (им запрещен бизнес в СССР), а канадцы. Переговоры с 1976-го вел канадский бизнесмен Джордж Кохон:

«Я знал, что это будет успехом. Потому что люди везде любят хлеб, картошку и молоко».

Кохон рассказывал, что советский McDonald’s мог появиться еще в 1980-м к Олимпиаде. Но тогда стороны не договорились, о чем Кохон не жалеет: «Хорошо, что мы пришли спустя десять лет надолго. В 1980-м нас могли убрать спустя пару месяцев».

Тогда все застопорилось из-за войны в Афганистане. Кохон 17 дней просидел в гостинице, ожидая договора между McDonald’s и СССР. Не получилось. Главные воспоминания Кохона от неудачной поездки – море выпитой водки и чемодан дешевых часов с Рональдом Макдональдом, которые он дарил советским чиновникам.