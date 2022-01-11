Что такое cookies, как это работает и почему мы видим плашку о cookies на каждом сайте? И причем тут печенье? 🍪
Куки – кукис – cookies. Каждый называет по-разному. Это слово мы видим практически каждый раз, когда попадаем на новый для нашего устройства сайт.
К примеру, вы впервые зашли на «Гол» и внизу сразу увидели:
Что нужно сделать, когда сайты спрашивают согласие на использование cookies? Согласиться, чтобы не донимало? Или отказаться – вдруг мои личные данные попадут в свободный доступ? Что вообще такое cookies? Разбираемся в этом тексте.
Сразу главное про cookies: причем тут печенье?
Да, слово «cookie» – это «печенье» по-английски. Официальной версии связи между печеньями и хранением данных нет, но есть несколько теорий.
🍪 Так (Magic cookies) назывался токен в ОС UNIX, который передает данные между компьютерами.
🍪 Еще одна версия (возможно, сами Magic cookies пошли от этого) – это отсылка на немецкую сказку «Гензель и Гретель» или «Пряничный домик», в которой дети отмечали путь через лес, бросая крошки хлеба или печенья. Сходство с тем, как с помощью cookies на сайтах остаются данные.
🍪 И еще одна теория, больше похожая на страшилку из 1970-х. Программист Крис Таварес написал программу Cookie Monster. Иногда компьютерная система останавливалась, и высвечивалось сообщение «Дай печенье», причем сначала с просьбой, а затем уже с требованием. Пока не введешь код «cookie», разблокировать систему не удавалось. Программа не была вирусом.
Похоже, что она была написана под впечатлением от телешоу «Улица Сезам», где кукольный персонаж Бисквитный Монстр Коржик вопил: «Хочу печенье!»
Почему каждый сайт сегодня использует cookies?
⚙️ Cookies – это небольшой текстовый файл, который содержит информацию для браузера. Там могут быть разные настройки, статистика посещений или пароль с логином.
⚙️ Благодаря им в следующий раз не нужно вводить логин/пароль заново. Так экономится время и в целом снижается нагрузка на сайт. Индивидуальные настройки сайта также сохраняются.
⚙️ Покупки в интернете тоже совершаются с их помощью – запоминается товар в корзине, можно сравнить товары. Кукис нужны и для персонализации рекламы.
⚙️ Они работают для разных браузеров. Если вы ввели данные в хроме, то там же их не придется вводить в следующий раз. Но, к примеру, на этом же сайте в Опере – придется.
⚙️ Различаются также сторонние и постоянные cookies: постоянные хранят информацию в браузере, сторонние – размещаются на других серверах, и с их помощью владельцы сайтов могут анализировать посещаемость.
Зачем иногда нужно чистить cookies и удалять их?
Это нужно не всегда. Но в некоторых случаях – желательно:
❎ Если вошли с чужого компьютера в почту или соцсеть, то вводили логин и пароль. Лучше затем почистить cookies, чтобы эти данные не оставались в браузере и владелец устройства не мог получить доступ к вашему профилю.
❎ Если сайт открывается плохо, но сам он рабочий и с других устройств с ним все ок, то куки тоже лучше почистить. Вероятно, данные в cookies наслоились друг на друга.
Cookies теперь всплывают почти на всех сайтах. Разрешать или отклонять?
Наиболее логичен такой вариант:
#⃣ Разрешать – на сайтах, где вы будете находиться часто.
#⃣ Не разрешать – там, куда вы попали однократно и куда не хотите возвращаться.
#⃣ Пользоваться режимом инкогнито – там данные не записываются.
Файлы cookies безвредны, но там есть данные, которые могут использоваться злоумышленниками – если на компьютере есть вирус, на сайте нет протокола шифрования, а ваша сеть Wi-Fi – без пароля. Регулировка и удаление cookies есть в любом браузере.
С ними действует какой-то закон?
Да, в 2011 году Евросоюз ввел закон о cookies. Согласно ему, каждый сайт сначала должен запрашивать разрешение от посетителей перед тем, как вносить cookies на их устройства.
В 2020-м исследователи из Массачусетского технологического института рассказали, что из десяти тысяч проверенных ими сайтов лишь 11,8% соответствуют этим правилам. Сайты просто стараются их обходить. Например, треть сайтов использует неявное согласие – пользователь будто бы согласился, если не отреагировал на всплывающее окно.