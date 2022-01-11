Что такое cookies, как это работает и почему мы видим плашку о cookies на каждом сайте? И причем тут печенье? 🍪

Что нужно сделать, когда сайты спрашивают согласие на использование cookies? Согласиться, чтобы не донимало? Или отказаться – вдруг мои личные данные попадут в свободный доступ? Что вообще такое cookies? Разбираемся в этом тексте.

Сразу главное про cookies: причем тут печенье?

Да, слово «cookie» – это «печенье» по-английски. Официальной версии связи между печеньями и хранением данных нет, но есть несколько теорий.

🍪 Так (Magic cookies) назывался токен в ОС UNIX, который передает данные между компьютерами.

🍪 Еще одна версия (возможно, сами Magic cookies пошли от этого) – это отсылка на немецкую сказку «Гензель и Гретель» или «Пряничный домик», в которой дети отмечали путь через лес, бросая крошки хлеба или печенья. Сходство с тем, как с помощью cookies на сайтах остаются данные.

🍪 И еще одна теория, больше похожая на страшилку из 1970-х. Программист Крис Таварес написал программу Cookie Monster. Иногда компьютерная система останавливалась, и высвечивалось сообщение «Дай печенье», причем сначала с просьбой, а затем уже с требованием. Пока не введешь код «cookie», разблокировать систему не удавалось. Программа не была вирусом.

Похоже, что она была написана под впечатлением от телешоу «Улица Сезам», где кукольный персонаж Бисквитный Монстр Коржик вопил: «Хочу печенье!»