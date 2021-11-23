QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает

Как появился маленький квадрат? Первые QR-коды не считывались сканером – мешал рядом текст. Однажды Хара ехал утром в машине и заметил выделяющийся на фоне других зданий небоскреб. Так он понял, что из четырех квадратов нужен один особенный, чтобы сканеру было легче понять, что это именно QR-код.

Хара говорит, что придумал принцип QR-кода, играя в го. Расположение камней в игре навело на мысль, что так могут располагаться и черно-белые квадраты в коде. Про это был даже вопрос в «Что? Где? Когда?».

В «Что? Где? Когда?» вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Такой сложный, что взял «Хрустальную сову»

Особенность QR-кода такая, что на нем некоторая информация удвоена. Поэтому даже при повреждении в 30% код будет рабочим. Другими плюсами QR-кода стала скорость считывания (в десять раз быстрее, чем аналоги) и – главное – вариативность. Хара добился того, что код вмещал теперь до семи тысяч знаков.

Есть ли хоть какие-то минусы? Да, во-первых QR-код можно подделать (поэтому некоторые коды защищаются водяным знаком). И еще создатели QR-кода пишут, что сейчас в мире много примеров нечитаемых кодов. Они обычно нарисованы на рекламных баннерах. Если код сливается с рисунком или такого же фона, что и баннер, то телефон его не прочитает.

Но если правильно разместить картинку внутри QR-кода, то он все равно будет считываться правильно.