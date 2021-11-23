QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает
QR-код родился в компании автозапчастей: помогли уставшие продавцы, небоскреб и игра го
До QR-кода миру хватало штрих-кода. Он появился, когда кассиры японских супермаркетов устали вводить цены вручную. Но скоро проявилась ограниченность штрих-кода, который вмещал только 20 символов. Из-за этого один товар имел сразу несколько штрих-кодов – очень неудобно. Компании захотели новую технологию: чем больше символов – тем лучше. За дело взялись инженеры Denso Wave– производителя автозапчастей.
Масахиро Хара – главный создатель QR-кода (Quick Response code – «код быстрого реагирования»). Он рассказывал, что во время создания вместе с напарником изучил кучу печатной продукции: от журналов до листовок. Хара искал оптимальное соотношение черного и белого цветов. Это делалось для того, чтобы новый код легко считывался сканером под разными углами.
По этой причине на каждом QR-коде есть три больших квадрата и квадрат поменьше. Технология работает так: сканер распознает маленький квадрат, чтобы нормализовать изображение по размеру, ориентации и углу обзора. Маленькие точки по всему QR-коду затем преобразуются в двоичные числа. Большие квадраты нужны для ориентации сканера, чтобы он, определив их местоположение, быстро нашел и сам код.
Как появился маленький квадрат? Первые QR-коды не считывались сканером – мешал рядом текст. Однажды Хара ехал утром в машине и заметил выделяющийся на фоне других зданий небоскреб. Так он понял, что из четырех квадратов нужен один особенный, чтобы сканеру было легче понять, что это именно QR-код.
Хара говорит, что придумал принцип QR-кода, играя в го. Расположение камней в игре навело на мысль, что так могут располагаться и черно-белые квадраты в коде. Про это был даже вопрос в «Что? Где? Когда?».
В «Что? Где? Когда?» вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Такой сложный, что взял «Хрустальную сову»
Особенность QR-кода такая, что на нем некоторая информация удвоена. Поэтому даже при повреждении в 30% код будет рабочим. Другими плюсами QR-кода стала скорость считывания (в десять раз быстрее, чем аналоги) и – главное – вариативность. Хара добился того, что код вмещал теперь до семи тысяч знаков.
Есть ли хоть какие-то минусы? Да, во-первых QR-код можно подделать (поэтому некоторые коды защищаются водяным знаком). И еще создатели QR-кода пишут, что сейчас в мире много примеров нечитаемых кодов. Они обычно нарисованы на рекламных баннерах. Если код сливается с рисунком или такого же фона, что и баннер, то телефон его не прочитает.
Но если правильно разместить картинку внутри QR-кода, то он все равно будет считываться правильно.
Сначала о QR-коде мало кто знал, но уже в начале нулевых Япония не могла без него жить
В 90-х QR-код использовался в основном в автомобильной промышленности, но быстро добрался и до продукции супермаркетов – с кодом стало легче отслеживать прозрачность сделок и информацию о товаре. В Японию коды прижились среди всех с 2002 года, когда вышли телефоны, которые распознают QR-код. На его бум повлияло то, что разработчики отказались от прибыли за его использование. Хотя DensoWave все еще владеет правами на технологию.
QR-код стал массовым в эпоху современных смартфонов. Когда никто не хочет вводить url-адрес вручную, намного легче его просто сканировать с телефона. Да, сейчас в большинстве случае черно-белые квадратики – это просто зашифрованная страница в интернете. Но QR-код теперь полезен везде:
🔳 Открывает дополнительный фото и видеоконтент. И даже создает дополнительную реальность в очках VR.
🔳 Делает заказ в ресторане и открывает виртуальные магазины.
🔳 Подключает к вай-фаю.
🔳 QR-код печатался на валюте. Первым его изобразил на монетах Нидерланды, потом коды появились на памятных купюрах Нигерии, Ганы и России. Если сканировать этот код – то попадешь на страницу с дополнительной информации, что значит выпуск этой банкноты.
🔳 Используется на надгробиях. В 2014 году в Японии появились кладбища, где можно заказать специальные надгробия с кодом. При сканировании отображается текст с некрологом.
🔳 QR-код – один из атрибутов мира пандемии. Через него можно посмотреть меню ресторана и отследить контакты человека с зараженными. В России обсуждается закон обязательного использования QR-кодов в общественных местах для тех, кто вакцинирован или переболел ковидом.
Главная страна QR-кода – Китай. Там он заменил наличные деньги, но скоро уйдет в прошлое
Масахиро Хара больше всего шокирован, что по распространению QR-код лидирует не в Японии, а в Китае.
Большинство китайских платежей проходит через QR-код – в день почти два миллиарда безналичных операций. Там он проник во все сферы жизни. Например, на китайских свадьбах можно найти код, через который молодоженам можно подарить деньги. Аналогично – на похоронах. Иногда даже на гробу есть код: сканируешь – помогаешь деньгами семье умершего человека.
Домашние животные в Китае носят с кодом ошейник – он понадобится, если животное потеряется (в коде зашифрованы данные о хозяине). Также QR-кодами пользуются пожилые люди, чтобы хранить в одном месте главные данные о себе (так код по сути заменяет паспорт и кучу документов).
Но уже сейчас финансовые аналитики Китая говорят, что QR-коды устаревают, и гораздо перспективнее технология распознавания лиц. Китай перешел с налички на QR-коды за пять лет. Есть план также быстро перейти на другую технологию.