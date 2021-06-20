В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Очень сложный!
Команда Алеся Мухина играет в четвертой игре летней серии «Что? Где? Когда?». При счете 2:0 ей достался вопрос из Новополоцка. Распорядитель вынес игру Го (магнитная доска и шашечки черного и белого цветов):
Сотрудник одной компании Хара Масахиро любил во время обеденного перерыва поиграть в Го. В 1992 году во время одной партии ему пришла идея одного изобретения. Что же он придумал?
У команды была версия про блокчейн. На вопрос отвечала Вера Рабкина. Она предположила, что Масахиро придумал магнитные доски, которые используют в офисах. Ведущий посмеялся, что даже в его детстве уже были магнитные доски [ведущий Борис Крюк родился в 1966 году].
Правильный ответ – QR-код, который внешне похож на игру Го.
Го – древнекитайская игра, которая популярна в Азии и распространена в мире. В Японии, Китае и Южной Корее есть федерации профессиональных игроков. В 2021 году чемпионат мира по Го прошел во Владивостоке – в нем поучаствовали 77 стран.
Нет, это не шахматы. Играют так: доска разделена на 361 пересечение и перед началом остается пустой. У каждого игрока есть по 180 камней разных цветов – черные или белые.
Игроки по очереди ставят камни на пересечения и стремятся окружить и захватить камни противника. Задача – окружить максимальную территорию и защитить ее от соперника. Побеждает тот, кто овладел большим количеством пересечений.