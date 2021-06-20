В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про древнюю китайскую игру и современную технологию. Очень сложный!

Го – древнекитайская игра, которая популярна в Азии и распространена в мире. В Японии, Китае и Южной Корее есть федерации профессиональных игроков. В 2021 году чемпионат мира по Го прошел во Владивостоке – в нем поучаствовали 77 стран.

Нет, это не шахматы. Играют так: доска разделена на 361 пересечение и перед началом остается пустой. У каждого игрока есть по 180 камней разных цветов – черные или белые.

Игроки по очереди ставят камни на пересечения и стремятся окружить и захватить камни противника. Задача – окружить максимальную территорию и защитить ее от соперника. Побеждает тот, кто овладел большим количеством пересечений.