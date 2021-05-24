Все знатоки «Что? Где? Когда?» сидят с ведрами на голове. Что вообще происходит? Это вопрос про Антарктиду!

Команда Дмитрия Локтикова – первый участник летней серии игр «Что? Где? Когда?». Это самая молодая команда (суммарный возраст – 114 лет) в интеллектуальном клубе, которую тренировал Борис Белозеров.

Для трех знатоков эта игра стала дебютной. На шестерых команда провела 10 игр. Пять из них – у Дениса Потехина. Знакомимся ближе:

🦉 Дмитрий Локтиков – капитан, самый старший в команде (21 год). Это его дебютная игра в клубе.

🦉 Денис Потехин – 18 лет. Самый опытный в команде (пять игр – две победы). Дебютировал в клубе в феврале-2018.

🦉 Павел Журавлев – 19 лет. Провел в «Что? Где? Когда?» три игры и выиграл одну. Дебют состоялся в прошлом году.

🦉 Николай Русскин – 19 лет. Дебютировал в прошлом году, провел две игры, выиграл одну.

🦉 Диана Агейченкова – 18 лет. Первая игра в «Что? Где? Когда?».

🦉 Николай Сенькин – 19 лет. Первая игра в «Что? Где? Когда?».