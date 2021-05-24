Все знатоки «Что? Где? Когда?» сидят с ведрами на голове. Что вообще происходит? Это вопрос про Антарктиду!
Команда Дмитрия Локтикова – первый участник летней серии игр «Что? Где? Когда?». Это самая молодая команда (суммарный возраст – 114 лет) в интеллектуальном клубе, которую тренировал Борис Белозеров.
Для трех знатоков эта игра стала дебютной. На шестерых команда провела 10 игр. Пять из них – у Дениса Потехина. Знакомимся ближе:
🦉 Дмитрий Локтиков – капитан, самый старший в команде (21 год). Это его дебютная игра в клубе.
🦉 Денис Потехин – 18 лет. Самый опытный в команде (пять игр – две победы). Дебютировал в клубе в феврале-2018.
🦉 Павел Журавлев – 19 лет. Провел в «Что? Где? Когда?» три игры и выиграл одну. Дебют состоялся в прошлом году.
🦉 Николай Русскин – 19 лет. Дебютировал в прошлом году, провел две игры, выиграл одну.
🦉 Диана Агейченкова – 18 лет. Первая игра в «Что? Где? Когда?».
🦉 Николай Сенькин – 19 лет. Первая игра в «Что? Где? Когда?».
При счете 0:3 команде достался вопрос о спорте. Команда взяла (и это ее первый правильный ответ в «Что? Где? Когда?»). А вы?
В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос про квадратное, которые мы все называем круглым. Запутались или ответите?
Самый нестандартный перформанс – с предметами, когда выпал вопрос из Орла. Распорядитель вынес команде шесть ведер и веревку. Ведущий задал вопрос:
«Участники антарктических экспедиций в процессе подготовки проходят различные тренинги. На одном из них группе выдают такие предметы – ведра и веревку. Покажите, что участники должны делать с этими предметами, и объясните, для чего».
Диана Агейченкова предположила, что ведра надевают на голову из-за плохой видимости. Павел Журавлев добавил, что веревка нужна для связок. Но команда взяла помощь клуба.
Ответ давал Павел Журавлев. Все знатоки надели на голову ведра, чтобы создать нулевую видимость, которая возможна из-за плохой погоды. Веревка нужна, чтобы не терять друг друга и вести в нужную сторону.