В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос про квадратное, которые мы все называем круглым. Запутались или ответите?

Среди версий команды – стол, кольцо. На вопрос отвечал Николай Русскин, который дал правильную версию. Ответ – боксерский ринг, который изначально был круглым. Слово ring в переводе с английского обозначает «круглый».

Исторически боксеры дрались на очерченном круге без ограждений, но потом из практического смысла это место трансформировалось в квадрат, чтобы спортсмены могли отходить в углы для отдыха.

Команда Локтикова – дебютант клуба «Что? Где? Когда?» и самая молодая. На шестерых знатоки провели 10 игр без учета этой.

Самый старший в команде – сам Дмитрий Локтиков, для которого эта игра первая в телевизионной версии. Ему – 21 год. Четыре участника – 2002 года рождения, еще один – 2001.