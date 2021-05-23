В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос про квадратное, которые мы все называем круглым. Запутались или ответите?
В первой игре летней серии «Что? Где? Когда?» команде Дмитрия Локтикова при счете 0:3 в пользу телезрителей выпал вопрос из 13-го сектора. Он звучал так:
«Что сейчас квадратное мы по-прежнему называем круглым?»
Среди версий команды – стол, кольцо. На вопрос отвечал Николай Русскин, который дал правильную версию. Ответ – боксерский ринг, который изначально был круглым. Слово ring в переводе с английского обозначает «круглый».
Исторически боксеры дрались на очерченном круге без ограждений, но потом из практического смысла это место трансформировалось в квадрат, чтобы спортсмены могли отходить в углы для отдыха.
Команда Локтикова – дебютант клуба «Что? Где? Когда?» и самая молодая. На шестерых знатоки провели 10 игр без учета этой.
Самый старший в команде – сам Дмитрий Локтиков, для которого эта игра первая в телевизионной версии. Ему – 21 год. Четыре участника – 2002 года рождения, еще один – 2001.