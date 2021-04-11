В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про Сталинград и сброшенный на него таинственный предмет. Знаете ответ?

Правильную версию на первых секундах дал Эльман Талыбов. Это футбольный мяч.

Ведущий объяснил: «В освобожденном Сталинграде прошел первый футбольный матч. Рассказывают, что для торжественного открытия решили сбросить с самолета мяч, но он не попал точно на поле. Пока его искали, мероприятие задержали на 20 минут».

В том матче играли сталинградское «Динамо» и «Спартак». Матч проводился на майские праздники, чтобы показать, что город жив, несмотря на последствия войны.

Игра прошла на стадионе «Азот», который подготовили после его частичного разрушения, и собрала около 10 тысяч зрителей. «Динамо» победило со счетом 1:0.

В книге Дмитрия Рогачева «Москва-Сталинград» отмечается, что об этом матче писала газета Times: «Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем...»