20 вопросов из «Что? Где? Когда?» про футбол

1. В 20-е годы прошлого века на заводе «Серп и молот» была голубятня. В свободное время рабочие собирались там: некоторые брали с собой голубей (белых и сизых), остальные ждали. Куда уходили одни рабочие, и чего ждали другие?

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2. Зачем Йохан Кройф приглашал на тренировки оперных певцов?

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3. В молодости Аллесандро Дель Пьеро тренировался теннисным мячом в отцовском гараже. В какой предмет, перед тем как закончить тренировку, он пытался попасть?

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4. Хави рассказывал, что он помог ему в детстве улучшить реакцию и лучше ориентироваться в пространстве, когда время ограничено. Что это?

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