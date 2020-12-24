20 вопросов из «Что? Где? Когда?» про футбол
1. В 20-е годы прошлого века на заводе «Серп и молот» была голубятня. В свободное время рабочие собирались там: некоторые брали с собой голубей (белых и сизых), остальные ждали. Куда уходили одни рабочие, и чего ждали другие?
2. Зачем Йохан Кройф приглашал на тренировки оперных певцов?
3. В молодости Аллесандро Дель Пьеро тренировался теннисным мячом в отцовском гараже. В какой предмет, перед тем как закончить тренировку, он пытался попасть?
4. Хави рассказывал, что он помог ему в детстве улучшить реакцию и лучше ориентироваться в пространстве, когда время ограничено. Что это?
5. Что бразильский писатель Армандо Ногейра назвал смертным приговором, где жертвой может стать и палач?
6. Какую надпись на футболках болельщиков кроме «Италия – чемпион!» можно было увидеть у стадиона перед финалом ЧМ-2006?
7. Игроки в Шеффилде на заре современного футбола получали монетки. Зачем?
8. Вопрос от украинского игрока и тренера Алексея Михайличенко: «Однажды в Буэнос-Айресе состоялся необычный футбольный матч. До 1982 года я мог сыграть за одну команду, а после 1982-го – за другую. Кто во время этой странной игры выбежал на поле после спорного решения судьи?»
9. Кого в Германии называют «Герр Цвай-Драй»?
10. На матчах в Англии часто работают женщины-полицейские. Почему?
11. «Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова.
Неизъяснимо лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась...»
Как называется это стихотворение Осипа Мандельштама?
12. В 2018 году телезритель купил такой батончик. Где он его купил, и что значат эти цифры?
13. Однажды для рекламы Месси надел футболку с непривычным для себя 20-м номером. А Суарес – с 30-м номером. Что они рекламировали?
14. Однажды Алексей Спирин судил матч немецкой команды, которая посчитала хорошим знаком, что назначен именно он. Что это была за команда, и почему она была довольна?
15. Удар рабоной стал известен благодаря Рикардо Инфанте. Где это движение ногой стало тоже использоваться?
16. Какие два одинаковых предмета судья Ивайло Стоянов однажды использовал вместо монеток?
17. В 2012-м году клуб «Витория» из Бразилии вышел в футболках с непривычными для себя белыми полосками вместо красных. Но с каждым матчем постепенно красных полос становилось все больше. Что это было за акция?
18. «Это было нечто с напряженной драматургией, там было всё: широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыхание. Ах, это было волшебно, можете мне поверить». Что так описал публицист Лев Рубинштейн?
19. Однажды «Сочи» играл во Владивостоке. Перед матчем СММ-щики клуба опубликовали состав такой картинкой. Что случилось перед игрой?