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#ЧГК #Футбол

20 вопросов из «Что? Где? Когда?» про футбол

3 часа назад

«Игра ТВ»

1. В 20-е годы прошлого века на заводе «Серп и молот» была голубятня. В свободное время рабочие собирались там: некоторые брали с собой голубей (белых и сизых), остальные ждали. Куда уходили одни рабочие, и чего ждали другие?

Ответ

2. Зачем Йохан Кройф приглашал на тренировки оперных певцов?

Ответ

3. В молодости Аллесандро Дель Пьеро тренировался теннисным мячом в отцовском гараже. В какой предмет, перед тем как закончить тренировку, он пытался попасть?

Ответ

4. Хави рассказывал, что он помог ему в детстве улучшить реакцию и лучше ориентироваться в пространстве, когда время ограничено. Что это?

Ответ

www.imago-images.de / Global Look Press

5. Что бразильский писатель Армандо Ногейра назвал смертным приговором, где жертвой может стать и палач?

Ответ

6. Какую надпись на футболках болельщиков кроме «Италия – чемпион!» можно было увидеть у стадиона перед финалом ЧМ-2006?

Ответ

7. Игроки в Шеффилде на заре современного футбола получали монетки. Зачем?

Ответ

8. Вопрос от украинского игрока и тренера Алексея Михайличенко: «Однажды в Буэнос-Айресе состоялся необычный футбольный матч. До 1982 года я мог сыграть за одну команду, а после 1982-го – за другую. Кто во время этой странной игры выбежал на поле после спорного решения судьи?»

Ответ

9. Кого в Германии называют «Герр Цвай-Драй»?

Ответ

imago sportfotodienst / Global look press

10. На матчах в Англии часто работают женщины-полицейские. Почему?

Ответ

11. «Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова.

Неизъяснимо лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась...»

Как называется это стихотворение Осипа Мандельштама?

Ответ

12. В 2018 году телезритель купил такой батончик. Где он его купил, и что значат эти цифры?

Ответ

13. Однажды для рекламы Месси надел футболку с непривычным для себя 20-м номером. А Суарес – с 30-м номером. Что они рекламировали?

Ответ

14. Однажды Алексей Спирин судил матч немецкой команды, которая посчитала хорошим знаком, что назначен именно он. Что это была за команда, и почему она была довольна?

Ответ

15. Удар рабоной стал известен благодаря Рикардо Инфанте. Где это движение ногой стало тоже использоваться?

Ответ

16. Какие два одинаковых предмета судья Ивайло Стоянов однажды использовал вместо монеток?

Ответ

17. В 2012-м году клуб «Витория» из Бразилии вышел в футболках с непривычными для себя белыми полосками вместо красных. Но с каждым матчем постепенно красных полос становилось все больше. Что это было за акция?

Ответ

18. «Это было нечто с  напряженной драматургией, там было всё: широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыхание. Ах, это было волшебно, можете мне поверить». Что так описал публицист Лев Рубинштейн?

Ответ

19. Однажды «Сочи» играл во Владивостоке. Перед матчем СММ-щики клуба опубликовали состав такой картинкой. Что случилось перед игрой?

Твиттер «Сочи»

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20. Первый пенальти на ЧМ-2006 бил Андреа Пирло. Путь от центрального круга до одиннадцатиметровой отметки составлял чуть больше сорока метров, но он показался ему намного длиннее. Как Пирло назвал этот путь в своей биографии?

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