20 вопросов с хокку из «Что? Где? Когда?»
Хокку (или хайку) – великий жанр японской поэзии. Лаконичный, емкий и образный. В японской фонетике пять гласных и десять согласных звуков, поэтому местным поэтам трудно было изобрести классическую поэзию с рифмой.
Вместо этого – 17 слогов в трехстишии, которое читается в темпе: 5-7-5. Вот пример самого знаменитого хокку Кобаяси Исса, на которое несколько раз ссылался в своих романах Виктор Пелевин:
«Улитка,
Ползи неспеша
По склону Фудзи».
Вот так оно звучит по-японски, но записывается в одну строчку:
«Катацуруби / Соро-соро / ноборэ Фудзи-но яма»
Задача хокку – дать скупые и простые истории о времени года, которые вместе создают поэтический образ. В хокку редко встречаются прилагательные, и вообще нет резких оценок или сравнений.
Европейские поэты массово переводят хокку, но до конца правильно это сделать нельзя. В каждом языке получится разное количество слогов, и смысл некоторых слов может приобрести другой оттенок.
Но легко сделать пародию на хокку. Вот, например, от Ивана Урганта про Артема Дзюбу:
«Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди».
А в азербайджанской версии «Что? Где? Когда» зритель прислал свою расстановку футболистов и спросил, по какому принципу она сформирована:
«Дестро, Тротта, Шик
Верди, Зайц, Кьеза, Сусо
Гайя, Гарай, Кьер».
Примерно так звучит хокку, которые часто появляются в ЧГК и стали в клубе мемом, как загадки да Винчи.
Вот 20 ярких вопросов разных лет, где нужно дополнить или изменить хокку.
1. «Уволили старых слуг.
Как сильно разлука с ними
Печалит … …»
2. «Деревня в горах.
В каждой миске с похлебкой –
Полная …»
3. «Лист летит на лист,
Все осыпались, и дождь
Хлещет … …»
4. «Как вдруг увидел я сосульку:
Ее наполнил красотою лунный свет,
И я не стал ...»
5. «Ласточка вьется.
Кувырок – и обратно летит.
… … ?»
6. Однажды ученик поэта Басе показал ему свое хокку:
«Оторви пару крыльев
У стрекозы
И получится стручок перца!»
Как Басе изменил хокку?
7. Хокку Бориса Акунина:
«Нет, не ты ее –
Она тебя швыряет
… …»
8. «Не церемонясь
в чашку кладу
… …»
9. «Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке
Это … …»
10. Телезрительница прислала это хокку и написала, что удивилась, когда не увидела ни одного хокку на игре в честь 30-летия ЧГК:
«Всюду ветки сосен у ворот
Словно сон одной короткой ночи.
… … …»
11. «… …
Помнит каждую щель моста
Умная лошадь».
12. «Конец осенним дням.
Уже разводит руки
…»
13. «Стебли морской капусты,
Песок заскрипел на зубах,
И вспомнил я, что я …»
14. «Вечерняя луна.
Рядом, голая по пояс,
Нежится …»
15. «Как изменились лица!
Я прочитал на них старость свою.
Все – словно зимние …»
16. «Вернулась зима?
Куда ни посмотришь, красные
Сливы …»
17. «Послушай …,
Пока тебя слушает лекарь.
Польза двойная».
18. «Я испытал и горечь и испуг
И радость сладостных минут
В борьбе с … …»
19. «Разинул окно
Дом, и к нему …
Тянется ива».
20. «Воробей, не тронь
Душистый бутон цветка.
Внутри уснул ...»
как красиво!!