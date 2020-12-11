20 вопросов с хокку из «Что? Где? Когда?»

Хокку (или хайку) – великий жанр японской поэзии. Лаконичный, емкий и образный. В японской фонетике пять гласных и десять согласных звуков, поэтому местным поэтам трудно было изобрести классическую поэзию с рифмой.

Вместо этого – 17 слогов в трехстишии, которое читается в темпе: 5-7-5. Вот пример самого знаменитого хокку Кобаяси Исса, на которое несколько раз ссылался в своих романах Виктор Пелевин:

«Улитка,

Ползи неспеша

По склону Фудзи».

Вот так оно звучит по-японски, но записывается в одну строчку: