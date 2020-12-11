ЧГК
литература
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#ЧГК #литература

20 вопросов с хокку из «Что? Где? Когда?»

11 декабря, 20:20

Хокку (или хайку) – великий жанр японской поэзии. Лаконичный, емкий и образный. В японской фонетике пять гласных и десять согласных звуков, поэтому местным поэтам трудно было изобрести классическую поэзию с рифмой.

Вместо этого – 17 слогов в трехстишии, которое читается в темпе: 5-7-5. Вот пример самого знаменитого хокку Кобаяси Исса, на которое несколько раз ссылался в своих романах Виктор Пелевин:

«Улитка,
Ползи неспеша
По склону Фудзи».

Вот так оно звучит по-японски, но записывается в одну строчку:

«Катацуруби / Соро-соро / ноборэ Фудзи-но яма»

Каллиграфия Мацуо Басе – главного теоретика хокку

Werner Forman Archive / Global Look Press

Задача хокку – дать скупые и простые истории о времени года, которые вместе создают поэтический образ. В хокку редко встречаются прилагательные, и вообще нет резких оценок или сравнений.

Европейские поэты массово переводят хокку, но до конца правильно это сделать нельзя. В каждом языке получится разное количество слогов, и смысл некоторых слов может приобрести другой оттенок.

Но легко сделать пародию на хокку. Вот, например, от Ивана Урганта про Артема Дзюбу:

«Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди».

А в азербайджанской версии «Что? Где? Когда» зритель прислал свою расстановку футболистов и спросил, по какому принципу она сформирована:

«Дестро, Тротта, Шик

Верди, Зайц, Кьеза, Сусо

Гайя, Гарай, Кьер».

Примерно так звучит хокку, которые часто появляются в ЧГК и стали в клубе мемом, как загадки да Винчи. 

Вот 20 ярких вопросов разных лет, где нужно дополнить или изменить хокку.

1. «Уволили старых слуг.

Как сильно разлука с ними

Печалит … …»

Ответ

2. «Деревня в горах.

В каждой миске с похлебкой –

Полная …»

Ответ

3. «Лист летит на лист,

Все осыпались, и дождь

Хлещет … …»

Ответ

4. «Как вдруг увидел я сосульку:
Ее наполнил красотою лунный свет, 
И я не стал ...»

Ответ

5. «Ласточка вьется.

Кувырок – и обратно летит.

… … ?»

Ответ

6. Однажды ученик поэта Басе показал ему свое хокку:

«Оторви пару крыльев

У стрекозы

И получится стручок перца!»

Как Басе изменил хокку?

Ответ

7. Хокку Бориса Акунина:

«Нет, не ты ее –

Она тебя швыряет

… …»

Ответ

imagebroker / global look press

8. «Не церемонясь

в чашку кладу

… …»

Ответ

9. «Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке
Это … …»

Ответ

10. Телезрительница прислала это хокку и написала, что удивилась, когда не увидела ни одного хокку на игре в честь 30-летия ЧГК:

«Всюду ветки сосен у ворот

Словно сон одной короткой ночи.

… … …»

Ответ

11. «… …

Помнит каждую щель моста

Умная лошадь».

Ответ

12. «Конец осенним дням.
Уже разводит руки

…»

Ответ

13. «Стебли морской капусты,
Песок заскрипел на зубах,
И вспомнил я, что я …»

Ответ

14. «Вечерняя луна.
Рядом, голая по пояс,
Нежится …»

Ответ

15. «Как изменились лица!

Я прочитал на них старость свою.

Все – словно зимние …»

Ответ

imagebroker / global look press

16. «Вернулась зима?

Куда ни посмотришь, красные

Сливы …»

Ответ

17. «Послушай …,

Пока тебя слушает лекарь.

Польза двойная».

Ответ

18. «Я испытал и горечь и испуг
И радость сладостных минут
В борьбе с … …»

Ответ

19. «Разинул окно

Дом, и к нему …

Тянется ива».

Ответ

20. «Воробей, не тронь
Душистый бутон цветка.
Внутри уснул ...»

Ответ

В этих историях не спокойно, как в хокку
Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно
В «Что? Где? Когда?» был выпуск с командой детей – и это драма. Капитан на решающем вопросе ошибся и разревелся
Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
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Валера Полевиков
13 декабря, 10:15

как красиво!!

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