30 сложных вопросов «Что? Где? Когда?», на которые не ответили знатоки

1. Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?

Ответ

2. «Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите афоризм Зигмунда Фрейда.

Ответ

3. Один римский оракул всегда давал одинаковый ответ, когда граждане Рима его спрашивали: «Кто выиграет дело, я или мой противник?» Что он отвечал?

Ответ

4. Советские полярники говорили: от цинги спасает не только витамин С, но и витамин Р («рэ»). Что они так назвали?

Ответ

5. Что в переводе с коми-зырянского языка означает слово «Ов»?

Ответ

Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги

6. Что на этом автопортрете принадлежит не Сальвадору Дали?