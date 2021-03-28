В «Что? Где? Когда?» снова вопрос про спорт – о загадочной сетке. Ответите?

Команда предлагала варианты, связанные со спортом, но к правильному ответу не пришла. Никита Старун говорил про версию со спасателями.

Зал предположил, что ее используют для эвакуации людей из самолета без трапа. Комментатор Денис Казанский сказал ведущему, что знает правильный ответ.

На вопрос отвечал Борис Белозеров: он обратил внимание, что белые ленты есть только с трех сторон, но предложил вариант про бегунов и дорожки для них.

Правильный ответ: такую сетку используют футболисты для отработки ударов по углам. Белозеров объяснил, что команда не догадалась выйти из плоскости.