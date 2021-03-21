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#ЧГК #СКА (х)

Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?

вчера, 23:00

Программа «Что? Где? Когда?» вернулась в эфир с новым сезоном. В первой игре весенней серии против телезрителей сыграла команды магистра Елизаветы Овдеенко. Да, Овденко ушла из команды Балаша Касумова и создала свою, где теперь капитанит.

При счете 2:1 в пользу телезрителей команде выпал вопрос про хоккейную расстановку, но сначала ведущий Борис Крюк спросил, увлекается ли кто-то за столом хоккеем. Утвердительно кивнул Денис Элькис.

Вопрос звучит так:

«Когда хоккейной команде во что бы то ни стало нужно забить, тренеры порой используют вот такую расстановку. Эта расстановка называется так же, как известный вам предмет, который использует известная вам команда. Что это за предмет?»

Из версий – черный ящик и игральная карта. Правильную версию дала Елизавета Овдеенко: предмет – это конверт, а команда – это телезрители, которые присылают вопросы по почте.

Такую схему в 2018 году использовал СКА, но не применяли команды НХЛ. Двое защитников находятся на синей линии, левый нападающий – слева, центральный – справа, правый – на пятаке. Так СКА реализовывал большинство. Если соединить игроков линиями, получится конверт. Посмотрите, как это работает:

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Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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