Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?

Программа «Что? Где? Когда?» вернулась в эфир с новым сезоном. В первой игре весенней серии против телезрителей сыграла команды магистра Елизаветы Овдеенко. Да, Овденко ушла из команды Балаша Касумова и создала свою, где теперь капитанит.

При счете 2:1 в пользу телезрителей команде выпал вопрос про хоккейную расстановку, но сначала ведущий Борис Крюк спросил, увлекается ли кто-то за столом хоккеем. Утвердительно кивнул Денис Элькис.

Вопрос звучит так: