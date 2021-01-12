Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф стал миллионером
В 1978 году фотограф Чарльз О’Риэр получил работу в журнале National Geographic. Задание редакции – поехать в Соному из штата Калифорнии и пофотографировать виноградники. О’Риэр влюбился в место и переехал туда насовсем. А среди фотографов он стал главным спецом по виноградникам – О’Риэр фотографировал их по всему миру.
Самое важное в жизни фото О’Риэр планировал долго – недалеко от дома его привлекал красивейший холм. Однажды он поехал к будущей жене писать книгу об истории виноделия. Но вышел из машины на участке, где постоянно бьются машины, и опять взглянул на холм. Холм был какой-то слишком зеленый. Оказалось, что насекомые повредили виноградники, и владельцы вырубили их на несколько дней.
Была влажная погода после ливня. Сильный ветер нес облака, а трава выделялась сочностью. О’Риэр решил: наконец-то пора. Он поставил камеру Mamiya RZ67 на штатив и зарядил особой пленкой, которая дала фото еще больше контраста. О’Риэр сделал четыре снимка и выдохнул: облака, которые могли испортить композицию, еще не успели набежать. О’Риэр вернулся в машину и поехал работать над книгой.
Дома он не стал никак обрабатывать изображение и загрузил его в агентство стоковых фотографий Corbis, которое принадлежит Биллу Гейтсу. Агентство предложило фото холма компании Microsoft, которая в 2000 году (через два года после появления фото) обратилась к О'Риэру.
«Я сделал за жизнь ужасно много фотографий. И часто думал: «Боже, какой шикарный снимок!» Но все кроме одного никому особо не нравились. И даже то фото могло затеряться, если бы не Corbis»
Microsoft искал фоновое изображение для новой операционной системы XP. О’Риэр предложил фото из Африки – полную луну, которая заходит за пустыню. Microsoft утвердили его как заставку по умолчанию. Но люди стали замечать, что изгибы пустыни напоминают ягодицы. И это фото осталось в выборе заставок, но не стало главным.
Фото холма понравилось разработчикам тем, что не отвлекает, выглядит сказочно и располагает зеленым цветом. Microsoft выкупила права на фото у О’Риэра. И он вынужденно лично полетел с пленкой в офис Microsoft – курьеры отказались везти настолько дорогой груз.
О’Риэр не раскрывает точный гонорар от Microsoft за фото, которое компания назвала «Безмятежностью» (англ. Bliss, еще можно перевести как «Блаженство»).
Но фотограф иногда хвастается и говорит, что там шесть цифр. Только однажды фотограф за один снимок получал больше денег – тот, где Билл Клинтон приобнимает Монику Левински.
«Помните, как вы лежали на большом травянистом поле и смотрели на проплывающие мимо облака? Это была безмятежность. Теперь вы можете ей наслаждаться на вашем рабочем столе в Windows XP», – так Microsoft рекламировал фото, которое стало самым популярным на плане. По приблизительным подсчетам, «Безмятежность» видел как минимум миллиард человек.
«Я любил показывать людям на монитор и говорить: «Посмотрите, я там рядом живу!» Очень счастлив, что сделал это фото. И что я живу в этом блаженном месте»
После выхода Windows XP одни люди считают, что «Безмятежность» – просто фотошоп, другие стараются отыскать то самое место и предлагают неправильные версии. Например, в голландской версии XP фон назывался «Ирландия», а в Португалии – «Алентежу» (это регион на юге страны). Microsoft всех запутал, но все же раскрыл тайну.
Люди поехали смотреть холм, но разочаровались – он напоминал заставку с компьютера только очертаниями. Фермеры вновь засадили холм виноградом. Блогеры до сих пор снимают это место и грустят, что та заставка из детства оказалась немного другой.
И даже в авиационном симуляторе Microsoft все слишком реалистично.
На гугл-карте «Безмятежность» сейчас выглядит вот так.