Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф стал миллионером

Была влажная погода после ливня. Сильный ветер нес облака, а трава выделялась сочностью. О’Риэр решил: наконец-то пора. Он поставил камеру Mamiya RZ67 на штатив и зарядил особой пленкой, которая дала фото еще больше контраста. О’Риэр сделал четыре снимка и выдохнул: облака, которые могли испортить композицию, еще не успели набежать. О’Риэр вернулся в машину и поехал работать над книгой.

Дома он не стал никак обрабатывать изображение и загрузил его в агентство стоковых фотографий Corbis, которое принадлежит Биллу Гейтсу. Агентство предложило фото холма компании Microsoft, которая в 2000 году (через два года после появления фото) обратилась к О'Риэру.

«Я сделал за жизнь ужасно много фотографий. И часто думал: «Боже, какой шикарный снимок!» Но все кроме одного никому особо не нравились. И даже то фото могло затеряться, если бы не Corbis»

Microsoft искал фоновое изображение для новой операционной системы XP. О’Риэр предложил фото из Африки – полную луну, которая заходит за пустыню. Microsoft утвердили его как заставку по умолчанию. Но люди стали замечать, что изгибы пустыни напоминают ягодицы. И это фото осталось в выборе заставок, но не стало главным.