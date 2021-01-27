Не доверяйте IQ-тесту. Сейчас у него тысяча версий, ученые до сих пор спорят, а в истории использования – сумбур и спекуляции
«Понятия не имею, какой у меня IQ. Люди, которые им хвастаются, – неудачники», – так однажды коэффициент интеллекта (Intelligence quotient) оценил Стивен Хокинг.
Тест на IQ – самый популярный в массовой культуре измеритель ума. Он часто мелькает в биографиях, а его предлагают пройти тысячи сайтов (но единого варианта нет). Считается, что IQ ниже 70 – это очень стыдно. Около 100-120 – норма. 150 и выше – показатель гениальности, который якобы бывает только у 0,1% людей.
Например, Фрэнк Лэмпард часто появлялся в медиа как «самый умный футболист» и получил этот ярлык случайно: его одноклубник Джон Терри повредил голову в финале Кубка лиги-2007 и после проходил разные тесты для проверки мозг. Лэмпард сходил за компанию. И его тест на IQ показал те самые 150!
Лэмпард действительно читает много книг, сам пишет детские рассказы и был отличником в школе. Но тест IQ для ученых уже давно крайне необъективная метрика.
Создатель первого IQ-теста признавал неоднозначность метода, а его американский популяризатор был завербован правительством во время Первой мировой
Прародитель IQ-тестов появился в начале XX века. Французское правительство дало право учиться в школе всем, но столкнулось с проблемой – не все дети справляются с общей программой. Тогда психолог Альфред Бине получил задание – придумать тест, который определит, что ребенку требуется специализированная школа.
Вместе с коллегой Теодором Симоном Бине составил вопросы на внимание, память и логику. Результаты тестов интерпретируются просто: если первоклассник справляется со всеми заданиями для первоклассника, но не может решить задачу сложнее, то его биологический возраст совпадает с интеллектуальным.
Бине сразу останавливал психологов-фанатов, которые считали это научным способом измерить ум. Бине объяснял, что интеллект меняется с течением временем (вчерашний двоечник может получить Нобелевскую премию через 30 лет) и что вообще нужно сравнивать детей, которые выросли в одинаковых условиях.
Психолог из Стэнфорда Люьис Терман привез тест Бине в США, отредактировал, окончательно занес в культуру и сделал стандартом. Именно тест Стэнфорда-Бине ввел понятие IQ – одном числе, которое выражает интеллект человека (интеллектуальный возраст делится на физиологический и умножается на сто).
Тест Термана пригодился для армии США в начале Первой мировой войны. Роберт Йеркс на его основе придумал две версии теста для солдат. Для тех, кто умеет читать, и тех, кто не умеет. На тот момент это было самое массовое тестирование в истории – 1,75 миллионов мужчин.
Но последствия завернули не туда. Набрала авторитет евгеника – учение об управлении генетическим материалом человека для уничтожения неблагонадежных представителей и характеристики людей через внешние признаки. И один из ее главных идеологов психолог Генри Годдард продвинул собственную версию теста Стэнфорда-Бине в американские школы, заключив: кто не справится – тот слабоумный. Их нужно изолировать в отдельных институтах и стерилизовать.
Со временем наука окончательно доказала, что между IQ и генетикой нет прямой корреляции (она меньше процента). Но на основе теста Стэнфорда-Бине появились десятки подобных, которые уже не были настолько категоричными.
Сам оригинальный тест периодически изменяется. Последняя (пятая) версия вышла в 2003-м году.
Вариантов IQ-тестов – тысяча. Нейрофизиологи и психологи все еще спорят об их эффективности
Если загуглить «пройти IQ-тест онлайн», то поиск выдаст почти 200 тысяч ссылок. В основном это упрощенные тесты Айзенка (английский психолог, который докрутил концепцию IQ-теста до наиболее распространенной версии), где все же сохранены основные принципы: через логику понять, по какой фигуре кликнуть, выбрать лишнее по смыслу слово и т.д. Обычно на таких сайтах после прохождения теста за получение результата или право пройти усложненную версию нужно заплатить.
Чтобы получить более объективный результат, психологи рекомендуют проходить такие тесты со специалистами. Сейчас самый популярный IQ-тест – тест для взрослых от Дэвида Векслера. Там, например, нужно описывать два синонима, отвечать на вопросы по мировой культуре и решать головоломки на время. То есть важен не просто факт правильного ответа, но и логика рассуждений, которую оценивает психолог.
Поэтому в последнее время люди недоверчиво относятся к тесту – он слишком субъективен (сильно зависит от настроения психолога и испытуемого), опопсел и превратился в простой способ козырнуть интеллектом.
В научном сообществе давно и бурно спорят про силу и смысл IQ-тестирования.
Дальше – по пять аргументов за и против на основе самых популярных мнений
✅ Хорошие IQ-тесты объективны и не зависят от настроения испытуемого слишком сильно. Если его пройти несколько раз, то результаты на небольшом промежутке времени будут одинаковыми. Плохие тесты отличаются тем, что человек проходит один тест дважды, но у него полярные результаты.
❌ Психоанализ критикует популярную психологию за то, что она боготворит IQ-тесты. Но люди с высокими баллами часто не имеют работы и плохо социализированы. Решение конкретных задач ≠ умение быть успешным в реальном мире.
✅ IQ показывает характерные корреляции. Например, среди преступников больше людей с низким IQ, как и среди тех, кто учится в школе плохо. А набирают высокие баллы, например, люди с музыкальным образованием.
❌ Академик РАН Виктор Васильев критикует тесты IQ за то, что они составлены неграмотно. Например, в тесте Айзенка предлагается мысленно покрутить два куба (мы видим только три грани) и ответить, одинаковые ли они. Но этой информации для ответа недостаточно. По мнению Васильева, люди с оригинальным мышлением такие тесты проходят плохо.
✅ В исследовании нейрофизиолога Аки Николаидиса показано, что во время прохождения тестов у людей напрягается левая часть мозга, ответственная за планирование, визуализацию и рассуждения. Поэтому IQ-тесты хороши хотя бы тем, что позволяют мозгу подумать.
❌ Большинство IQ-тестов устарели, а результат лишь покажет статистическую корреляцию. Например, что вы решаете логические задачи на 8% лучше большинства. Поэтому от теста не стоит ждать откровений.
✅ IQ-тест говорит об уровне жизни страны. Чем больше людей с высоким IQ, тем выше в стране ВВП. Среднемировое значение IQ в последние годы падает. В развитых странах семьи воспитывают обычно одного-двух детей, а в бедных странах с низким уровнем образования многодетных семей наоборот больше.
❌ У IQ-тестов есть ограничения на время прохождения. Но не у всех людей быстрое мышление. Поэтому в стрессе рассудительные и неторопливые люди могут дать неверный ответ.
✅ Раньше IQ-тесты использовались при собеседовании на работу были нормой (в Дании все военные до сих пор обязаны его проходить). Сейчас эта мода ушла, но исследования показывают: чем выше IQ, тем выше производительность сотрудника.
❌ Книга рекордов Гиннесса еще тридцать лет назад перестала рассказывать о людях с высоким IQ. Они очень быстро научились решать задачки и их слишком много. Но среди этих людей нет больших ученых и экономистов. Это скорее профессиональные игроки в IQ-тесты.