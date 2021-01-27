Не доверяйте IQ-тесту. Сейчас у него тысяча версий, ученые до сих пор спорят, а в истории использования – сумбур и спекуляции

«Понятия не имею, какой у меня IQ. Люди, которые им хвастаются, – неудачники», – так однажды коэффициент интеллекта (Intelligence quotient) оценил Стивен Хокинг.

Тест на IQ – самый популярный в массовой культуре измеритель ума. Он часто мелькает в биографиях, а его предлагают пройти тысячи сайтов (но единого варианта нет). Считается, что IQ ниже 70 – это очень стыдно. Около 100-120 – норма. 150 и выше – показатель гениальности, который якобы бывает только у 0,1% людей.

Например, Фрэнк Лэмпард часто появлялся в медиа как «самый умный футболист» и получил этот ярлык случайно: его одноклубник Джон Терри повредил голову в финале Кубка лиги-2007 и после проходил разные тесты для проверки мозг. Лэмпард сходил за компанию. И его тест на IQ показал те самые 150!

Лэмпард действительно читает много книг, сам пишет детские рассказы и был отличником в школе. Но тест IQ для ученых уже давно крайне необъективная метрика.

Создатель первого IQ-теста признавал неоднозначность метода, а его американский популяризатор был завербован правительством во время Первой мировой