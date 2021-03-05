Почему так много людей боятся 5G? Что вообще значит эта технология? Когда 5G появится в России?
5 марта МТС рассказал о первом запуске сети 5G, к которой подключатся абоненты. В ближайшее время она будет доступна в 14 популярных местах Москвы и в десяти местах Санкт-Петербурга. МТС автоматически выберет людей с подходящими устройствами. Они получат специальные сообщения – от подключения к сети 5G можно отказаться.
5G – что это вообще такое?
Простое объяснение: 5G – технология мобильной связи пятого поколения. G – сокращение от слова Generation (поколение). 5G скоро станет новым стандартом мобильной связи: такая сеть уже появилась в европейских странах. В Южной Корее вообще готовятся проекты о будущем запуске 6G. 5G в ближайшее время полностью не заменит 4G – они будут существовать вместе.
Зачем нужна сеть 5G?
Краткие достоинства 5G: скорость, стабильность, возможность одновременного подключения нескольких устройств. Все это есть и у 4G, но в 5G улучшено в несколько раз. РБК рассказывал об этом на примере сериала «Игра престолов». Все ее сезоны при подключении к 5G можно скачать за пару минут. 5G поможет и в телемедицине – из-за высокого качества передачи сигнала.
Гендиректор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин рассказывал: «На текущих скоростях невозможно поддерживать, к примеру, систему беспилотного транспорта. Чем больше устройств в сети, тем больше нюансов. Каждый автомобиль начнет взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями – нужна более высокая пропускная способность сети».
Сеть 5G отличается от 4G именно пропускной способностью. Еще один показатель для сравнения – скорость. У 5G пиковая скорость выше в 20 раз, при загрузке почти не будет задержек. По общей скорости 5G работает в 10 раз быстрее, чем 4G. Крупные компании увеличат объемы производства. Обычные пользователи прочувствуют преимущества 5G через скорость работы.
Почему люди так сильно боятся 5G?
New York Times рассказывал, что все опасения начались с одного ошибочного исследования. Физик Билл Карри пришел к выводам, что повреждение тканей увеличивается вместе с повышением частоты радиоволн. Противники 5G тоже ссылаются на его выводы. В исследовании Карри не учел защитное влияние человеческой кожи, поэтому другие ученые все опровергают.
Основная причина переживаний у людей – возможное появление рака из-за излучения при использовании высоких частот. Есть специальное исследование на примере крыс. Их облучали радиочастотным излучением, которое используют телефоны. Исследование ничего не подтвердило: использовалось слишком сильное излучение, а крысы под ним жили даже дольше.
Эксперт GSMA Джон Джусти рассказывал о влиянии излучения на здоровье: «ВОЗ очень активно занимается этим вопросом. Есть принятые предельные значения, от которых зависит применение частот для мобильной связи. Было много исследований, результаты которых демонстрируют, что если заданные пределы не нарушаются, то вреда здоровью не наносится».
В 2017 году группа ученых подготовила обращение к ЕС. Она просила остановить развертывание вышек 5G и провести дополнительные исследования. Ученые объясняли позицию так: появление вышек 5G увеличит воздействие радиочастотных электромагнитных полей. Якобы это доказывает, что они плохо влияют на здоровье. ЕС ответил двумя опровержениями.
Одна из теорий заговора вокруг коронавируса – болезнь используется для проверки вышек 5G-связи. Такую идею активно продвигала жена теннисиста Новака Джоковича. Все сводилось к тому, что запуск 2G, 3G и 4G совпадал с появлениями других болезней. Елену Джокович поддерживали и несколько экспертов, но никаких доказательств вреда от вышек 5G они не публиковали.
Как подключиться к сети 5G?
Для подключения к сети 5G необходим телефон с поддержкой такой функции. В 2020 году Apple выпустила новые модели айфонов – все они поддерживают сеть 5G. На андроидах эта функция тоже уже доступна: есть даже подборка лучших телефонов с поддержкой 5G. В США с 2019 года тестируется интернет 5G для ноутбуков.
Служба поддержки Apple подробно объясняла, что понадобится для подключения к сети 5G:
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max.
- Оператор связи, который поддерживает 5G.
- Тарифный план сотовой связи 5G.
В России пока нельзя подключиться к сети 5G в каждом городе. Пилотный проект от МТС – только начало большого пути.
Когда сеть 5G полноценно заработает в России?
Компания МТС первой в России получила лицензию на развитие сети 5G. Это произошло в июле 2020 года. Условия: не позднее июля 2022 года МТС нужно организовать работу сети 5G. «Ведомости» пишут, что это не означает появление сети 5G по всей России. Сначала доступ к ней получат только корпоративные клиенты и отдельные предприятия в крупных городах.
Создание сетей 5G – часть национального проекта «Цифровая экономика». Он действует с 2019-го по 2024-й год. МТС уже показывала работу сети на Дальнем Востоке, но это было формальной демонстрацией. Дальше планируется, что сеть 5G распространится в городах с населением более миллиона человек. Пилотные проекты реализованы в Москве, Екатеринбурге и других городах.
РБК писал в ноябре, что правительство согласовало план «Ростеха» и «Ростелекома». В развитие сети 5G будет вложено 208 миллиардов рублей – на эти деньги в России подготовится оборудование. К 2024 году сетью 5G воспользуются пять миллионов человек в десяти городах-миллионниках. По проекту «Цифровая экономика» запуск планировался уже в 2022-м.
Руководитель международных digital-проектов iMARS Сhina Алексей Чигадаев объяснял: «Мы отставали еще с оборудованием для технологий 3G, не решены проблемы с 4G, поэтому 5G осваиваем с большим опозданием. От прототипа базовой станции к серийному выпуску и коммерческому внедрению, по моим оценкам, перейдут не ранее 2024-го».
Одна из проблем – конфликт частот. Работа 5G предполагается на высоких частотах, которые уже заняты государственными службами и разными технологиями. Каждый год простоя в работе сети 5G лишает Россию дополнительных доходов. Ericsson объяснял это в специальном исследовании. В России полноценный запуск сети на все города произойдет не раньше конца 2025 года.