Почему так много людей боятся 5G? Что вообще значит эта технология? Когда 5G появится в России?

Зачем нужна сеть 5G?

Краткие достоинства 5G: скорость, стабильность, возможность одновременного подключения нескольких устройств. Все это есть и у 4G, но в 5G улучшено в несколько раз. РБК рассказывал об этом на примере сериала «Игра престолов». Все ее сезоны при подключении к 5G можно скачать за пару минут. 5G поможет и в телемедицине – из-за высокого качества передачи сигнала.

Гендиректор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин рассказывал: «На текущих скоростях невозможно поддерживать, к примеру, систему беспилотного транспорта. Чем больше устройств в сети, тем больше нюансов. Каждый автомобиль начнет взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями – нужна более высокая пропускная способность сети».

Сеть 5G отличается от 4G именно пропускной способностью. Еще один показатель для сравнения – скорость. У 5G пиковая скорость выше в 20 раз, при загрузке почти не будет задержек. По общей скорости 5G работает в 10 раз быстрее, чем 4G. Крупные компании увеличат объемы производства. Обычные пользователи прочувствуют преимущества 5G через скорость работы.