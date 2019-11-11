Уникальный матч «Марселя» против «Лиона»: рекорд посещаемости, невероятный перформанс и тест сети 5G

«Марсель» в 13-м туре французской Лиги 1 выиграл 2:1 у «Лиона». Принципиальный матч двух «Олимпиков» был омрачен атакой фанатов «Марселя» на автобус «Лиона». Но внутри своего стадиона хозяева попытались сделать все красиво. К тому же на этом матче был установлен рекорд посещаемости «Велодрома». Официально: 65 421 фанат на трибунах.

В 2019 году исполняется 120 лет с момента основания футбольного клуба «Марсель». И хотя днем рождения считается последний летний день (во многих источниках день основания – 31 августа), фанаты припасли крутой перформанс именно на игру с «Лионом». Тем более что матч против главного соперника – «ПСЖ» – в первом круге состоялся на выезде.

Позже «Марсель» у себя в твиттере выложил видео подготовки перформанса. Потрясающе красиво.