Уникальный матч «Марселя» против «Лиона»: рекорд посещаемости, невероятный перформанс и тест сети 5G
«Марсель» в 13-м туре французской Лиги 1 выиграл 2:1 у «Лиона». Принципиальный матч двух «Олимпиков» был омрачен атакой фанатов «Марселя» на автобус «Лиона». Но внутри своего стадиона хозяева попытались сделать все красиво. К тому же на этом матче был установлен рекорд посещаемости «Велодрома». Официально: 65 421 фанат на трибунах.
В 2019 году исполняется 120 лет с момента основания футбольного клуба «Марсель». И хотя днем рождения считается последний летний день (во многих источниках день основания – 31 августа), фанаты припасли крутой перформанс именно на игру с «Лионом». Тем более что матч против главного соперника – «ПСЖ» – в первом круге состоялся на выезде.
Позже «Марсель» у себя в твиттере выложил видео подготовки перформанса. Потрясающе красиво.
Также интересно, что «Марсель» в партнерстве с Orange первым во Франции опробовал на своем стадионе сеть 5G – это пятое поколение мобильной связи со скоростью интернета на уровне 1-2 Гбит/с.
Доступ к специальному приложению Orange позволил фанатам использовать уникальный внутренний контент на своих смартфонах. На стадионе были установлены экспериментальные антенны, по сути, это и был дебютный запуск 5G во французском футболе.
Изначально предполагалось, что фанаты получат возможность смотреть потоковое видео 360 градусов с 8К-качеством. «Марсель» старается постоянно улучшать качество связи – за три последних года вокруг стадиона было установлено более тысячи Wi-Fi-терминалов.
Что касается 5G, в Европе сеть опробовал немецкий «Вольфсбург» – произошло это в сентябре для специальной группы журналистов. «Барселона» еще в феврале 2019-го объявила, что первым стадионом с 5G станет ее «Камп Ноу», а с помощью очков виртуальной реальности фанаты смогут смотреть за матчем так, будто бы находятся на стадионе.
Директор по мобильной стратегии BT Sport Мэттью Стэгг оптимистично смотрит на внедрение 5G на стадионах, но не ждет, что это пройдет быстро. По его мнению, сдерживающим фактором являются серьезные затраты на оборудование. В любом случае, полномасштабное развитие 5G еще впереди.