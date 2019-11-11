Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма

В 14-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» 1:0 и оторвался от него в таблице уже на 13 очков. Матч проходил в Харькове, номинальными хозяевами были игроки «Шахтера». Но самый важный эпизод матча был связан не с футболом.

По хронологии было так:

• Во втором тайме фанаты киевского «Динамо» на гостевом секторе активно ухали бразильским игрокам «Шахтера», на что обратил внимание арбитра игрок хозяев Дентиньо.

• На 74-й минуте Тайсон совершил фол в атаке, а затем показал средний палец фанатам «Динамо» и запустил мяч в их сторону.

• Главный судья Николай Балакин увел команды с поля, Тайсон и Дентиньо заплакали, уходя в подтрибунное помещение.