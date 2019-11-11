Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма
В 14-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» 1:0 и оторвался от него в таблице уже на 13 очков. Матч проходил в Харькове, номинальными хозяевами были игроки «Шахтера». Но самый важный эпизод матча был связан не с футболом.
По хронологии было так:
• Во втором тайме фанаты киевского «Динамо» на гостевом секторе активно ухали бразильским игрокам «Шахтера», на что обратил внимание арбитра игрок хозяев Дентиньо.
• На 74-й минуте Тайсон совершил фол в атаке, а затем показал средний палец фанатам «Динамо» и запустил мяч в их сторону.
• Главный судья Николай Балакин увел команды с поля, Тайсон и Дентиньо заплакали, уходя в подтрибунное помещение.
• Обиженных бразильцев поддержали несколько игроков «Динамо».
• После возвращения на поле Тайсон был удален за неприличный жест фанатам – Балакину пришлось соблюдать все формальности.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру отметил характер своей команды и назвал расизм позором, после чего покинул зал, не став общаться с журналистами. «Шахтер» выпустил заявление, в котором осудил поведение фанатов и выступил в защиту своих игроков. Киевское «Динамо» также подготовило заявление, где обвинило украинскую Ассоциацию футбола в отсутствии работы с фанатскими движениями.
Тайсон в инстаграме разместил собственное фото с неприличным жестом. «Это были слезы негодования и беспомощности оттого, что я ничего не мог сделать в тот момент», – объяснил свою реакцию бразилец и призвал бороться за равенство.
Игроки «Динамо» Жерсон Родригеш и Мохаммед Кадири поддержали бразильцев из «Шахтера» одинаковыми постами в инстаграме: «Скажи нет расизму». «Я видел, что Родригеш тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось», – рассказал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов.
Экс-защитник ЦСКА Богдан Шершун осудил поведение и фанатов, и бразильцев: «С расизмом надо бороться, болельщики не могут себя так вести. Но и футболисты так тоже не могут себя вести. Получается, он в ответку показывает непристойные знаки всякие, выбивает мяч в сторону болельщиков. В свое время играл в России, тоже были провокации. Но я никогда не позволял себя так вести».
О расистском скандале рассказали многие мировые СМИ. Бразильцев из «Шахтера» поддержал Неймар. «Нет расизму», – написал он в сторис своего инстаграма.
Тайсон и Дентиньо давно выступают на Украине. Тайсон переехал из Бразилии в 2010-м – играл в «Металлисте», через три года перешел в «Шахтер». Дентиньо выступает за донецкий клуб с 2011-го.