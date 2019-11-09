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Первая домашняя победа Тедеско – в фотографиях Наталии Кондратенко
09 ноября 2019, 22:27
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Наталия Кондратенко
Изучаем новый «Спартак»
В «Спартаке» изменилась роль Бакаева. Пока это главная находка Тедеско
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
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